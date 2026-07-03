'Лукашенко на коротком поводке': Жданов о позиции силы Украины в отношении РБ

В отличие от Владимира Путина, Александр Лукашенко здраво оценивает ситуацию, считает Олег Жданов.

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Александр Лукашенко сменил риторику по отношению к Украине / Колаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Главное из заявлений Жданова:

В отношениях с Беларусью Украина уже выработала позицию силы

В отличие от Путина, Лукашенко здраво оценивает ситуацию

Военный эксперт, полковник запаса ГШ ВСУ Олег Жданов прокомментировал ситуацию вокруг отключения Беларусью ретрансляторов, которые помогали дронам РФ бить по украинским городам.

"Судя по заявлению Зеленского о том, что ретрансляторы для российских дронов отключены, он своего добился. Теперь Лукашенко, в общем-то, у нас на коротком поводке", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт убежден, что в отличие от диктатора РФ Владимира Путина, Лукашенко здраво оценивает ситуацию.

"Об этом свидетельствует хотя бы заявление Лукашенко о том, что, если мы ударим по экономике Беларуси, то ей будет очень больно. Несмотря на возмущение Лаврова, который кричал, что, мол, только попробуйте тронуть ретрансляторы, эти ретрансляторы выключены. То есть слова Лаврова не повлияли на решение Лукашенко", - напомнил собеседник. Он также убежден в том, что в отношениях с Беларусью Украина уже выработала позицию силы.

"Лукашенко, когда видит массированность ударов, прекрасно все понимает. Он сознает, что однажды наши дроны полетят не на восток, а на север. Если мы за одну атаку столько всего выносим на российской территории, то в Беларуси мы вынесем вообще все", - добавил Жданов.

В ОП прокомментировали изменение заявлений Лукашенко

В Офисе президента Украины обратили внимание на изменение публичной риторики самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко относительно войны России против Украины.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что в последнее время заявления белорусского лидера стали заметно более сдержанными. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что руководство Беларуси осознает потенциальные риски и последствия, которые могут возникнуть в случае более активного участия страны в войне на стороне России.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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