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Как предотвратить выцветание черной одежды: простой прием при полоскании

Марина Иваненко
23 сентября 2026, 18:00
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Как стирать чёрную одежду, чтобы она не тускнела: температура, режим стирки, средства для ухода и сушка помогут дольше сохранить насыщенный цвет вещей.
Как дольше сохранить насыщенный цвет черной одежды
Как дольше сохранить насыщенный цвет черной одежды / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Как сохранить насыщенный черный цвет одежды
  • Почему темные вещи быстро теряют яркость
  • Каких ошибок следует избегать при стирке

Сохранение насыщенного черного цвета одежды - это отдельный вызов. Темные ткани могут терять яркость из-за механического трения, высоких температур, частой стирки и неправильно подобранных средств. Без надлежащего ухода любимые черные вещи постепенно тускнеют и теряют свой первоначальный вид. Главред расскажет подробнее.

По данным издания Southern Living, одной из причин выцветания является постепенная потеря красителя из волокон ткани. Натуральные материалы, в частности хлопок, могут терять цвет быстрее, тогда как некоторые синтетические ткани, например полиэстер, обычно дольше сохраняют пигмент.

видео дня

Не стирайте чёрную одежду после каждой носки

Если на вещах нет пятен или сильных загрязнений, не обязательно каждый раз отправлять их в стиральную машину. Частая стирка усиливает механический износ волокон и постепенно вымывает часть красителя.

Чтобы освежить одежду между стирками, её можно проветрить. Для некоторых вещей также подходит осторожное отпаривание, если это разрешено согласно информации на этикетке.

Выворачивайте вещи и выбирайте прохладную воду

Перед стиркой чёрную одежду рекомендуется выворачивать наизнанку. Это уменьшает непосредственный контакт лицевой поверхности ткани с другими вещами и барабаном стиральной машины.

Для тёмной одежды лучше использовать прохладную воду и деликатный режим, если это соответствует рекомендациям производителя. Специальные жидкие средства для чёрных и тёмных тканей также могут помочь сохранить насыщенность цвета.

Не используйте отбеливатели

Хлорсодержащие и другие агрессивные отбеливатели не подходят для чёрной одежды, если иное прямо не указано производителем. Они могут повредить волокна и привести к заметному изменению цвета.

Кондиционер для белья также не стоит использовать без необходимости: он образует пленку на волокнах и в некоторых случаях может изменять тактильные и визуальные свойства ткани.

Видео о том, как правильно стирать тёмные вещи в стиральной машине, можно посмотреть здесь:

Сушите вдали от солнца и высоких температур

Высокая температура может ускорять износ ткани, поэтому черные вещи лучше сушить в соответствии с рекомендациями на этикетке. Если одежду можно сушить естественным способом, ее следует держать подальше от прямых солнечных лучей.

Ультрафиолет постепенно разрушает красители, из-за чего темная ткань может терять насыщенность цвета. Особенно это заметно на вещах, которые регулярно оставляют под открытым солнцем.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Не полагайтесь на уксус как на универсальный фиксатор цвета

В домашних советах часто рекомендуют добавлять белый уксус во время полоскания, утверждая, что он помогает закрепить краситель. Однако такой способ не является универсальным для всех тканей и не заменяет правильный режим стирки.

Если чёрная вещь уже заметно потеряла цвет, вернуть насыщенность можно с помощью специальных красителей для ткани. Перед использованием такого средства нужно проверить состав материала и рекомендации производителя.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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