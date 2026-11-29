Главное:
- Россияне нанесли ракетный удар по почтовому терминалу в Харькове
- Число пострадавших возросло до 11 человек, среди них двое детей
- У годовалой девочки и 5-летнего мальчика диагностировали острую стрессовую реакцию
В воскресенье, 29 ноября, российские войска нанесли удар по почтовому терминалу в Немышлянском районе Харькова. В результате атаки пострадали как минимум 11 человек, среди них - двое детей.
Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По данным спасателей, удар по почтовому терминалу российские войска нанесли около полудня. В результате обстрела возник пожар в здании почтового отделения и двух автомобилях.
Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание. Психологи службы оказывали пострадавшим необходимую поддержку.
Сначала сообщалось о девяти раненых. Однако впоследствии число пострадавших возросло до 11.
"Среди пострадавших - годовалая девочка и 5-летний мальчик. У детей диагностирована острая стрессовая реакция", - сообщили в ОГА.
В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Пожар на месте удара локализован.
Кроме того, около 13:10 враг нанес удар возле одного из рынков в Киевском районе, сообщил мэр Игорь Терехов. Это уже вторая атака врага за день на этот район.
Сможет ли Украина защититься от массированных атак дронов
Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду назвал два способа противодействия российскому террору с воздуха.
"Противостоять такому террору можно только зеркальными ответами - ударами вглубь России. Чтобы обезопасить население, нужно усиливать противовоздушную оборону", - подчеркнул военный.
В то же время комбат обратил внимание, что ресурсы врага для массированных ударов не безграничны и зависят от темпов производства.
"Масштабные атаки происходят лишь один-два раза в неделю, поэтому для врага критически важно создать запасы", - пояснил он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Главред писал, что за прошедшую неделю РФ выпустила по Украине более 1960 ударных дронов, более 1600 управляемых авиабомб и 8 ракет. Россияне пытаются воспользоваться приближением холодов и атаковать энергетику и другую критическую инфраструктуру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, в ночь на 29 ноября под ударом оказались Запорожье, Одесса и Харьков. По предварительным данным, в Запорожье и Одессе погибли люди. В Харькове дрон атаковал парковку в Шевченковском районе, где загорелись автомобили.
Кроме того, днём 28 ноября россияне атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате удара по столице в Соломенском районе погибла женщина, а в Шевченковском районе пострадал пятилетний мальчик. Возле детского сада и пятиэтажного жилого дома выбило остекление окон.
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