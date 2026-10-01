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ЛЭП стали новой целью РФ: Харченко раскрыл, чего на самом деле добиваются россияне

Инна Ковенько
1 октября 2026, 16:44
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Российские атаки на ЛЭП могут повлиять на стабильность электроснабжения, однако не создают новой стратегической угрозы для энергосистемы.
Российские атаки на ЛЭП
Российские атаки на ЛЭП / Коллаж: Главред, фото: КМВА, скриншот

Что сказал Харченко:

  • Удары по ЛЭП не являются новой стратегической угрозой
  • Опоры линий восстановить проще, чем трансформаторы подстанций
  • Цель атак на линии - терроризм против гражданского населения

Российские удары по линиям электропередачи могут вызывать краткосрочные аварийные отключения, однако восстановление поврежденных ЛЭП не является столь сложным и длительным процессом, как ремонт высоковольтных подстанций с трансформаторным оборудованием. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, повреждение ЛЭП и удар по высоковольтной подстанции - принципиально разные по сложности ситуации. Трансформаторное оборудование на подстанциях может стоить миллионы долларов, весить сотни тонн, изготавливаться около года, а его доставка может длиться ещё до полугода.

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В то же время конструкция линии электропередачи значительно проще для восстановления.

"Да, повреждение линий может быть неприятным с точки зрения краткосрочных графиков аварийных отключений. Из-за попадания может пропасть свет в отдельных районах или регионах. Но, на мой взгляд, это точно не является какой-то новой стратегической угрозой", - отметил эксперт.

Зачем РФ атакует линии электропередачи

Отвечая на вопрос о цели российских ударов по ЛЭП, директор Центра исследований энергетики назвал их террористической тактикой, направленной на отключение электроэнергии для населения.

"Чистый терроризм. Отключить людям свет. Но вы отключите - мы подключим", - сказал Харченко.

Выдержит ли энергосистема террор РФ зимой

Главред писал, что, по словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Нагорняка, Украина готовится к очередному сложному отопительному сезону в условиях постоянной угрозы со стороны России.

Впрочем, несмотря на все опасения, предстоящая зима с точки зрения энергообеспечения может оказаться значительно легче предыдущих. Ключевыми факторами, которые позволят пережить зимние холода с меньшими потерями и ограничениями для потребителей, являются текущее состояние отечественной генерации и комплексная подготовка энергосетей к возможным чрезвычайным ситуациям.

В то же время он призвал не питать иллюзий относительно намерений России или возможных договоренностей в кулуарах.

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Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удар РФ по энергетике - последние новости

Главред писал, что РФ начала массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В ночь на 30 сентября вражеские ракеты и дроны нанесли удары по энергетическим объектам в Киеве, области и других регионах. Как заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, начиная с лета фактически не было ни одного дня, когда бы враг не атаковал энергетическую инфраструктуру. Но столь массированная и комбинированная атака произошла впервые с конца прошлого отопительного сезона.

Напомним, после ночной атаки на Украину 30 сентября наблюдатели сообщили, что российская оккупационная армия начала кампанию, целью которой является уничтожение украинской энергосистемы.

Ранее сообщалось, что 24 сентября Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего произошли отключения электроэнергии в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Одесской и Винницкой областях.

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О персоне: Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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