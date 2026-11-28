Кратко:
- Проверку ополчения у границы с Литвой назначил Лукашенко
- Добровольцам уже выдали автоматы АК-74
- Далее - стрельбы, тактическая медицина и военное положение
Белорусский диктатор Александр Лукашенко приказал проверить боеготовность народного ополчения в двух районах Гродненской области, граничащих с Литвой. Участникам отрядов уже выдали оружие, а впоследствии их будут обучать действовать в условиях военного положения. Об этом сообщил канал "Пул 4 Регион" в Telegram.
Проверка проводится после того, как Лукашенко пообещал "встряхнуть" всю белорусскую армию. В сообщении подчеркивается, что проверка проводится по прямому указанию Лукашенко.
"В двух районах Гродненской области по распоряжению Президента Республики Беларусь проходит проверка системы формирования и подготовки народного ополчения", - говорится в сообщении.
Что известно о проверке народного ополчения
В ходе проверки выясняют, насколько участники ополчения готовы выполнять возложенные на них задачи. В частности, оценивают укомплектованность подразделений личным составом и взаимодействие местных властей с правоохранительными органами.
В Ошмянский район прибыл заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Горбатенко. По его словам, участники ополчения демонстрируют высокий уровень готовности, а само ополчение является одним из компонентов системы военной безопасности страны.
Добровольцы уже:
- получили оружие и ознакомились с его устройством и характеристиками
- отработали неполную разборку и сборку автомата АК-74
Следующим этапом станут практические занятия по огневой подготовке, тактической медицине и тактике действий при обеспечении режима военного положения на территории района.
Зачем Лукашенко народное ополчение
Лукашенко, который остается союзником страны-агрессора РФ, еще в октябре поручил расширять сеть отрядов ополчения. Его слова со ссылкой на белорусские госСМИ приводило издание The Moscow Times.
По замыслу диктатора, ополчение должно стать первым уровнем обороны, а отряды - появиться в каждом сельсовете.
"Создавая эту структуру, я имел в виду, что в каждом сельсовете должен быть отряд народного ополчения. Это ядро", - заявил Лукашенко.
Он также пообещал добровольцам вооружение от военных.
"Вооружение для вас подготовлено. Это дело военных. Автомат, гранаты, пулемет у вас будут", - сказал диктатор.
Угрожает ли Беларусь Украине и как Лукашенко оценивает риски войны
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что Киев имеет рычаги влияния на Минск и уже добился от него уступок в отношении российских дронов.
"Судя по заявлению Зеленского о том, что ретрансляторы для российских дронов отключены, он добился своего. Теперь Лукашенко, в общем-то, у нас на коротком поводке", - подчеркнул специалист.
Сравнивая белорусского диктатора с хозяином Кремля, эксперт обратил внимание на то, что Минск более осторожно взвешивает риски открытого участия в войне.
"В отличие от диктатора РФ Владимира Путина, Лукашенко трезво оценивает ситуацию", - пояснил Жданов.
Александр Лукашенко - новости по теме
Как сообщал Главред, 25 ноября Лукашенко заявил, что Беларусь не причастна к нападению на Украину, и достал карту, чтобы показать, откуда якобы готовилось вторжение РФ. Так он пытался оправдаться за роль Минска в войне. Самопровозглашённый президент настаивает, что Беларусь не воюет против Украины.
В сентябре Лукашенко анонсировал масштабную проверку белорусских вооруженных сил. Диктатор заявил, что армию нужно встряхнуть вплоть до мобилизации. По его словам, Беларусь готовится к войне, чтобы ее не было.
Белорусская оппозиция ранее фиксировала активную милитаризацию страны. В отчете, переданном МИД Украины, речь шла о подготовке Беларуси к войне на стороне России. Численность контрактников там выросла в 1,5 раза, а расходы на оборону за четыре года - в пять раз.
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