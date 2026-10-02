Как назвать дочь, родившуюся в октябре: красивые имена с особым значением

Блогерша рассказала о значении имен, которые подойдут девочкам, родившимся в октябре.

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Топ-3 имени для девочек, рожденных в октябре / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Какое имя подойдет девочке, родившейся в октябре

Что означают имена Эмилия, Злата и Алиса

Какие черты характера ассоциируются с этими именами

Октябрь ассоциируется с уютом, золотыми красками и спокойной атмосферой. Поэтому для девочек, родившихся в октябре, родители могут выбрать имя с мягким звучанием и приятным значением.

Главред узнал, что украинская блогерша Mama v temi на своем YouTube-канале рассказала о трех именах, которые особенно подойдут девочкам, родившимся во второй месяц осени.

видео дня

Какие имена подходят девочкам, родившимся в октябре

Одним из вариантов для девочки, родившейся в октябре, может стать Эмилия. Это благозвучное имя имеет мягкое звучание и ассоциируется с усердием.

"Это имя имеет римское происхождение и переводится как „усердная". Кстати, в этом году Эмилия входит в топ-5 самых популярных имен в Украине. Также имя Эмилия набирает популярность и в Европе", - подчеркнула автор видео.

Еще одним вариантом для октябрьской девочки является имя Злата. Оно особенно хорошо вписывается в осеннюю тематику благодаря своему значению и ассоциации с золотом.

"Оно происходит от славянского слова "золото" и буквально означает "золотая". Девочка с таким именем будет чувствовать себя настоящим сокровищем. А по характеру Златы добрые, отзывчивые и любящие", - пояснила блогер.

Третий вариант - Алиса. Это имя имеет немецкое происхождение и переводится как "благородная" или "из знатного рода".

"Алиса ассоциируется, кстати, со сказкой, а ещё с магией и уютом. А это то, что нужно для октябрьской принцессы", - сказала автор видео.

Смотрите видео о том, как можно назвать дочь, родившуюся в октябре:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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