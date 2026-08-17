Стилист показала, как модно носить кардиган: осенний гардероб 2026

Кардиган по-прежнему остается одним из самых универсальных элементов осеннего гардероба.

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Кардиган на осень 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, 4161302tvxqy; скриншот из видео

Вы узнаете:

Как носить кардиган осенью 2026

Как стилизовать кардиган с помощью броши, заколки и ремня

Кардиган давно перестал быть исключительно уютной вещью для прохладных вечеров. Главред расскажет, как использовать эту базовую вещь в качестве полноценного элемента стилизации: добавлять к офисным комплектам, создавать непринуждённые образы и экспериментировать с формой.

Как носить кардиган осенью 2026

Стилист Анастасия Кривицкая объясняет, что кардиган имеет не только практическое, но и визуальное значение для фигуры.

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"Помимо того, что это уютно, тепло и модный дополнительный слой в образе, кардиган помогает создать две вертикальные линии, которые визуально вытягивают силуэт", - Анастасия Кривицкая.

По словам стилистки, эта вещь также способна сделать образ более легким и менее формальным, поэтому её можно смело добавлять в рабочий гардероб.

"Кардиган помогает придать образам легкость, сделать их более непринуждёнными, поэтому он прекрасно впишется в офисный гардероб", - Анастасия Кривицкая.

Как правильно носить кардиган / скриншот из видео

Как сделать кардиган более расслабленным

Один из самых простых способов изменить характер кардигана - закатать рукава. Для этого не обязательно постоянно поправлять их руками: стилистка советует воспользоваться небольшими резинками.

"Резинки помогут закатать рукава и придать наряду еще большую непринужденность", - Анастасия Кривицкая.

Такой приём особенно уместен в повседневных нарядах, где важно сохранить непринуждённый вид. Подтянутые рукава открывают запястья и придают образу динамичности.

Кардиган с поднятыми рукавами / скриншот из видео

Как носить кардиган с брошью

Брошь может полностью изменить привычный силуэт кардигана. Вместо того чтобы застегивать его традиционным способом, можно сформировать более приталенную конструкцию, напоминающую модный силуэт песочных часов. Стилист отмечает, что для этого не обязательно покупать специальную модель.

"Сейчас очень популярны кардиганы, создающие линию песочных часов. И вам не нужен для этого еще один новый кардиган. Достаточно добавить красивую брошь", - Анастасия Кривицкая.

Чтобы повторить такой прием, достаточно:

аккуратно собрать спинку кардигана;

закрепить её красивой брошью;

застегнуть кардиган на одну пуговицу.

В результате базовый кардиган приобретает новую форму, а силуэт становится более выразительным.

Кардиган - лайфхак / скриншот из видео

Кардиган на запах: модный способ подчеркнуть талию

Еще один актуальный вариант - кардиган на запах. Такая конструкция уже сама по себе создает более женственный силуэт, а дополнительная застежка помогает сделать образ структурированным.

"Кардиган на запах. Модно, актуально, очень красиво. Достаточно просто аккуратно закрепить его брошью или шпилькой, или даже подвязать ремнем", - Анастасия Кривицкая.

С помощью ремня можно дополнительно подчеркнуть талию, тогда как брошь или заколка позволяют создать более декоративный вариант.

Кардиган на запах / скриншот из видео

С чем носить объемный кардиган

Оверсайз-модели легко вписываются не только в классические или повседневные образы. Объемный кардиган можно сочетать с лосинами, создав комфортный спортивный комплект.

"Если кардиган достаточно объемный, смело носим его с лосинами и получаем стильный спортивный аутфит", - Анастасия Кривицкая.

Такое сочетание особенно хорошо смотрится, когда верх остается объемным, а нижняя часть образа - более приталенной. Это позволяет сбалансировать пропорции и сделать комплект более современным.

Осенний гардероб 2026 - советы стилиста:

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О персонаже: Анастасия Кривицкая Анастасия Кривицкая - фэшн-блогер и стилист. У неё есть страница в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На её странице в Instagram почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube - 286 тысяч подписчиков.

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