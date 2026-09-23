Как сделать комнату теплее без отопления: забытый, но действенный способ

Утеплить комнату без отопления можно с помощью штор и дверных занавесок. Этот метод позволяет уменьшить сквозняки и потери тепла без дополнительного обогрева

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Как сохранить тепло в комнате без отопления - простой трюк с шторами / Коллаж: Главред, фото: pixabay, freepik.com

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Как сохранить тепло в комнате

Как утеплить комнату без ремонта

Как утеплить окна и двери

Сохранить тепло в комнате можно с помощью простых средств, которые использовали ещё в викторианских домах. Тяжёлые шторы, дверные занавеси, ламбрекены и уплотнители помогают ограничить движение холодного воздуха и уменьшить потери тепла.

Такой подход особенно актуален для домов с сквозняками и недостаточно утепленными окнами и дверями. Представитель компании My Home Improvements в комментарии изданию Express отметил , что жители викторианской эпохи применяли подобные решения задолго до распространения центрального отопления. Как сохранить тепло в доме с помощью простых методов - выяснял Главред.

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Как сохраняли тепло в доме

"Многие домовладельцы недооценивают, сколько тепла уходит через окна и дверные проемы. У викторианцев не было центрального отопления, однако им удавалось поддерживать тепло в своих домах с помощью этих простых и эффективных методов", - отметил представитель My Home Improvements.

Одной из главных задач таких средств было ограничить проникновение холодного воздуха и не допустить быстрого выхода тёплого воздуха из комнаты. Для этого использовали плотный текстиль у окон и дверей, а также различные способы перекрытия щелей.

Как сохранить тепло через окна

Окна могут быть одним из мест, через которые комната быстро теряет накопленное тепло. Один из способов ограничить такие потери - использовать толстые шторы с подкладкой, которые полностью закрывают оконный проем.

Особую роль в традиционной конструкции играли ламбрекены, или валансы, расположенные над шторами. Они помогают удерживать тёплый воздух внутри помещения и в то же время могут скрывать верхнюю часть оконной конструкции.

Специалист подчеркивает, что этот подход не стоит воспринимать лишь как декоративный элемент. По его словам, правильно подобранные текстильные конструкции могут стать практичным дополнением к другим мерам по сохранению тепла в доме.

"Тяжелые шторы, дверные занавеси и ламбрекены могут казаться старомодными, но они являются чрезвычайно эффективным способом уменьшить потери тепла и сохранить уют в доме - без увеличения счетов за энергоносители", - отметил представитель My Home Improvements.

Как защитить комнату от сквозняков через дверь

Дверные проемы также требуют дополнительной защиты, особенно если за ними расположены более холодные помещения или неотапливаемые зоны. Для этого в викторианских домах использовали массивные дверные завесы.

В современном доме аналогичный эффект могут обеспечивать плотные шторы или термошторы, установленные над входной и задней дверями. Они создают дополнительный барьер между тёплой комнатой и более холодным пространством за дверью.

Дополнительно внизу дверного полотна можно установить уплотнитель. Он помогает перекрыть щель между дверью и полом, через которую может проникать холодный воздух.

Среди простых вариантов также называют тканевые уплотнители в форме "сосиски". Их размещают у нижнего края двери, чтобы ограничить проникновение сквозняков в помещение.

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Как применить викторианский метод в современном доме

Для уменьшения теплопотерь можно совместить несколько простых решений. На окнах стоит установить толстые шторы с подкладкой, которые будут закрывать проем в холодное время года. Над входной и задней дверями можно повесить плотную штору или термошторку.

Дополнительным элементом может стать карниз над шторами, который помогает ограничить движение теплого воздуха в верхней части оконного проема. В нижней части дверей целесообразно установить уплотнитель, а возле дверных проемов и окон перекрыть места, через которые проходят сквозняки.

Сочетание таких мер позволяет уменьшить движение холодного воздуха в комнате и ограничить выход теплого воздуха наружу. Метод не предполагает изменения системы отопления и основан на простых элементах, которые можно добавить к уже обустроенному жилью.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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