На самом деле в украинском языке нет слова "налічка" - стоит его избегать.

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Как сказать "наличка" и "обналичивать" на украинском языке/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Вы узнаете:

Как сказать "наличка" и "обналичивать" на украинском языке

Каких ошибок стоит избегать

Когда мы говорим о деньгах, то случайно в речи могут проскальзывать такие слова, как "налічка", "взяти напрокат" или "взяти в розстрочку". Однако на самом деле так говорить неправильно.

О том, каких ошибок следует избегать и какие слова будет правильно употреблять в этом случае, рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" .

"Все, кто имеет дело с деньгами, запомните, как правильно на украинском надо говорить эти слова: "наличка" - "готівка", "обналичивать" - "розготівковувати", "взяти напрокат" - "випозичити", "в рассрочку" - "на виплат", "виручка" - "виторг", "накладений платіж" - "післяплата", - рассказала учитель.

Смотрите видео о том, как сказать "наличка" и "обналичивать" на украинском языке:

Ранее Главред рассказывал, почему нельзя говорить "Саша", "Юра", "Дима" - как правильно называть людей с такими именами. На самом деле имена "Олександр", "Юрій" и "Дмитро" в украинском языке сокращаются по другому.

Напомним, какие топ-5 самых распространенных фамилий в Украине - стал известен список. Фамилию, которая попала на первое место в этом списке, носят 155 тысяч человек в Украине.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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