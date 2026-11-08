РФ атаковала дронами Кременчуг: горят дом и гостиница, есть пострадавшие

Кратко:
- Россия атаковала Кременчуг ударными БПЛА
- Повреждены многоквартирный дом и гостиница
- Тяжелые травмы получил 16-летний парень
Вечером в воскресенье, 8 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Кременчуг Полтавской области ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в двух местах. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.
По его словам, в результате атаки вражеских БПЛА был поврежден многоквартирный жилой дом, в котором вспыхнул пожар.
Еще одно попадание зафиксировали в здании гостиницы. Там также возник пожар.
По предварительной информации, тяжелые травмы получил 16-летний юноша. Его госпитализировали.
"На данный момент подразделения ГСЧС спасли 15 человек. Ликвидация последствий продолжается", - говорится в сообщении.
В 21:23 Дякивнич добавил, что количество пострадавших возросло до четырех человек.
"К медикам обратились еще три человека. Им предоставили помощь на месте. Все службы продолжают ликвидировать последствия атаки", – подчеркнул он.
Сколько баллистических ракет РФ может запускать по Украине
Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия может запускать по Украине до 300 баллистических ракет в месяц, если сохранит нынешние темпы обстрелов.
В то же время, по его словам, у Украины критически мало ракет-перехватчиков для систем ПВО.
"Возьмем последние обстрелы: во время одного было около 39 ракет, затем 16, далее - 23. Если добавить единичные пуски, получается около 80 ракет в неделю. При таком темпе это более 300 ракет в месяц, которые атакуют как баллистические. Хотя я сомневаюсь, что россияне смогут постоянно его поддерживать: их запасы тоже не безграничны", - подчеркнул он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, днем 8 ноября российская оккупационная армия нанесла удар беспилотником по частному сектору в пригороде Днепра. В результате атаки погиб один человек. Разрушен как минимум один частный дом.
Во время ночной атаки 7 ноября несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. Повреждены дорожное полотно, контактная сеть троллейбусов и линии электропередач. Взрывная волна повредила 5 грузовиков на парковке.
В ночь на 4 ноября РФ атаковала энергообъект на западе Украины и предприятия в Днепропетровской и Полтавской областях. Двое человек получили ранения в результате удара россиян по предприятию в Днепре.
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О персоне: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооружённых сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.
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