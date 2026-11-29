Даже одна неправильная стирка может привести к тому, что шерстяной свитер станет на несколько размеров меньше.

https://glavred.info/lifehack/sherstyanoy-sviter-sel-posle-stirki-spasti-ego-pomozhet-odno-sredstvo-iz-vannoy-10816652.html Ссылка скопирована

Как вернуть размер свитера / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Почему шерстяной свитер сжимается после стирки

Как растянуть свитер с помощью кондиционера для волос

Как правильно стирать и сушить шерстяные вещи

После стирки шерстяной свитер может значительно уменьшиться в размере и потерять форму. Причиной обычно становится высокая температура воды или неправильно выбранный режим стиральной машины. Однако не спешите выбрасывать вещь.

Главред расскажет, как растянуть шерстяные вещи в домашних условиях.

видео дня

Можно ли восстановить шерстяной свитер, который сел после стирки

Успех зависит от того, насколько сильно уменьшилась вещь. Если изменения незначительны, ткань часто удается растянуть с помощью замачивания и правильной сушки, пишет Deccoria.

Шерсть имеет особую структуру: её волокна покрыты мелкими чешуйками. Под воздействием высокой температуры, трения и интенсивной стирки они сцепляются между собой. Из-за этого ткань уплотняется, а сам свитер становится меньше. Этот процесс называется валянием.

Прежде чем восстанавливать вещь, внимательно осмотрите её. Если петли вязания остаются заметными, а ткань не стала слишком плотной и жёсткой, есть шанс вернуть свитеру часть утраченного размера.

Как растянуть шерстяной свитер после стирки

Вернуть свитеру форму можно с помощью кондиционера для волос или детского шампуня. Эти средства смягчают волокна, благодаря чему ткань легче растянуть без лишнего натяжения.

Сначала подготовьте таз с теплой водой и добавьте одну-две столовые ложки кондиционера для волос. Тщательно растворите средство и окуните свитер в воду. Убедитесь, что ткань полностью промокла, после чего оставьте её примерно на 30 минут. Не трите и не перемешивайте вещь, так как дополнительное трение может усилить усадку.

После замачивания достаньте свитер и осторожно отожмите воду руками, не выкручивая ткань. Положите его на большое полотенце, заверните и слегка прижмите, чтобы удалить лишнюю влагу.

Затем разложите свитер на сухом полотенце и постепенно растягивайте его руками. Сначала осторожно потяните ткань вдоль, затем в ширину. Чтобы не растянуть вещь чрезмерно, ориентируйтесь на размеры другого свитера, который вам хорошо подходит.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Когда достигнете нужного размера, зафиксируйте края булавками из нержавеющей стали. Они помогут сохранить форму во время сушки. Обычные металлические булавки лучше не использовать, ведь на влажной ткани могут остаться пятна ржавчины.

Периодически проверяйте размеры свитера. Если во время высыхания отдельные участки снова сжимаются, осторожно растяните их и зафиксируйте заново.

Как правильно сушить шерстяной свитер

Влажный шерстяной трикотаж довольно тяжелый, поэтому под собственным весом может вытягиваться. Сушите свитер в горизонтальном положении на чистом полотенце или специальной сушильной сетке. Не вешайте его на плечики или веревку: из-за веса воды ткань может растянуться в области плеч и рукавов.

Не кладите шерстяную одежду на батарею и не оставляйте под прямыми солнечными лучами. Высокая температура может негативно повлиять на волокна и привести к деформации.

Перед сушкой расправьте рукава, выровняйте нижний край и придайте свитеру нужную форму. Если полотенце стало влажным, замените его на сухое. Через несколько часов можно осторожно перевернуть вещь, чтобы она равномерно высыхала с обеих сторон.

Как растянуть свитер, который сел после стирки / Инфографика: Главред

Как стирать шерстяной свитер, чтобы он не садился

Чтобы шерстяной свитер не садился после стирки, прежде всего следуйте рекомендациям на этикетке. Одни вещи можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме, другие требуют исключительно ручной стирки.

Если производитель разрешает машинную стирку, выбирайте специальную программу для шерсти с низкой температурой и минимальным отжимом. Перед загрузкой выверните свитер наизнанку и положите в специальный мешок для стирки.

Для шерстяных вещей используйте специальные жидкие средства. Обычные стиральные порошки и гели могут содержать ферменты, повреждающие белковые волокна. Поскольку шерсть также имеет белковую основу, такие компоненты могут постепенно разрушать её структуру.

Если стираете свитер вручную, растворите средство для шерсти в прохладной или слегка тёплой воде. Погрузите вещь примерно на 10 минут, несколько раз осторожно сожмите руками, а затем прополощите в чистой воде. Не трите ткань и не выкручивайте её. Лишнюю влагу удалите с помощью полотенца, после чего оставьте свитер сушиться в горизонтальном положении.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред