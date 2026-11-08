Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атаковала дронами Кременчуг: горят дом и гостиница, есть пострадавшие

Мария Николишин
8 ноября 2026, 21:02
google news Подпишитесь
на нас в Google
На местах попаданий работают все профильные службы, устанавливаются масштабы разрушений.
РФ атаковала дронами Кременчуг: горят дом и гостиница, есть пострадавшие
Последствия удара РФ по Кременчугу / коллаж: Главред, фото: t.me/poltavskaOVA

Кратко:

  • Россия атаковала Кременчуг ударными БПЛА
  • Повреждены многоквартирный дом и гостиница
  • Тяжелые травмы получил 16-летний парень

Вечером в воскресенье, 8 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Кременчуг Полтавской области ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в двух местах. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

По его словам, в результате атаки вражеских БПЛА был поврежден многоквартирный жилой дом, в котором вспыхнул пожар.

видео дня

Еще одно попадание зафиксировали в здании гостиницы. Там также возник пожар.

По предварительной информации, тяжелые травмы получил 16-летний юноша. Его госпитализировали.

"На данный момент подразделения ГСЧС спасли 15 человек. Ликвидация последствий продолжается", - говорится в сообщении.

В 21:23 Дякивнич добавил, что количество пострадавших возросло до четырех человек.

"К медикам обратились еще три человека. Им предоставили помощь на месте. Все службы продолжают ликвидировать последствия атаки", – подчеркнул он.

  • Последствия удара по Кременчугу 8 ноября
    Последствия удара по Кременчугу 8 ноября фото: t.me/poltavskaOVA
  • Последствия удара по Кременчугу 8 ноября
    Последствия удара по Кременчугу 8 ноября фото: t.me/poltavskaOVA
  • Последствия удара по Кременчугу 8 ноября
    Последствия удара по Кременчугу 8 ноября фото: t.me/poltavskaOVA

Сколько баллистических ракет РФ может запускать по Украине

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия может запускать по Украине до 300 баллистических ракет в месяц, если сохранит нынешние темпы обстрелов.

В то же время, по его словам, у Украины критически мало ракет-перехватчиков для систем ПВО.

"Возьмем последние обстрелы: во время одного было около 39 ракет, затем 16, далее - 23. Если добавить единичные пуски, получается около 80 ракет в неделю. При таком темпе это более 300 ракет в месяц, которые атакуют как баллистические. Хотя я сомневаюсь, что россияне смогут постоянно его поддерживать: их запасы тоже не безграничны", - подчеркнул он.

РФ атаковала дронами Кременчуг: горят дом и гостиница, есть пострадавшие
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, днем 8 ноября российская оккупационная армия нанесла удар беспилотником по частному сектору в пригороде Днепра. В результате атаки погиб один человек. Разрушен как минимум один частный дом.

Во время ночной атаки 7 ноября несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. Повреждены дорожное полотно, контактная сеть троллейбусов и линии электропередач. Взрывная волна повредила 5 грузовиков на парковке.

В ночь на 4 ноября РФ атаковала энергообъект на западе Украины и предприятия в Днепропетровской и Полтавской областях. Двое человек получили ранения в результате удара россиян по предприятию в Днепре.

Читайте также:

О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооружённых сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Полтавы Кременчуг Полтавская область новости Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцев предупредили о жестких отключениях электроэнергии: графики на 9 ноября

Украинцев предупредили о жестких отключениях электроэнергии: графики на 9 ноября

22:32Регионы
Угроза нового массированного удара: какие города и объекты может атаковать РФ

Угроза нового массированного удара: какие города и объекты может атаковать РФ

22:18Украина
РФ атаковала дронами Кременчуг: горят дом и гостиница, есть пострадавшие

РФ атаковала дронами Кременчуг: горят дом и гостиница, есть пострадавшие

21:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

После 9 ноября у 4 знаков китайского зодиака наконец-то всё наладится

После 9 ноября у 4 знаков китайского зодиака наконец-то всё наладится

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

Последние новости

22:32

Украинцев предупредили о жестких отключениях электроэнергии: графики на 9 ноября

22:18

Угроза нового массированного удара: какие города и объекты может атаковать РФ

21:25

Кухонные полотенца снова станут мягкими и пушистыми: домашний способ без химииВидео

21:02

РФ атаковала дронами Кременчуг: горят дом и гостиница, есть пострадавшиеФото

21:01

Российская певица-путинистка поставила себе памятник у собственной могилы

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
20:27

В Киеве вводят новые схемы транспортного сообщения: как добраться между берегами

20:06

Удача выберет троих счастливчиков: кому откроются двери в новую жизнь

19:40

"Решится ли Москва на этот раз": Невзлин - о "дружбе" РФ и Иранамнение

19:29

Перехват "Орешника" в космосе: Украина разрабатывает новую защиту от ракет

Реклама
19:26

Белье высохнет даже без отопления: одна хитрость работает безотказноВидео

18:44

Как хранить яблоки зимой, чтобы они не гнили и оставались хрустящими

18:39

Какие вещи не стоит стирать в горячей воде: они быстро потеряют цвет и формуВидео

18:27

Автомобильный аккумулятор зимой: как обнаружить разряд до появления проблем с запуском

18:25

В Сенате сделали важное заявление о возобновлении военной помощи США Украине

17:52

Бесплатный проезд и резерв автобусов: Зеленский анонсировал изменения для Киева

17:29

Бюджетный ремонт за копейки: как радикально преобразить старую кухонную плитку

17:09

Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби — что известно

17:08

Почему в Нидерландах не вешают шторы: причина кроется в давней традиции

16:48

Где поставить герань на зиму: садоводы назвали лучшее место

16:27

У Трампа выдвинули новую идею насчет "большой сделки" с РФ: в WP узнали детали

Реклама
16:20

Увидят ли украинцы доллар по 50 гривен: назван курс до конца 2026 года

16:19

Зачем бросать лимонную кожуру в мусорное ведро: простой бытовой секрет

15:58

Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

15:41

Жирные пятна исчезнут еще до стирки: необычный способ спасти любимую одеждуВидео

15:14

ВСУ нанесли удар по дроновому центру "Рубикон" и еще трем целям РФ - Генштаб

15:13

РФ выбрала тактику давления на Украину зимой: Буданов раскрыл замысел Москвы

14:48

Старая губка для посуды ещё пригодится — семь интересных способов использования

14:20

После 9 ноября у 4 знаков китайского зодиака наконец-то всё наладится

14:00

Селин Дион устроила рок-н-ролльное шоу на концерте Metallica

13:56

Россия ударила по домам и предприятию в Днепре – есть жертва, город без светаФото

13:36

Трамп может усилить давление на Украину: The Guardian предупредила об опасном сценарии

13:27

Китайский гороскоп на завтра, 9 ноября: Тиграм - зов сердца, Петухам - прогресс

13:14

Гороскоп Таро на завтра 9 ноября: Овнам - начать заново, Львам - слушать интуицию

13:04

Тест на IQ: нужно найти три звезды среди снежинок за 40 секунд

12:32

Звезда сериала "Во все тяжкие" покончил с собой: что он сделал

11:52

Свет выключают без очередей: в части Украины ввели аварийные отключения

11:44

Почему японцы не сливают воду из ванны сразу: объяснение необычной традиции

11:41

Как почистить москитную сетку, не снимая ее с окна: даже выходить не нужноВидео

11:34

Украину накроют дожди, мокрый снег и заморозки: когда погода резко изменится

11:24

Как запечь картофель с хрустящей корочкой: секреты шеф-поваров

Реклама
11:11

Путин отправляет на переговоры с Украиной делегацию высшего уровня – Bloomberg

11:08

Вселенная будет благосклонна к четырём знакам зодиака — ноябрь принесёт возможности

10:54

Плесень появляется из-за влажности: какое растение стоит поставить в ванной

10:50

Ванная будет пахнуть как дорогой спа-салон: как сделать дешевый ароматизатор

10:47

"Больше не смогу иметь детей": Федишин рассказала о своей трагедии

10:15

Украина могла бы изменить ход войны благодаря оружию, которое есть у Запада - ISW

10:07

Путин изменил стратегию войны: CNN раскрыло новую цель массированных ударов РФ

09:27

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

08:54

Все изменится после 8 ноября: четыре знака китайского зодиака начнут новую жизнь

08:38

"Верните мои деньги!": банкоматы ПриватБанка начали "чудить" во время отключений

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияАвтоВсе о салеСтиркаУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять