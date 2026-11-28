Санкционные меры предусматривают два отдельных пакета ограничений, в которые в общей сложности вошли 81 физическое лицо и 67 компаний.

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Зеленский расширил санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: соцсети В. Зеленского, Pexels

Кратко:

В первый список включили 44 гражданина России и 31 компанию

Второй санкционный пакет охватывает 37 граждан РФ и 36 компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против российских разработчиков беспилотников, роботизированных комплексов и предприятий, поставляющих комплектующие для военно-промышленного комплекса РФ. Ограничения также затронули военный полигон "Капустин Яр", откуда Россия запускает баллистические ракеты "Орешник". Об этом сообщил Офис президента Украины.

Санкционные меры предусматривают два отдельных пакета ограничений, в которые в общей сложности вошли 81 физическое лицо и 67 компаний. Соответствующие решения закреплены указами №1145/2026 и №1146/2026.

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В первый список включили 44 гражданина России и 31 компанию. Речь идет о поставщиках сырья, электронных компонентов, высокоточного оборудования и инструментов для российских военных предприятий, а также организациях, занимающихся подготовкой операторов боевых беспилотников.

В частности, под санкции попало предприятие "Сапсан", поставляющее беспилотники российским оккупационным войскам и сотрудничающее с центром разработки дронов типа "Шахед" и компонентов для ракет "Искандер". Также ограничения коснулись компании "Мавитех", которая, обходя санкции, импортирует комплектующие из Китая, и завода "Сигнал", выпускающего разведывательные беспилотники.

В Офисе президента отметили, что некоторые из этих предприятий уже находятся под санкциями США, Евросоюза и Швейцарии. Украина намерена добиваться распространения ограничений партнеров на все компании из нового списка.

Второй санкционный пакет охватывает 37 граждан РФ и 36 компаний, непосредственно занимающихся производством вооружений и военной продукции для российской армии.

Среди них – военная часть №15644, отвечающая за работу полигона "Капустин Яр". Именно с этого объекта Россия осуществляет запуски баллистических ракет "Орешник".

Кроме того, ограничения введены против завода "Агрегат", выпускающего вертолеты, самолеты и комплектующие для истребителей Су-34. В список также попали производитель беспилотников и центр подготовки операторов "Росси", который способен выпускать до 150 систем ежемесячно, а также компания "Новый рубеж" – один из ключевых разработчиков наземных роботизированных платформ для российской армии.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что все включенные в списки предприятия прямо или косвенно обеспечивают российскую армию вооружениями и технологиями.

"Каждое предприятие из этого списка помогает производить оружие против украинцев, от "шахедов" до наземных роботов. Наш ответ – избавить их от компонентов и доступа к международным рынкам. Это также сигнал нашим партнерам: эти компании работают на ВПК России и обходят санкции", – подчеркнул он.

Власюк также призвал международных партнеров Украины включить указанные предприятия, их учредителей и руководителей в собственные санкционные списки.

Почему бизнес-сделки не заставят Путина пойти на мир?

Руководитель Центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок в интервью Главреду отмечал, что Трамп после безуспешных попыток надавить на Россию перешел к торгу, но это лишь укрепляет позицию Кремля.

"Видно, что позиция Путина его раздражает. В то же время он не может быстро ее изменить, поэтому начинает торговаться. Путин видит, что Трамп торгуется, и повышает ставки. Это классика бизнес-переговоров", - отметил эксперт.

Похожую оценку дает бывший старший директор по России Совета национальной безопасности США при администрации Байдена Эрик Грин. В комментарии The New York Times он объяснил, почему экономические стимулы могут работать на окружение Путина, но не на него самого.

"Это не заставит его идти на компромиссы по Украине. Это может быть правдой в отношении олигархов, но не в отношении Путина, у которого другие критерии", - заявил Грин.

Санкции Украины против РФ - детали

Как писал Главред, в конце октября Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против России. Ограничения коснулись 10 компаний и 19 граждан РФ, связанных с разработкой спутниковой системы связи "Рассвет", а также 39 морских судов, задействованных в экспорте российской нефти и нефтепродуктов.

В сентябре представители Европейского Союза договорились продлить на три года действие санкций против России, которые распространяются на 3 000 физических и юридических лиц. Однако из санкционного списка исключили двух российских олигархов.

Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против десяти человек. В санкционный список попала бывшая пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, а также девять граждан России.

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