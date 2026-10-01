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Клумба отблагодарит пышным цветением: какие многолетники нужно обрезать до зимы

Инна Ковенько
1 октября 2026, 13:56
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Оставлять все многолетние цветы необрезанными до весны - не самая лучшая идея, особенно если растения летом болели или страдали от вредителей.
Какие многолетники нужно обрезать осенью
Какие многолетники нужно обрезать осенью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Осенью многолетние цветы требуют особого внимания. Часть растений можно оставить до весны, ведь их сухие стебли защищают корневища от морозов. Но есть культуры, которые без обрезки рискуют перезимовать с болезнями или вредителями.

Главред расскажет, какие многолетники нужно обрезать осенью.

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Монарда

Это декоративное растение часто страдает от мучнистой росы, пишет ТСН. Если на листьях появился белый налет, оставлять стебли на зиму опасно. Поздней осенью их срезают почти до уровня почвы, а остатки уносят с участка. Если болезнь повторяется каждый год, стоит также проредить или разделить куст.

Роза (шток-роза, мальва)

Главная проблема мальвы - ржавчина, которую легко узнать по желтизне листьев и рыжим пятнам. После цветения стебли укорачивают до 30–40 см, а все опавшие и пораженные листья собирают и утилизируют. В компост такие остатки класть нельзя - споры грибка сохранятся.

Какие многолетние цветы прекрасно растут в тени
Какие многолетние цветы прекрасно растут в тени / Инфографика: Главред

Аквилегия

Осенью надземная часть аквилегии отмирает и ложится у корня, создавая влажную среду для гнили и вредителей. Обрезать растение следует после отмирания листьев, когда температура опускается до +5 °C, но почва еще не промерзла. Оставляют 5–7 см стеблей. Если не нужен самосев, семенные коробочки убирают еще летом.

Бузульник

Крупные листья после холодов ложатся на почву и начинают подгнивать, а под ними часто прячутся слизни. Если их много, надземную часть срезают и убирают сразу. Почву у основания можно замульчировать. В сухих местах обрезка не всегда обязательна.

Роджерсия

После первых заморозков листья роджерсии теряют зеленый цвет и ложатся на корневище, задерживая влагу. Это создает благоприятные условия для вредителей. Обрезать её следует именно после отмирания листьев, а не раньше - лишь ради аккуратного вида клумбы.

Люпин

У люпина осенью убирают отмершие и поражённые листья и цветоносы. Особое внимание уделяют корневой шейке, которая может обнажаться. После обрезки её присыпают землёй и добавляют сухую рыхлую мульчу.

Лилия

Лилии нельзя срезать сразу после цветения - зеленые стебли питают луковицу. Сначала удаляют только семенные коробочки, если семена не нужны. Стебли срезают после полного отмирания листьев, обычно после первых заморозков, оставляя 5–15 см.

Аконит (борец)

Это растение ядовитое, поэтому работать с ним следует в перчатках. Поздней осенью надземную часть срезают, а над корневищем насыпают слой сухого торфа толщиной 15–20 см. Остатки лучше не использовать в компосте для овощей.

Дельфиниум

Стебли дельфиниума полые, поэтому срезать их вровень с землёй нельзя - вода попадёт внутрь и повредит основание растения. Оставляют 20–30 см и закрывают срезы глиной или садовым варом. Обрезку проводят в сухую погоду.

Как определить время обрезки

Единого календарного дня для всех культур нет. Ориентироваться нужно на состояние растения: закончилось цветение, листья пожелтели или отмерли, либо уже были первые заморозки. Если осень теплая и листья зеленые, обрезку откладывают.

Что делать с остатками

Здоровые стебли можно измельчить и заложить в компост. Пораженные болезнями лучше вынести с участка. Если на клумбе есть и здоровые, и больные растения, сначала обрезают здоровые, затем пораженные, а инструмент после этого дезинфицируют.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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