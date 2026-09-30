Дрова будут долго гореть и дадут больше тепла: как правильно их укладывать

Дрова для камина нельзя складывать где угодно: нужно безопасное расстояние. Дрова с вентиляцией лучше сохнут и более эффективно отдают тепло.

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Как сушить дрова - как защитить дрова от влаги / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как правильно складывать дрова

Где лучше хранить дрова

Как обустроить дровник

Правильная укладка дров может влиять на продолжительность горения, количество тепла и безопасность дома. Эксперты советуют обращать внимание не только на качество древесины, но и на место её хранения, вентиляцию и расстояние до потенциальных источников огня. Об этом сообщили эксперты издания Kb.pl. Как правильно обустроить место для дров и что нужно учесть при их укладке, выяснял Главред.

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Удобство пользования камином зависит не только от того, какую древесину выбрать. Не менее важно, где её будут хранить и как укладывать. Неправильно оборудованная дровница и беспорядочно сложенные дрова могут создать проблемы, тогда как хорошо спланированное место для дров одновременно повышает безопасность дома и делает использование топлива более удобным.

Где лучше хранить дрова

Прежде всего важно правильно выбрать место для хранения дров. Дрова не стоит оставлять под балконом или непосредственно у выхода дымохода, ведь искры могут вызвать возгорание.

В то же время условия хранения напрямую влияют на свойства топлива. Древесина должна получать достаточно воздуха, равномерно просыхать и быть защищенной от осадков.

Эксперты отмечают, что неправильное хранение может влиять не только на безопасность, но и на работу камина. Дрова, которые высыхают неравномерно или не имеют достаточного доступа к воздуху, могут хуже гореть и давать меньше тепла.

"Дрова, которые высыхают равномерно и имеют доступ к воздуху, горят стабильно и предсказуемо, отдают больше тепла и оставляют меньше сажи", - отметили эксперты Kb.pl.

По словам специалистов, хорошо высушенные дрова также легче разжигать. Благодаря этому камин может работать эффективнее, а необходимость в частой очистке от сажи может уменьшаться.

Где лучше обустроить дровник

При размещении запаса дров важно учитывать не только удобство, но и пожарную безопасность. Согласно приведенным в материале рекомендациям, стог должен находиться не менее чем в 0,5 метра от котельной или очага и не ближе чем в 4 метрах от границы участка и соседних зданий.

Сам дровник желательно обустраивать в светлом, сухом и хорошо проветриваемом месте. Солнечный свет будет способствовать досушке древесины, а зимой в такой зоне может быть меньше снега.

Удобным вариантом может быть место возле заднего входа в дом или подъезда к хозяйственной части участка или сада. Так дрова будет проще переносить в дом даже в холодную погоду.

Важно также не допускать контакта древесины с землей. Для этого нижний слой рекомендуется размещать на поддонах, толстых балках или другой подставке.

Как сушить дрова, чтобы они лучше горели

Дрова быстрее всего и наиболее равномерно высыхают в месте, где есть постоянная циркуляция воздуха, достаточно солнца и в то же время защита от осадков - дождя и снега.

Поднимать дрова над землей нужно не только для лучшей вентиляции. Такой способ помогает предотвратить впитывание влаги из почвы и снижает риск появления плесени и грибка.

Дровяной сарай или простой навес должны защищать древесину от осадков, но не перекрывать доступ воздуха. Именно поэтому не стоит герметично закрывать стопку со всех сторон.

"Дрова быстрее всего и наиболее равномерно высыхают в месте, где есть постоянный сквозняк, много солнца и в то же время защита от осадков - дождя и снега", - подчеркнули специалисты.

Как складывать дрова

Дрова не следует плотно прижимать друг к другу, образуя сплошную стену. Между ними должны оставаться зазоры для циркуляции воздуха. Это помогает древесине быстрее избавляться от лишней влаги и снижает риск появления плесени и грибка.

Для защиты от дождя и снега дровник должен иметь надёжную крышу. Если конструкцию устанавливают у стены дома или гаража, особое внимание следует уделить её прочности и защите от влаги.

Эксперты отмечают, что дровяной шкаф у стены может быть практичным решением, поскольку сокращает расстояние, которое приходится преодолевать при переноске дров. В то же время такая конструкция должна быть прочной, а крыша - хорошо прилегающей, чтобы вода и снег не попадали на древесину.

"Укладывайте дрова так, чтобы они не образовывали сплошной "стены" - оставляйте между ними щели, которые обеспечат постоянный поток воздуха и равномерное высыхание. Нижний слой обязательно отделите от земли", - советуют специалисты.

Какими должны быть дрова

Для камина универсальным вариантом считается длина около 40 см. Более короткие поленья - примерно 30–33 см - удобнее переносить, а также их легче использовать при розжиге.

Более толстые поленья, в свою очередь, могут гореть медленнее и равномернее. Они дольше поддерживают стабильную температуру, что особенно важно, если камин используется для регулярного обогрева дома.

Высоту самого штабеля рекомендуется ограничить 1,8 метра, чтобы снизить риск его обрушения. Если запас топлива большой, его лучше разделить на несколько рядов или секций.

Это позволяет легче доставать дрова по мере необходимости и одновременно улучшает циркуляцию воздуха между отдельными частями запаса.

"Если вы храните большой запас топлива, разумнее разделить его на несколько рядов или секций: тогда легче доставать дрова по мере необходимости, а также улучшается циркуляция воздуха", - отметили эксперты.

Как снизить риск пожара

Деревянные элементы дровника рекомендуется обрабатывать средствами против грибков и чрезмерного впитывания влаги. Делать это следует еще на этапе обустройства конструкции.

Важными остаются прочность конструкции, стабильное основание и отсутствие рядом легковоспламеняющихся материалов. Свободное пространство вокруг дровника помогает снизить риск распространения огня в случае возгорания.

Также следует периодически проверять состояние запаса: следить за влажностью древесины, вентиляцией между поленьями и общими условиями хранения. Это поможет своевременно заметить чрезмерную влажность, появление плесени или проблемы с конструкцией дровника.

"Прочная несущая конструкция, стабильное и уплотнённое основание вокруг, а также наличие свободного пространства, свободного от легковоспламеняющихся материалов, значительно снижают риск пожара", - отметили эксперты Kb.pl.

Дрова для отопления зимой / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как правильно складывать дрова:

Напомним, как ранее сообщал Главред, Золтан Надь отметил, что хорошо высушенные дрова следует расколоть и хранить не менее одного-двух лет в месте с хорошей вентиляцией. Эксперты назвали четыре плотные породы, которые дают тепло дольше всего. Воздушно-сухие дрова обычно имеют влажность около 10–15 % и для этого требуют примерно одного-двух лет сушки.

Лесной кодекс определяет, что граждане могут бесплатно забирать только то, что уже лежит на земле, в частности сухие ветки, хвою и опавшие листья. В материале разъясняется, что виды дров, которые можно собирать без разрешений, четко ограничены и не должны наносить ущерб лесу. Самовольная заготовка дров в лесу квалифицируется как незаконная вырубка и влечет за собой административную или уголовную ответственность.

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Об источнике: KB.pl (Kalkulatory Budowlane) KB.pl (Kalkulatory Budowlane) - ведущий польский информационно-аналитический веб-портал, посвящённый строительству, ремонту, альтернативному отоплению, энергоэффективности и ведению приусадебного хозяйства.

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