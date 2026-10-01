РФ дважды атаковала Южный мост в Киеве во время движения поезда метро

Местные жители сообщают, что в результате атаки пострадал вагон поезда.

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Враг атаковал один из мостов столицы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в соцсетях

Страна-агрессор Россия днем ​​1 октября атаковала Южный мост в Киеве реактивным дроном. Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на подписчиков.

Очевидцы говорят, что вражеский беспилотник попал в мост в момент, когда по нему проезжал поезд метро. Попадание якобы произошло в ограждение у проезжей части моста.

"Пассажиры услышали мощный взрыв и увидели вспышку. Сразу после этого в вагоне появился дым, а из вентиляции посыпался пепел. Люди не пострадали. Поезд доехал до правого берега, до станции "Выдубичи", где пассажиров высадили. Поврежден ли поезд - пока неизвестно", - говорится в сообщении. видео дня

В местных Telegram-каналах пишут, что оккупанты атаковали мост как минимум дважды. Официально местные власти по состоянию на 12:30 не прокомментировали удары РФ по Южному мосту.

О чем свидетельствует атака РФ на Южный мост

Мониторинговый канал "єРадар" написал, что оккупанты совершили атаку реактивным БПЛА непосредственно по конструкции Южного моста в Киеве.

"Это свидетельствует о том, что оккупанты обратили внимание на уничтожение ключевых логистических артерий, связывающих правый и левый берега Киева. Сейчас главный вопрос - это официальные данные о масштабе разрушений опор и состоянии железнодорожной и дорожной части", - отмечают мониторы.

Если информация о повреждении опор подтвердится, город столкнется с самым серьезным логистическим вызовом в столице за последнее время.

В 12:41 мэр Киева Виталий Кличко подтвердил два попадания БпЛА вблизи опорной части Южного моста.

"В настоящее время движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановили. Специалисты КП "Киевавтодормост" обследуют состояние сооружения после попаданий", - написал он.

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