РФ атаковала дронами Кременчуг: горят дом и гостиница, есть пострадавшие

На местах попаданий работают все профильные службы, устанавливаются масштабы разрушений.

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Последствия удара РФ по Кременчугу / коллаж: Главред, фото: t.me/poltavskaOVA

Кратко:

Россия атаковала Кременчуг ударными БПЛА

Повреждены многоквартирный дом и гостиница

Тяжелые травмы получил 16-летний парень

Вечером в воскресенье, 8 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Кременчуг Полтавской области ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в двух местах. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

По его словам, в результате атаки вражеских БПЛА был поврежден многоквартирный жилой дом, в котором вспыхнул пожар.

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Еще одно попадание зафиксировали в здании гостиницы. Там также возник пожар.

По предварительной информации, тяжелые травмы получил 16-летний юноша. Его госпитализировали.

"На данный момент подразделения ГСЧС спасли 15 человек. Ликвидация последствий продолжается", - говорится в сообщении.

В 21:23 Дякивнич добавил, что количество пострадавших возросло до четырех человек.

"К медикам обратились еще три человека. Им предоставили помощь на месте. Все службы продолжают ликвидировать последствия атаки", – подчеркнул он.

Сколько баллистических ракет РФ может запускать по Украине

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия может запускать по Украине до 300 баллистических ракет в месяц, если сохранит нынешние темпы обстрелов.

В то же время, по его словам, у Украины критически мало ракет-перехватчиков для систем ПВО.

"Возьмем последние обстрелы: во время одного было около 39 ракет, затем 16, далее - 23. Если добавить единичные пуски, получается около 80 ракет в неделю. При таком темпе это более 300 ракет в месяц, которые атакуют как баллистические. Хотя я сомневаюсь, что россияне смогут постоянно его поддерживать: их запасы тоже не безграничны", - подчеркнул он.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, днем 8 ноября российская оккупационная армия нанесла удар беспилотником по частному сектору в пригороде Днепра. В результате атаки погиб один человек. Разрушен как минимум один частный дом.

Во время ночной атаки 7 ноября несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. Повреждены дорожное полотно, контактная сеть троллейбусов и линии электропередач. Взрывная волна повредила 5 грузовиков на парковке.

В ночь на 4 ноября РФ атаковала энергообъект на западе Украины и предприятия в Днепропетровской и Полтавской областях. Двое человек получили ранения в результате удара россиян по предприятию в Днепре.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооружённых сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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