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Как сохранить многолетники до весны: правила ухода после осенней посадки

Алексей Тесля
29 сентября 2026, 22:10
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Молодым растениям важно помочь пережить первую зиму - специалисты по садоводству рекомендуют обратить внимание на несколько основных моментов.
Как сохранить многолетники до весны: правила ухода после осенней посадки
Раскрыты важные правила посадки растений / Колаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Выбирайте многолетники с учетом климата
  • Сажайте до наступления холодов
  • Отложите подкормки до весны

Осенняя посадка подходит многолетникам благодаря сочетанию прохладного воздуха и еще теплой почвы. Растение меньше страдает от жары, а его корни продолжают развиваться и постепенно осваивают новое место в саду.

Если правильно ухаживать за посадками до наступления морозов, весной они смогут быстрее перейти к активному росту. Об этом идет речь в материале издания The Spruce.

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Однако молодым растениям важно помочь пережить первую зиму. Специалисты по садоводству рекомендуют обратить внимание на несколько основных моментов: выбор подходящих культур, сроки посадки, полив, защиту корней и подготовку растений к холодам.

Выбирайте многолетники с учетом климата

Первое условие успешной зимовки - правильный выбор растений. Лучше отдавать предпочтение видам, которые хорошо переносят обычные зимние температуры вашего региона, а не рассчитывать исключительно на дополнительное укрытие.

По словам специалиста по садоводству Селесты Скотт, осенняя посадка может быть эффективной даже тогда, когда воздух уже достаточно прохладный. Если температура почвы держится примерно в пределах 10–18 °C, корни многолетников еще способны активно расти.

Поэтому при выборе сроков посадки стоит ориентироваться не только на прогноз температуры воздуха, но и на состояние грунта.

Сажайте до наступления холодов

Смысл осенней посадки заключается в том, чтобы дать корневой системе время освоиться до зимы.

Преподаватель по декоративному садоводству Кэролайн Бланшар советует завершать посадочные работы заблаговременно, пока растения еще могут адаптироваться к новому месту.

Сроки зависят от региона. В более холодных районах подходящий период заканчивается раньше. Скотт отмечает, что при охлаждении почвы ниже примерно 10 °C рост корней существенно замедляется, поэтому слишком поздняя посадка уже не дает растению тех преимуществ, которые обеспечивает ранняя осень.

Подберите подходящее место

Еще до посадки стоит оценить, насколько комфортным будет выбранный участок для растения в будущем.

Многолетнику должно хватать пространства после достижения взрослого размера. Не менее важны освещение и влажность почвы. Правильное расположение также способно снизить воздействие зимних холодов.

Дополнительную защиту дают места с благоприятным микроклиматом - например, возле стены или крупного камня, особенно если участок ориентирован на юг. Это может оказаться полезным для растений, которые находятся на границе своей зимостойкости.

Не прекращайте полив

Осеннее похолодание не означает, что недавно высаженные многолетники больше не нуждаются в воде. После летней засухи грунт нередко остается пересушенным, поэтому перед зимой важно хорошо увлажнить область вокруг корней.

Скотт рекомендует избегать частого поверхностного полива. Гораздо эффективнее поливать реже, но обильнее, чтобы вода проникала в глубокие слои почвы. Повторный полив потребуется после заметного подсыхания грунта.

При этом не стоит ориентироваться только на состояние надземной части растения. Даже когда листья начинают отмирать, корни могут продолжать развиваться.

Если почва сохраняет температуру около 10–18 °C, корневая система остается активной. Зимой потребность во влаге снижается, но во время длительной засухи растениям все же может понадобиться полив.

Правильно мульчируйте

Слой мульчи толщиной около 5–7,5 см - простой способ защитить недавно посаженные растения.

Мульча помогает удерживать влагу и сглаживает резкие изменения температуры в почве. Это особенно важно там, где морозы регулярно сменяются оттепелями.

Скотт отмечает, что мульча работает не только как утеплитель. Она помогает стабилизировать состояние грунта и уменьшает риск того, что из-за многократного замерзания и оттаивания плохо укоренившееся растение будет вытолкнуто из земли.

Не спешите обрезать растения

Осенняя обрезка нужна далеко не всем многолетникам. Если растение здорово, часть сухой листвы и соцветий можно оставить до весны.

Другое дело - растения с признаками болезней или вредителями. В таком случае пораженные листья лучше удалить с участка, чтобы снизить вероятность сохранения проблемы до следующего сезона.

У здоровых растений сухие побеги могут оказаться полезными. Семенные головки служат пищей для птиц, а оставшаяся листва дополнительно прикрывает основание растения и корневую систему от холода.

Отложите подкормки до весны

С осенним внесением удобрений лучше не торопиться. Подкормка способна стимулировать появление новых побегов, которые будут особенно уязвимы перед морозами.

Кроме того, в этот период растению важнее направлять ресурсы на развитие корней, а не на активный рост надземной части.

При необходимости можно улучшить почву органическими материалами. Скотт рекомендует работать не только с отдельной посадочной ямой, а улучшать грунт на всей площади, доступной будущей корневой системе. Так корни смогут постепенно распространяться в окружающую почву, а не оставаться в пределах небольшого участка с рыхлым грунтом.

Подготовка начинается сразу после посадки

Успешная зимовка многолетников зависит не от одного приема, а от совокупности простых действий. Подходящий сорт, своевременная посадка, правильный полив и мульчирование помогают растениям сформировать крепкую корневую систему до прихода зимы.

Главное - не стимулировать активный рост в преддверии холодов, а создать стабильные условия для укоренения. Тогда с наступлением весны многолетникам будет проще восстановиться и начать новый сезон.

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Об источнике: The Spruce

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