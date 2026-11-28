В Кременчуге вражеский БПЛА попал во двор многоквартирного жилого дома, есть жертва и раненые.

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РФ ударила по Кременчугу / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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Женщина погибла в результате удара РФ по Кременчугу

Уже известно о шести пострадавших в результате удара

Женщина погибла в результате удара российского дрона по двору жилого многоквартирного дома в городе Кременчуг Полтавской области в субботу, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

"В результате атаки погибла женщина. Мои соболезнования родным и близким. На месте развернут оперативный штаб по ликвидации последствий атаки и оказанию помощи пострадавшим", – написал Дякивнич.

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Ранее он сообщал о шести пострадавших в результате удара, пятеро из которых были доставлены в больницу.

"В Кременчуге вражеский БПЛА попал во двор многоквартирного жилого дома. Возник пожар на открытой местности и на балконе одной из квартир. Также повреждено остекление окон соседних домов… Травмы получили шесть человек. Пятеро из них госпитализированы. Всем оказывается необходимая помощь", – добавил глава Полтавской ОВА.

РФ осваивает новые реактивные дроны: что меняется для Украины

Российская армия расширяет линейку средств воздушного нападения, делая ставку на относительно дешевые, но более мощные разработки. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в интервью "Главреду". По его словам, с августа РФ заметно увеличила производство и применение новых видов вооружения.

Как отмечает аналитик, изменения касаются не только количества боеприпасов, но и их разрушительной силы. В частности, Россия наращивает выпуск средств поражения с боевыми частями массой 50–100 кг, одновременно разрабатывая образцы с большим объемом взрывчатки.

Отдельную обеспокоенность вызывает появление новых реактивных систем. Среди них Криволап выделил беспилотник "Бандероль", применявшийся при атаке на Слободской район, а также авиационные платформы С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром".

По оценке эксперта, российский арсенал постепенно пополняется средствами воздушного базирования, которые сочетают особенности беспилотников и крылатых ракет. Это свидетельствует о стремлении РФ расширить возможности нанесения ударов по украинской территории.

/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине

Как писал Главред, российские войска атаковали Чернигов ударными беспилотниками. В городе прогремели три взрыва, в результате атаки есть пострадавшая и погибший.

Напомним, ранее российская оккупационная армия атаковала ударным беспилотником жилой многоэтажный дом в Новобаварском районе Харькова. На 15-м этаже вспыхнул пожар. Известно как минимум о трёх пострадавших.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по жилому дому в Изюме Харьковской области. Во время атаки на многоэтажку пострадали 12 человек, среди них четверо детей. По информации Олега Синегубова, под завалами могли находиться люди.

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