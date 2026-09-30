Почему реактивные "Шахеды" сбивают вблизи Киева, а не далеко от столицы: Флэш ответил

Речь идет не об обычных "Шахедах" и крылатых ракетах, а о принципиально ином классе целей, против которых не хватает перехватчиков.

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Флеш объяснил недавнее заявление министра обороны Хмары о новой тактике работы ПВО / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/Serhii.Flash

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Почему ПВО сосредотачиваются вблизи столицы

О каких угрозах на самом деле говорил министр обороны

Что ответил Флэш на критику в соцсетях

Заявление министра обороны Украины Евгения Хмары о перестройке работы ПВО с целью уничтожения вражеских целей ещё на подлёте к Киеву касалось узкого сегмента угроз - реактивных беспилотников и дешёвых реактивных ракет. Об этом сообщил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).

Слова главы оборонного ведомства вызвали волну возмущения среди пользователей соцсетей, поэтому Бескрестнов выступил с развернутым разъяснением в собственном посте на Facebook.

"Вижу, как эта цитата министра обороны вызвала негативную реакцию в сети. Мол, что вы делали пять лет? Противодействие обычным "Шахедам" и крылатым ракетам нашей ПВО давно налажено в формате эшелонов вдали от городов. И это работает", - отметил Бескрестнов.

Все сводится к ресурсам

Для нового класса целей существующая архитектура обороны не подходит - нужны другие средства поражения. По словам советника президента, чтобы выстроить против реактивных угроз такую же многоуровневую систему, которая уже действует против тихоходных дронов, требуется достаточное количество реактивных перехватчиков, ракет и сопутствующих средств.

Именно дефицит этих средств и определяет нынешнюю географию противовоздушной обороны. Когда имеющихся ресурсов мало, их не растягивают вдоль маршрутов подлета, а концентрируют максимально близко к объекту прикрытия - в данном случае непосредственно вблизи Киева.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Какова цель российских ударов - ISW

Страна-агрессор Россия готовит новую масштабную кампанию дальнобойных ударов по украинской энергетике зимой, рассчитывая таким образом добиться политических уступок от Киева на фоне отсутствия значительного прогресса российских войск на фронте. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, российская стратегия основывалась на предположении, что постепенное продвижение армии РФ в конечном итоге истощит украинские оборонные возможности. Этот подход Москва рассматривала как основу для достижения своих целей в войне.

Однако динамика боевых действий в 2026 году, по данным ISW, не соответствует ожиданиям Кремля. Аналитики отмечают, что с марта российские войска имеют близкие к нулю чистые территориальные завоевания, в то время как украинские силы проводили контратаки на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.

Отдельно ISW обращает внимание на ситуацию вблизи Лимана. Украинская операция "Вивальди" привела к продвижению Сил обороны к северу от города и, по оценке института, сорвала российские планы по окружению укрепленной линии обороны в Донецкой области.

На этом фоне российскому военно-политическому руководству приходится корректировать оценки ситуации. ISW связывает проблемы российской армии также с тем, что командование получало преувеличенные доклады о ходе боевых действий, что могло искажать представление Кремля о реальном положении дел.

В результате Москва, по оценке аналитиков, может все больше полагаться на удары по критической инфраструктуре Украины. ISW уже отмечал, что Киев готовит энергосистему к ожидаемой интенсивной зимней кампании РФ против энергетической сети.

Что предшествовало - заявление Хмары о новой тактике работы ПВО

Как писал Главред, в связи с адаптацией российских воздушных атак Украина трансформирует концепцию обороны Киева. Во время визита на командные пункты Воздушных сил министр обороны Евгений Хмара подчеркнул необходимость уничтожать вражеские цели еще на подступах к столице. Для этого оптимизируется взаимодействие авиации, систем ПВО и мобильных огневых групп, а также расширяется применение технологий перехвата, которые уже доказали свою эффективность против новых типов дронов, в частности реактивных "Шахедов".

Усиление обороны городов Минобороны рассматривает в комплексе с развитием собственных дальнобойных возможностей. По словам главы ведомства, удары по военной инфраструктуре агрессора должны последовательно подрывать потенциал РФ и снижать её способность проводить воздушные атаки.

Хмара отметил, что совместная работа с отечественными производителями и международными партнерами направлена как на обеспечение сил ПВО новейшими технологическими решениями, так и на наращивание давления на военную машину врага.

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Об персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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