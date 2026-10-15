Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В одной из стран ЕС поддержали соглашение Трампа с РФ и осудили удары по российским НПЗ

Дарья Пшеничник
15 октября 2026, 17:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Премьер-министр Болгарии выступил против ударов по НПЗ, одновременно осудив атаки России на украинскую энергетику.
Румен Радев
Румен Радев поддержал соглашение между США и РФ по дизельному топливу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Европейский союз

Главное из новости:

видео дня
  • Премьер-министр Болгарии поддержал соглашение Трампа и Путина
  • Позиция Радева противоречит общей линии ЕС
  • Радев объяснил свою поддержку стремлением снизить цены

Премьер-министр Болгарии Румен Радев, которого считают пророссийским политиком, высказался в поддержку дизельного соглашения президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Его позиция противоречит линии других лидеров Евросоюза, сообщает "Европейская правда".

Заявление болгарский премьер сделал в Брюсселе накануне саммита ЕС, когда журналисты попросили его оценить договоренности Вашингтона и Москвы. Радев известен пророссийскими взглядами и ранее уже выступал против санкций в отношении Москвы, а свою нынешнюю позицию он обосновал экономическими интересами континента.

"Вы знаете, какая проблема сейчас в Европе. Высокие цены на топливо. Мы ценим любой шаг, снижающий цены на топливо, чтобы улучшить нашу конкурентоспособность", - сказал Радев.

Отдельно глава правительства коснулся вопроса взаимного нанесения ударов по энергетической инфраструктуре - и дистанцировался от действий обеих сторон конфликта.

"Я не поддерживаю никакие удары по НПЗ, я не поддерживаю никакие атаки на электростанции, подобные тем, которые Россия наносит по Украине", - заявил премьер-министр Болгарии.

Почему Трамп пошел на дизельное соглашение с Путиным

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью "Главред" отметил, что после разговора с Путиным американский президент убедился в нежелании Кремля идти на какую-либо деэскалацию.

"Совершенно очевидно, что после разговора с Путиным Трамп окончательно понял: российский диктатор не собирается идти на деэскалацию, даже в формате энергетического или морского перемирия. А именно это могло бы создать для Трампа положительный информационный фон накануне выборов в Конгресс США 3 ноября", - подчеркнул политолог.

Говоря о мотивах дизельного соглашения, эксперт пояснил, что Трамп пытается переложить ответственность за продолжение войны на Киев.

"Соответственно, Трамп избрал путь обвинений в адрес Украины, чтобы объяснить своим избирателям, кто якобы виноват в продолжении войны. Он пытается продемонстрировать, что у него прекрасные отношения даже с такими автократами, как Путин. Договоренность о дизельном топливе призвана это подчеркнуть. А главной проблемой, по этой логике, остается Зеленский", - пояснил Чаленко.

В то же время, оценивая перспективы переговорного процесса, аналитик обратил внимание на упущенные для Украины возможности.

"Но, к сожалению, это оптимистичный сценарий - если удастся усадить Россию за стол переговоров. Пока что, учитывая позицию Трампа, мы, на мой взгляд, упустили очень серьезный шанс использовать политическую ситуацию в Соединенных Штатах в пользу Украины. Трамп решил поступить иначе. Очевидно, он рассчитывает, что это каким-то образом повысит шансы Республиканской партии на выборах в Конгресс", - подытожил эксперт.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Соглашения Трампа с Путиным - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 9 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным объявил о договоренности по поставкам российского дизельного топлива на рынки США и мира. Общий объем поставок может составить около 4,8 млн тонн, которые планируется отгружать несколькими траншами. Минфин США выдал лицензию на импорт российского дизельного топлива, действующую до 7 апреля 2027 года.

В то же время дизельное соглашение сказалось на переговорах о гарантиях безопасности для Киева. По данным The Telegraph, договоренность Трампа с Путиным сорвала переговоры в Майами, где Виткофф и Кушнер представили Украине усиленные гарантии безопасности. Визит американских спецпосланников в Москву отложили до налаживания отношений между Трампом и Зеленским.

Кроме того, в Вашингтоне рассматривают дальнейшее ослабление санкционного давления на Россию. Как сообщает Reuters, администрация Трампа может смягчить санкции против теневого флота РФ. Для перевозки нефти ранее подпадавшими под санкции танкерами компаниям потребуется разрешение Минфина США.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Европейская правда"

"Европейская правда" - это украинское интернет-СМИ, посвященное Европе, НАТО и реформам в Украине. Сайт "Европейской правды" заработал в начале июня 2014 года. "Европейскую правду" нередко ошибочно считают подразделением "Украинской правды", однако проект является абсолютно самостоятельным изданием с юридически обособленной редакцией. Издание создано журналистами и возглавляется Сергеем Сидоренко и Юрием Панченко, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Евросоюз дизтопливо Дональд Трамп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Обнаглели": Сибига резко ответил Лаврову на отказ от перемирия

"Обнаглели": Сибига резко ответил Лаврову на отказ от перемирия

18:21Война
РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT

РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT

18:12Украина
Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

17:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки в зеркале за 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки в зеркале за 55 с

Какие грибы нельзя мариновать на зиму: основные запреты при консервировании

Какие грибы нельзя мариновать на зиму: основные запреты при консервировании

Финансовая удача застанет врасплох: какие знаки зодиака обогатятся

Финансовая удача застанет врасплох: какие знаки зодиака обогатятся

Как удалить катышки с одежды без специальной машинки — лайфхак

Как удалить катышки с одежды без специальной машинки — лайфхак

Малина будет крупной и сладкой в следующем году: что нужно сделать осенью

Малина будет крупной и сладкой в следующем году: что нужно сделать осенью

Последние новости

19:10

Как сохранить тепло и сократить расходы — поможет один предмет из кухни

19:10

У Киева нет плана "Б": Денисенко объяснил, на что рассчитывает Европамнение

19:08

Обучение во время длительных воздушных тревог: Кабмин принял новые правила для школ

18:55

Почему Трамп снова разыгрывает украинскую карту: политолог указал на важный нюанс

18:54

РФ неожиданно изменила тактику на Донбассе: комбат ВСУ раскрыл детали

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
18:21

"Обнаглели": Сибига резко ответил Лаврову на отказ от перемирия

18:18

Стирать нужно не только постельное белье: как освежить матрас за копейки

18:17

Одна незаметная деталь стиралки может испортить всё: где таится опасностьВидео

18:12

РФ планирует за месяц лишить Киев, Харьков и Одессу света, тепла и воды - NYT

Реклама
18:06

"Отвези жену на Бали": жена скандального блогера Люсия Барская ответила военному руганью

17:59

Россия и Украина договорились о перемирии: где и зачем прекратили огонь

17:54

В одной из стран ЕС поддержали соглашение Трампа с РФ и осудили удары по российским НПЗ

17:51

Как отмыть жир с плиты без дорогой химии: простой трюк с апельсиновыми корками

17:38

Как правильно спускать воздух из батарей: эксперты сказали, с какого радиатора начинатьВидео

17:24

Зачем поворачивать ручку окна под углом 45 градусов — раскрыта скрытая функция

17:19

Зачем класть бумагу и стакан в раковину — секретный трюк перед выездом

17:16

Зачем кладут фольгу в пульт от телевизора: трюк из прошлого снова в модеВидео

17:01

Как помыть лобовое стекло авто без разводов: эксперты советуют простую смесь

16:59

Как использовать старые чашки: 7 практичных идей для декора и наведения порядка

16:33

Что носить осенью вместо классического пальто: стилистка показала 4 трендаВидео

Реклама
16:21

Европа обеспечивает две трети разведданных для Украины - глава МИД Франции

16:20

Самый счастливый день недели для каждого знака зодиака с 19 по 25 октября 2026 года

16:16

Доллар, евро и злотый синхронно упали: курс валют на 16 октября

16:08

Федоров решил попиариться на Старлинке, но Маск быстро поставил его на место — военный Сазонов

16:05

ВСУ ударили "Нептунами" по РФ: Зеленский раскрыл новые детали и последствия атаки

15:58

"Впервые": Тарас Тополя рассказал о личном счастье

15:47

Зачем распылять перекись и соль на пол в ванной: объяснение экспертов

15:38

Как Путин использует сделку с Трампом по дизелю: назван тревожный сценарий

15:25

Полный рот крови: жена Виктора Павлика испугалась за состояние артиста

15:24

Лук переживет морозы и даст раннюю зелень: как и когда сажать осенью

15:22

Рис получится гораздо ароматнее: что добавить в кастрюлю вместо обычной воды

15:19

Дожди с мокрым снегом и заморозки: когда и где в Украине изменится погода

14:49

Помидоры плодоносят в октябре: какие сорта выдерживают холода и не боятся фитофторыВидео

14:43

Какие цветы нельзя ставить в квартире: 7 худших вариантов

14:29

"Меня огорчило": Осадчая впервые высказалась о кумовьях Потапе и Насте

14:27

Не дети: ученые назвали основные факторы стресса для молодых мам

14:02

Украина возобновила удары по НПЗ РФ, но может прекратить их: Зеленский назвал условие

13:55

Неприятный запах в холодильнике исчезнет без химии: помогут два простых ингредиента

13:46

"Ни одного часа тишины": РФ атаковала магазин на Одесчине, Зеленский отреагировал

13:37

"Родные люди стали чужими": Сумская сделала признание о конфликте с сестрой

Реклама
13:28

Супергрядка для огурцов и кабачков: раскрыт осенний лайфхак с опавшими листьямиВидео

13:16

Что нужно сделать, чтобы на калачиках появились бутоны: секрет обильного цветения

13:13

Перекись водорода удалит загрязнения в доме лучше чем химия — как её использовать

13:08

РФ массированно атаковала Украину "Шахедами": Зеленский указал на тревожный нюанс

13:02

Гороскоп Таро на завтра 16 октября: Девам - стабильность, Львам - принять помощь

12:49

Новые колебания на рынке валют: банкир сказал, что будет с курсом доллара и евро

12:49

Ведущие 1+1 устроили битву платьев: как они выглядели

12:47

Почему блины рвутся и прилипают: 5 ошибок при приготовлении теста

12:31

"Сильно подкосило": знаменитости попрощались со звездой "Лиги смеха" ВенедчукомВидео

12:25

Есть угроза для ПВО: ISW оценил последствия ограничений Starlink для Украины

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять