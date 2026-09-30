Как удалить любое пятно с одежды с помощью домашних средств — полезные советы

Блогер объяснил, как быстро удалить пятна с одежды в домашних условиях.

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Простые, но эффективные способы борьбы с пятнами на тканях / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как вывести пятна от крови, жира и кофе

Какие средства помогут очистить одежду

Пятна на любимой одежде не всегда означают, что вещь нужно выбрасывать. Кровь, жир, кофе, вино, следы еды или чернила можно попробовать вывести с помощью простых средств, которые есть дома.

Главред узнал, что украинский блогер Марк Любчик в TikTok объяснил, как это сделать.

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Как вывести пятно крови с одежды

Свежую кровь с одежды блогер советует удалять с помощью холодной воды. Важно не использовать горячую воду, поскольку это может затруднить дальнейшую очистку ткани.

"Даже если оно (пятно - Главред) засохло, можно протереть холодной водой или даже кубиком льда, чтобы кровь распалась", - пояснил Марк Любчик.

Как отстирать пятно от еды

Для пятен, оставшихся после еды, можно использовать лимонный сок. Однако с цветной одеждой нужно быть осторожными, поскольку средство может повлиять не только на загрязнение, но и на оттенок ткани

. "Можно добавить еще немного соли, но будьте осторожны именно с цветными вещами, ведь можно вывести заодно и цвет", - подчеркнул клинтокер.

Перед обработкой цветной вещи лучше проверить действие средства на небольшом незаметном участке ткани.

Как вывести жирное пятно с одежды

Для жирных пятен эксперт советует воспользоваться обычным средством для мытья посуды. Его можно нанести непосредственно на пятно перед стиркой.

"Если это, например, сливочное масло, то посыпьте (пятно - Главред) крахмалом, чтобы он максимально впитал всё в себя, а уже потом стирайте. И можно также добавить немного моющего средства, именно на пятно", - добавил он.

Как и чем вывести пятна от жира / Инфографика: Главред

Как отстирать чернила от ручки

Пятна от обычной гелевой ручки можно попробовать удалить с помощью средства на спиртовой основе. Но перед нанесением любого спиртосодержащего средства на цветную ткань стоит проверить его воздействие на цвет в незаметном месте.

Как вывести пятно от кофе и вина Кофе и вино с одежды желательно начинать выводить как можно быстрее. Главное - не дать загрязнению высохнуть.

"Если есть возможность, сразу как-то это намочите. Затем добавьте пятновыводитель и постирайте", - отметил Марк Любчик.



Видео о том, как вывести любое пятно с одежды, можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Марк Любчик Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.

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