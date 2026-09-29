Дело не только в отоплении: как финнам удается сохранять тепло в доме в сильные морозы

Специалисты объясняют, почему установка дополнительного обогрева не устраняет первопричину холодного пола в частных домах и квартирах на первых этажах.

https://glavred.info/life/delo-ne-tolko-v-otoplenii-kak-finnam-udaetsya-sohranyat-teplo-v-dome-v-silnye-morozy-10800104.html Ссылка скопирована

Как финны утепляют дома на зиму / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему пол холодный даже при горячих батареях

Что такое мостики холода и где они возникают

Как подходят к теплоизоляции в Финляндии

Установка теплого пола не решает проблему холодных ног зимой, если дом не способен удерживать уже выработанное тепло. Ситуация, когда воздух в комнате прогрет, батареи горячие, а напольное покрытие под ногами остается холодным, чаще всего возникает в частных домах, на первых этажах и в помещениях над неотапливаемым подвалом.

видео дня

В странах с холодным климатом акцент делают не только на мощности системы обогрева, но прежде всего на теплоизоляции самой конструкции. Об этом сообщает "Радио Трек".

Температура воздуха и температура поверхности пола - это разные вещи. Если под перекрытием находится холодный грунт, неотапливаемое подвальное помещение или слабая теплоизоляция, тепло перемещается в сторону более холодной зоны. Дополнительный фактор - мостики холода, то есть участки конструкции с ослабленной защитой, где потери происходят быстрее.

Из-за этого подогрев работает как следствие, а не как устранение причины: поверхность будет нагреваться, однако энергия по-прежнему будет активно уходить наружу через конструкцию.

Финский подход: сначала сохранить, потом обогревать

Опыт Финляндии сводится к простому правилу: в холодном климате недостаточно иметь мощное отопление, необходимо, чтобы выработанное тепло как можно дольше оставалось внутри помещения.

Ключевыми узлами считаются пол, фундамент и места их стыка с наружными стенами. Теплоизоляционный слой должен сдерживать охлаждение конструкции и отвод энергии в сторону грунта или холодного подполья. Когда дом надежно защищен, системе обогрева значительно легче поддерживать комфортную температуру, а поверхность под ногами не остывает за короткое время.

Отказываться от водяного или электрического подогрева при этом не стоит. В новых частных домах водяной контур часто применяют в качестве основной системы для равномерного распределения тепла, а электрический - как локальное решение, например, в ванной комнате. Принципиально иное: обогрев помещения и защита здания от теплопотерь - это две отдельные задачи, и даже самая современная система не компенсирует ошибок в проектировании теплоизоляции.

Почему более толстый утеплитель не гарантирует результата

Механическое увеличение толщины изоляционного слоя не всегда дает ожидаемый эффект. При утеплении пола учитывают конструкцию здания, тип фундамента, характеристики и влажность грунта, используемые материалы и климатические условия, а также защиту конструкции от промерзания.

Именно поэтому готовую схему с фиксированной толщиной материала не стоит копировать для любого сооружения - решение, подходящее для одной конструкции, может оказаться неподходящим для другой.

В украинских реалиях совет сводится к поиску источника потерь. В частном доме проверяют утепление пола, фундамента и перекрытий, состояние подвального помещения и стыков конструкций. В квартире причина чаще всего кроется в холодном подвале, наружных стенах или конструктивных особенностях здания. Перед монтажом дополнительного обогрева стоит выяснить, куда именно уходит тепло.

Как подготовить дом к холодам / Инфографика: Главред

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Радио Трек" Radiotrek - украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте. Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред