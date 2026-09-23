Снятие наличных в банкоматах с 1 октября: какие лимиты будут действовать в Украине

Лимиты на снятие наличных в октябре 2026 года: сколько можно снять с карты за сутки, какие ограничения действуют в банках и где ещё можно снять деньги.

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Сколько наличных можно снять за сутки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие лимиты на снятие наличных действуют в октябре

Сколько можно получить в банкомате

Где еще можно снять деньги с карты

Несмотря на активное использование банковских карт для безналичных расчетов, снятие наличных остается востребованной услугой среди украинцев. В то же время получить любую сумму в банкомате или кассе без ограничений не удастся. В Украине действует общий лимит на снятие наличных, а банки дополнительно устанавливают собственные правила в зависимости от типа карты, способа получения средств и других условий. Главред расскажет подробнее.

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Как сообщает УНИАН, с 1 октября 2026 года для украинцев продолжают действовать установленные ограничения на получение наличных. Общий лимит, установленный Национальным банком Украины, составляет до 100 000 грн в сутки с одного счета, тогда как конкретные условия могут отличаться в зависимости от банка и вида операции.

Сколько наличных можно снять в крупнейших банках

Фактическая сумма, которую можно получить через банкомат или кассу, зависит от правил конкретного финансового учреждения. Дополнительные ограничения могут устанавливаться с учетом требований финансового мониторинга.

ПриватБанк

С карты ПриватБанка: до 40 000 грн в течение трёх часов и не более 100 000 грн в сутки со счета в национальной валюте. Для отдельных категорий клиентов в связи с требованиями финансового мониторинга действует ограничение до 20 000 грн в течение трёх часов.

С карты другого банка: до 20 000 грн за одну операцию и до 20 000 грн в течение трех часов.

Без карты: при первом заказе - до 4 000 грн в течение 24 часов. В дальнейшем можно получать до 4 000 грн за одну операцию, но в общей сложности не более 20 000 грн в течение 24 часов и максимум пять операций.

В кассе: снятие гривен со счета клиента ограничено суммой до 100 000 грн в день. Крупные суммы банк рекомендует заказывать заранее.

Monobank:

В случае с Monobank условия получения наличных зависят от способа операции и банка, через инфраструктуру которого она проводится. Поэтому перед снятием значительной суммы стоит проверить актуальный лимит непосредственно в приложении и условия конкретной операции.

Ощадбанк:

Условия получения наличных зависят от типа счета и операции. Для крупных сумм в кассе действуют общие ограничения, а отдельные операции могут иметь собственные условия. Например, Ощадбанк отмечает, что с текущего счета в отделении можно получить до 100 000 грн в день.

В то же время в августе 2026 года Ощадбанк сообщил о присоединении к обновленному Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг. Документ предусматривает усиление комплаенс- и антифрод-контроля, а ограничения применяются по риск-ориентированному подходу.

Где еще можно получить наличные с карты

Помимо банкоматов и касс, получить наличные можно на кассах отдельных торговых сетей и автозаправочных станций. Такую возможность банки предоставляют в рамках соответствующих сервисов и установленных торговой сетью лимитов.

Например, "ПриватБанк" отмечает возможность снятия до 6 000 грн на кассах при оплате товаров в ряде супермаркетов и магазинов, а также на отдельных АЗС. Для разных сетей действуют собственные максимальные суммы.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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