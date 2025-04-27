Вы узнаете:
- Как сказать "наличка" и "обналичивать" на украинском языке
- Каких ошибок стоит избегать
Когда мы говорим о деньгах, то случайно в речи могут проскальзывать такие слова, как "налічка", "взяти напрокат" или "взяти в розстрочку". Однако на самом деле так говорить неправильно.
О том, каких ошибок следует избегать и какие слова будет правильно употреблять в этом случае, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" .
"Все, кто имеет дело с деньгами, запомните, как правильно на украинском надо говорить эти слова: "наличка" - "готівка", "обналичивать" - "розготівковувати", "взяти напрокат" - "випозичити", "в рассрочку" - "на виплат", "виручка" - "виторг", "накладений платіж" - "післяплата", - рассказала учитель.
Смотрите видео о том, как сказать "наличка" и "обналичивать" на украинском языке:
Ранее Главред рассказывал, почему нельзя говорить "Саша", "Юра", "Дима" - как правильно называть людей с такими именами. На самом деле имена "Олександр", "Юрій" и "Дмитро" в украинском языке сокращаются по другому.
Напомним, какие топ-5 самых распространенных фамилий в Украине - стал известен список. Фамилию, которая попала на первое место в этом списке, носят 155 тысяч человек в Украине.
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Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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