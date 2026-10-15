В одной из стран ЕС поддержали соглашение Трампа с РФ и осудили удары по российским НПЗ

Премьер-министр Болгарии выступил против ударов по НПЗ, одновременно осудив атаки России на украинскую энергетику.

https://glavred.info/world/v-odnoy-iz-stran-es-podderzhali-soglashenie-trampa-s-rf-i-osudili-udary-po-rossiyskim-npz-10804457.html Ссылка скопирована

Румен Радев поддержал соглашение между США и РФ по дизельному топливу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Европейский союз

Главное из новости:

видео дня

Премьер-министр Болгарии поддержал соглашение Трампа и Путина

Позиция Радева противоречит общей линии ЕС

Радев объяснил свою поддержку стремлением снизить цены

Премьер-министр Болгарии Румен Радев, которого считают пророссийским политиком, высказался в поддержку дизельного соглашения президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Его позиция противоречит линии других лидеров Евросоюза, сообщает "Европейская правда".

Заявление болгарский премьер сделал в Брюсселе накануне саммита ЕС, когда журналисты попросили его оценить договоренности Вашингтона и Москвы. Радев известен пророссийскими взглядами и ранее уже выступал против санкций в отношении Москвы, а свою нынешнюю позицию он обосновал экономическими интересами континента.

"Вы знаете, какая проблема сейчас в Европе. Высокие цены на топливо. Мы ценим любой шаг, снижающий цены на топливо, чтобы улучшить нашу конкурентоспособность", - сказал Радев.

Отдельно глава правительства коснулся вопроса взаимного нанесения ударов по энергетической инфраструктуре - и дистанцировался от действий обеих сторон конфликта.

"Я не поддерживаю никакие удары по НПЗ, я не поддерживаю никакие атаки на электростанции, подобные тем, которые Россия наносит по Украине", - заявил премьер-министр Болгарии.

Почему Трамп пошел на дизельное соглашение с Путиным

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью "Главред" отметил, что после разговора с Путиным американский президент убедился в нежелании Кремля идти на какую-либо деэскалацию.

"Совершенно очевидно, что после разговора с Путиным Трамп окончательно понял: российский диктатор не собирается идти на деэскалацию, даже в формате энергетического или морского перемирия. А именно это могло бы создать для Трампа положительный информационный фон накануне выборов в Конгресс США 3 ноября", - подчеркнул политолог.

Говоря о мотивах дизельного соглашения, эксперт пояснил, что Трамп пытается переложить ответственность за продолжение войны на Киев.

"Соответственно, Трамп избрал путь обвинений в адрес Украины, чтобы объяснить своим избирателям, кто якобы виноват в продолжении войны. Он пытается продемонстрировать, что у него прекрасные отношения даже с такими автократами, как Путин. Договоренность о дизельном топливе призвана это подчеркнуть. А главной проблемой, по этой логике, остается Зеленский", - пояснил Чаленко.

В то же время, оценивая перспективы переговорного процесса, аналитик обратил внимание на упущенные для Украины возможности.

"Но, к сожалению, это оптимистичный сценарий - если удастся усадить Россию за стол переговоров. Пока что, учитывая позицию Трампа, мы, на мой взгляд, упустили очень серьезный шанс использовать политическую ситуацию в Соединенных Штатах в пользу Украины. Трамп решил поступить иначе. Очевидно, он рассчитывает, что это каким-то образом повысит шансы Республиканской партии на выборах в Конгресс", - подытожил эксперт.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Соглашения Трампа с Путиным - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 9 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным объявил о договоренности по поставкам российского дизельного топлива на рынки США и мира. Общий объем поставок может составить около 4,8 млн тонн, которые планируется отгружать несколькими траншами. Минфин США выдал лицензию на импорт российского дизельного топлива, действующую до 7 апреля 2027 года.

В то же время дизельное соглашение сказалось на переговорах о гарантиях безопасности для Киева. По данным The Telegraph, договоренность Трампа с Путиным сорвала переговоры в Майами, где Виткофф и Кушнер представили Украине усиленные гарантии безопасности. Визит американских спецпосланников в Москву отложили до налаживания отношений между Трампом и Зеленским.

Кроме того, в Вашингтоне рассматривают дальнейшее ослабление санкционного давления на Россию. Как сообщает Reuters, администрация Трампа может смягчить санкции против теневого флота РФ. Для перевозки нефти ранее подпадавшими под санкции танкерами компаниям потребуется разрешение Минфина США.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Европейская правда" "Европейская правда" - это украинское интернет-СМИ, посвященное Европе, НАТО и реформам в Украине. Сайт "Европейской правды" заработал в начале июня 2014 года. "Европейскую правду" нередко ошибочно считают подразделением "Украинской правды", однако проект является абсолютно самостоятельным изданием с юридически обособленной редакцией. Издание создано журналистами и возглавляется Сергеем Сидоренко и Юрием Панченко, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред