РФ дважды атаковала Южный мост в Киеве во время движения поезда метро

Страна-агрессор Россия днем 1 октября атаковала Южный мост в Киеве реактивным дроном. Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на подписчиков.
Очевидцы говорят, что вражеский беспилотник попал в мост в момент, когда по нему проезжал поезд метро. Попадание якобы произошло в ограждение у проезжей части моста.
"Пассажиры услышали мощный взрыв и увидели вспышку. Сразу после этого в вагоне появился дым, а из вентиляции посыпался пепел. Люди не пострадали. Поезд доехал до правого берега, до станции "Выдубичи", где пассажиров высадили. Поврежден ли поезд - пока неизвестно", - говорится в сообщении.видео дня
В местных Telegram-каналах пишут, что оккупанты атаковали мост как минимум дважды. Официально местные власти по состоянию на 12:30 не прокомментировали удары РФ по Южному мосту.
О чем свидетельствует атака РФ на Южный мост
Мониторинговый канал "єРадар" написал, что оккупанты совершили атаку реактивным БПЛА непосредственно по конструкции Южного моста в Киеве.
"Это свидетельствует о том, что оккупанты обратили внимание на уничтожение ключевых логистических артерий, связывающих правый и левый берега Киева. Сейчас главный вопрос - это официальные данные о масштабе разрушений опор и состоянии железнодорожной и дорожной части", - отмечают мониторы.
Если информация о повреждении опор подтвердится, город столкнется с самым серьезным логистическим вызовом в столице за последнее время.
В 12:41 мэр Киева Виталий Кличко подтвердил два попадания БпЛА вблизи опорной части Южного моста.
"В настоящее время движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановили. Специалисты КП "Киевавтодормост" обследуют состояние сооружения после попаданий", - написал он.
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О ресурсе: єРадар
"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:
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