Зачем класть сухой лавровый лист в шкафы и кухонные ящики? Узнайте, в чём секрет этого простого домашнего лайфхака и как правильно использовать лавр.

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Лавровый лист на кухне / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем класть лавровый лист в кухонные ящики

Как правильно использовать лавровый лист в быту

Когда нужно заменять сухие листья

Лавровый лист - это не только популярная специя для приготовления разнообразных блюд, но и простое натуральное средство для ухода за домом. Его используют не только на кухне, но и для освежения помещений, в частности шкафов и кухонных ящиков. Об этом необычном способе использования лавра рассказывает Главред.

Как отмечает издание El Cronista, сухие лавровые листья можно размещать в закрытых помещениях благодаря их насыщенному природному аромату. Такой простой лайфхак помогает освежить воздух в ящиках и шкафах без использования синтетических ароматизаторов.

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В чём секрет использования лаврового листа

Главная причина размещения лавра в закрытых помещениях заключается в его насыщенном природном аромате. Листья благородного лавра (Laurus nobilis) содержат летучие эфирные соединения, в частности 1,8-цинеол. Именно это вещество отвечает за характерный свежий и интенсивный запах, который становится еще более выраженным по мере высыхания листьев.

Благодаря этому сушеный лавр может служить натуральным ароматизатором для закрытых помещений. Его кладут в шкафы и ящики, чтобы освежить воздух без использования синтетических ароматизаторов.

Как правильно разложить лавровый лист на кухне

Чтобы лавровый лист максимально эффективно отдавал свой аромат и не создавал лишних неудобств, стоит соблюдать несколько простых правил.

Выбирайте сухие и целые листья

Убедитесь, что листья полностью высушены, чисты и не имеют признаков плесени или повреждений.

Кладите лавровые листья в тканевые мешочки

Можно просто разложить по несколько листочков в углах ящиков, однако удобнее поместить их в небольшой тканевый мешочек, который хорошо пропускает воздух. Для этого подойдет, например, мешковина или хлопок. Такой способ поможет избежать крошения листьев и облегчит уборку.

Видео о том, чем полезен лавровый лист, можно посмотреть здесь:

Не кладите лавровый лист непосредственно рядом с открытыми продуктами

Лавровый лист обладает довольно насыщенным ароматом, поэтому его не стоит размещать рядом с крупами или другими продуктами, которые легко впитывают посторонние запахи. Особенно это касается продуктов, хранящихся в открытых упаковках.

Своевременно обновляйте листья

Со временем эфирные масла испаряются, а аромат становится слабее. Когда запах практически исчезает, старые листочки стоит заменить на свежие сухие.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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