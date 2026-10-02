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Когда выкапывать георгины осенью: простой способ сохранить клубни до весны

Анна Ярославская
2 октября 2026, 11:48
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Эксперты объяснили, как защитить георгины от вымерзания осенью и подготовить их к зиме.
Георгины
Первый заморозок - сигнал, что георгины пора выкапывать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Читайте в материале:

  • Выкапывать георгины следует после первых заморозков
  • Перед выкопкой стебли срезают, оставляя 10–15 см над корневой шейкой
  • Хранить сухие клубни можно в коробках с газетами или вермикулитом

Георгин - любимый многими представитель семейства астровых, который радует пышными и эффектными цветами. Обычно георгины размножают клубнями, а они способны переживать зиму в открытом грунте только в климатических зонах 8 и выше. В более холодных регионах клубни могут не выдержать низких температур. Главред выяснил, когда нужно выкапывать георгины и как их хранить.

Когда выкапывать георгины

При выкопке клубней георгин очень важно правильно выбрать время. Не стоит доставать их из земли слишком рано, но и дожидаться промерзания почвы тоже нельзя, передает Martha Stewart.

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"Вы поймете, что георгины пора выкапывать, когда первый сильный заморозок почернит листву", - сказала садовод, консультант по садовому дизайну и флористике Кейт Уолц.

Такой заморозок называют губительным. Когда листья и стебли становятся темными, мягкими или увядают, клубни георгинов перестают запасать питательные вещества, а растение переходит в состояние покоя.

Как правильно выкопать георгины

Сначала растения необходимо обрезать.

"После губительного заморозка стебли георгинов следует срезать на высоте 10–15 см над корневой шейкой растения. Это важно, поскольку оставшиеся в растении питательные вещества будут направлены в клубни. Кроме того, после обрезки куст легче извлечь из земли", - объясняет Уолц.

После обрезки можно подождать неделю или две и только потом выкапывать клубни - при условии, что температура не опускается слишком низко. За это время на клубнях успевают сформироваться почки роста, необходимые для дальнейшего развития растения.

Однако если прогнозируются сильные заморозки, лучше выкопать клубни сразу.

Сначала аккуратно разрыхлите землю вокруг растения садовыми вилами, а затем углубитесь в почву и поднимите весь куст вместе с клубнями. Делать это нужно осторожно. Если воткнуть вилы или лопату слишком близко к клубням, их легко случайно повредить.

При выкопке обращайтесь с клубнями максимально осторожно.

"У георгинов хрупкая и нежная шейка - узкая часть, которая соединяет каждый клубень с корневой шейкой куста. Если копать лопатой слишком близко или сильно тянуть за стебли, можно сломать эту шейку. Поврежденная шейка обычно означает, что клубень не сможет дать росток следующей весной, даже если сам он выглядит плотным и здоровым", - сказала Уолц.

Как хранить клубни георгинов

Существует несколько способов хранения клубней георгинов, и иногда приходится экспериментировать, чтобы найти наиболее подходящий вариант именно для ваших условий.

1. Осмотрите клубни.

Перед закладкой на хранение внимательно осмотрите все клубни. Поврежденные и подгнившие экземпляры необходимо удалить.

Клубни должны быть полностью сухими - из-за излишней влаги они могут загнить. Остатки земли можно аккуратно стряхнуть или смыть.

2. Подготовьте коробку.

Уолц маркирует каждый куст водостойкой биркой с названием сорта и помещает его в картонную коробку.

"Я заполняю коробку слегка смятой газетой и укладываю клубни слоями, стараясь, чтобы они не соприкасались друг с другом", - рассказывает она.

Ландшафтный дизайнер и садовый консультант Тери Спейт рекомендует заворачивать клубни в измельченную газету.

Однако газета - не единственный вариант. Некоторые садоводы укладывают клубни в вермикулит, древесную стружку или торфяной мох. Лучше всего использовать емкость с вентиляцией.

3. Выберите место для хранения.

Уолц закрывает коробку и оставляет ее на зиму в неотапливаемом гараже.

"Раз в месяц я проверяю клубни, чтобы убедиться, что ничего не загнивает и не покрывается плесенью. Делить кусты я предпочитаю уже весной", - говорит она.

Спейт хранит коробки, а также использует сетчатые мешки из-под лука, в прачечной или подвале.

"Обычно я подвешиваю сетчатые мешки с клубнями к потолку, - рассказывает она. - Если складываю их в коробку, ставлю ее в укромном месте на нижней полке или прямо на полу".

Главное - чтобы в помещении не было ни слишком влажно, ни слишком сухо и обеспечивалась достаточная циркуляция воздуха. Не забудьте подписать коробку или мешок, чтобы весной не перепутать сорта и оттенки георгинов.

Какие цветы можно вырастить из черенков
Какие цветы можно вырастить из черенков / Инфографика: Главред

Можно ли георгины оставить на зиму в земле

Если вы живете в климатической зоне 8 или выше, георгины могут пережить зиму прямо в грунте. Однако бывают исключения.

"Если я посадила один из старых сортов, то обычно оставляю его в земле и хорошо мульчирую. В моем саду, который находится в зоне 7b, зимы в последние годы были довольно мягкими. В течение зимы я периодически проверяю растения и слежу за тем, чтобы клубни не выталкивало из земли при ее оттаивании", - рассказала Спейт.

Ранее Главред писал, что осень - также лучшее время для посадки тюльпанов, чтобы весной они порадовали ярким и пышным цветением. Но недостаточно просто закопать луковицы в землю: важно выбрать правильное место, определить глубину и сроки посадки, а также подготовить почву. Читайте - как посадить тюльпаны осенью, чтобы они хорошо укоренились и успешно пережили зиму.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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