Как удалить любое пятно с одежды с помощью домашних средств — полезные советы

Вы узнаете:
- Как вывести пятна от крови, жира и кофе
- Какие средства помогут очистить одежду
Пятна на любимой одежде не всегда означают, что вещь нужно выбрасывать. Кровь, жир, кофе, вино, следы еды или чернила можно попробовать вывести с помощью простых средств, которые есть дома.
Главред узнал, что украинский блогер Марк Любчик в TikTok объяснил, как это сделать.
Как вывести пятно крови с одежды
Свежую кровь с одежды блогер советует удалять с помощью холодной воды. Важно не использовать горячую воду, поскольку это может затруднить дальнейшую очистку ткани.
"Даже если оно (пятно - Главред) засохло, можно протереть холодной водой или даже кубиком льда, чтобы кровь распалась", - пояснил Марк Любчик.
Как отстирать пятно от еды
Для пятен, оставшихся после еды, можно использовать лимонный сок. Однако с цветной одеждой нужно быть осторожными, поскольку средство может повлиять не только на загрязнение, но и на оттенок ткани
. "Можно добавить еще немного соли, но будьте осторожны именно с цветными вещами, ведь можно вывести заодно и цвет", - подчеркнул клинтокер.
Перед обработкой цветной вещи лучше проверить действие средства на небольшом незаметном участке ткани.
Как вывести жирное пятно с одежды
Для жирных пятен эксперт советует воспользоваться обычным средством для мытья посуды. Его можно нанести непосредственно на пятно перед стиркой.
"Если это, например, сливочное масло, то посыпьте (пятно - Главред) крахмалом, чтобы он максимально впитал всё в себя, а уже потом стирайте. И можно также добавить немного моющего средства, именно на пятно", - добавил он.
Как отстирать чернила от ручки
Пятна от обычной гелевой ручки можно попробовать удалить с помощью средства на спиртовой основе. Но перед нанесением любого спиртосодержащего средства на цветную ткань стоит проверить его воздействие на цвет в незаметном месте.
Как вывести пятно от кофе и вина Кофе и вино с одежды желательно начинать выводить как можно быстрее. Главное - не дать загрязнению высохнуть.
"Если есть возможность, сразу как-то это намочите. Затем добавьте пятновыводитель и постирайте", - отметил Марк Любчик.
Видео о том, как вывести любое пятно с одежды, можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Марк Любчик
Марк Любчик - украинский TikTok-блогер, клинкер, который в своих соцсетях делится советами по уходу за домом и организации пространства. На его страницу в TikTok подписаны более 30 тысяч пользователей.
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