ВСУ смогут победить РФ при одном условии: военный раскрыл детали

Украинский сержант назвал условие, которое может изменить ситуацию ВСУ на фронте.

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ВСУ смогут победить РФ при одном условии / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, 152 отдельная егерская бригада

Кратко:

Особое значение имеет сохранение личного состава

Современная война требует от командиров постоянной адаптации

Украинский старший сержант Виталий Томчишак считает, что для достижения преимущества над Россией на поле боя украинским командирам необходимо предоставить больше свободы в принятии решений. По его словам, инициативу бойцов и командиров на передовой нередко ограничивают решения вышестоящего руководства, которое не всегда понимает специфику ситуации непосредственно на линии фронта. Об этом пишет Reuters.

По мнению Томчишака, звание не должно определять, чье мнение будет услышано во время боевой работы.

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"Неважно, кто ты - сержант, офицер или кто-то другой - к тебе должны прислушиваться", - сказал 27-летний военнослужащий, который до начала службы работал разработчиком программного обеспечения.

Как отмечает Reuters, за более чем четыре года полномасштабной войны украинские военные внедрили целый ряд новых подходов, позволивших противостоять численно превосходящим и лучше вооруженным российским силам. Вместе с тем отдельные подразделения сталкивались с серьезными потерями и проблемами в отношении к военнослужащим. По мнению некоторых экспертов и военных, подобные факторы могут влиять на готовность украинцев присоединяться к Силам обороны.

На фоне сложностей с комплектованием армии особое значение приобретает сохранение личного состава. Об этом заявил 23-летний сержант Сил территориальной обороны Артем Чухарев. Он подчеркнул, что украинская армия не может позволить себе так же расходовать личный состав, как российские войска во время пехотных штурмов.

"Мы просто не можем себе позволить относиться к ним так, как это делает наш вековой враг. Я наконец понял, что такое офицер и каким он должен быть", - сказал Чухарев.

По данным Reuters, важную роль в изменении командной культуры должен сыграть "Курс капитанов", который проводит Военный институт Киевского национального университета. По состоянию на 18 июля обучение завершили 88 командиров. Еще 15 курсантов не прошли курс: двое - по состоянию здоровья, остальные - из-за неудовлетворительных результатов обучения.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил нескольких высокопоставленных офицеров на руководящие должности на ключевых направлениях восточной обороны Украины. Среди них - командиры, известные приверженностью подходам к управлению войсками, ориентированным на стандарты НАТО. В частности, речь идет об Андрее Билецком, возглавляющем Третий армейский корпус.

Чухарев отметил, что современная война требует от командиров постоянной адаптации. По его словам, стремительное развитие технологий заставляет военных искать новые решения, пересматривать уже существующие подходы и постоянно совершенствовать тактику.

"Поскольку новые технологии стремительно меняют характер ведения войны, этот курс побуждает командиров постоянно искать и находить новые решения, адаптировать старые, модифицировать их и модернизировать. Но никогда не стоять на месте", - сказал он.

Томчишак, в свою очередь, считает, что инициатива на передовой по-прежнему может восприниматься негативно, особенно если речь идет о сержантах. Он убежден, что расширение полномочий командиров непосредственно на местах позволило бы украинским военным быстрее реагировать на изменения обстановки и получить дополнительное преимущество над российскими силами.

"Мы бы начали видеть радикальные изменения", - заявил Томчишак.

Сколько еще Россия сможет воевать против Украины

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак убежден, что у страны-агрессора России хватит ресурсов для ведения войны против Украины еще примерно на полгода.

По его мнению, Москва уже сталкивается с проблемами с резервами, топливом, бюджетом и экспортными доходами.

"Все показатели свидетельствуют об огромном обвале российской экономики и ее способности финансировать войну, на которую Россия сегодня тратит половину своего сводного бюджета (федерального и местных бюджетов). При таких показателях сложно представить, где Россия возьмет ресурсы даже на один год войны", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что украинские войска превосходят противника на поле боя и фактически выигрывают войну, поэтому Кремль должен без промедления сесть за стол переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что война России против Украины завершится не военным разгромом одной из сторон, а соглашением за столом переговоров. По его оценке, победителей в этой войне не будет, поэтому ее продолжение лишено рациональной логики.

В то же время вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что война России против Украины остается самым сложным из международных конфликтов для урегулирования, однако выразил уверенность в ее окончательном завершении.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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