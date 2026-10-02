'Пофиг на россиян': жена Билецкого рассказала, как ее коты реагируют на обстрелы Киева

Ранее поведение собак и котов помогало Татьяне Даниленко понять, насколько мощной может быть предстоящая атака.

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Жена Билецкого рассказала, как ее коты реагируют на обстрелы Киева / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/tdanylenko

Кратко:

Домашние животные Татьяны Даниленко перестали реагировать на угрозу

Несмотря на последние обстрелы Киева, питомцы ведут себя спокойно

Жена командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, украинская журналистка Татьяна Даниленко рассказала о необычной реакции своих домашних животных на российские обстрелы Киева. По ее словам, раньше поведение собак и котов помогало ей понять, насколько мощной может быть предстоящая атака. Однако после месяца практически непрерывных ударов животные перестали реагировать на угрозу.

Своими наблюдениями Даниленко поделилась в Facebook, комментируя новые заявления российского диктатора Владимира Путина.

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Даниленко вспомнила, что раньше могла ориентироваться на поведение питомцев. Если собака начинала выть на улице, рыжий кот прятался в шкафу и жалобно мяукал, а двое других животных старались забраться к ней в постель, это обычно означало приближение сильного обстрела.

"Раньше все было просто: если собака на улице воет, рыжий кот жалобно мяукает и прячется в шкаф, а двое других котиков во что бы то ни стало вдруг пытаются устроиться спать со мной – значит, будет сильный обстрел. Это срабатывало на 100%", - рассказала Даниленко.

Однако во время последней массированной атаки привычная закономерность исчезла. Несмотря на большое количество ракет, которые летели по Киеву, питомцы вели себя спокойно.

"Но прошлой ночью, когда летело множество ракет, ко мне с вечера никто не подошел. Обе собаки были спокойны", - отметила журналистка.

По ее словам, после месяца непрерывных обстрелов животные, похоже, перестали воспринимать происходящее как нечто необычное.

"То есть за месяц непрерывных обстрелов Киева всем животным стало тупо пофиг на россиян", - написала Даниленко.

Теперь журналистка признается, что уже не может по поведению своих питомцев определить, насколько серьезной будет очередная российская атака.

Отдельно она провела параллель с заявлениями Путина, который вновь выступил с угрозами, связанными с ядерным оружием.

"То же самое и с этим шепелявым ботоксным дедом, который в очередной раз вылезает на какую-то трибуну и трясет своей ядеркой. Уже не разберешь, где он генерирует очередную порцию своего привычного абырвалга, где угрожает, а где говорит что-то новое", - заявила Даниленко.

Фото: facebook.com/tdanylenko

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О персоне: Татьяна Даниленко Татьяна Даниленко - телевизионная и радиоведущая, журналистка и блогер. Родилась 30 октября 1983 года в Житомире в семье украинского писателя Владимира Даниленко. Окончила Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (2006 год). Работала на ведущих украинских телеканалах и медиаплатформах, включая СТБ (2002-2004), "5 канал" (2004-2014), hromadske.ua (2013-2015), Radio NV (2018-2020), а также сотрудничала с интернет-изданием "Украинская правда". В 2011 году вошла в Национальный реестр рекордов Украины за участие в 52-часовом непрерывном телемарафоне. Замужем за командиром Третьего армейского корпуса (ранее 3-й отдельной штурмовой бригады), Героем Украины Андреем Билецким. У пары есть общий сын Северин (родился в 2022 году).

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