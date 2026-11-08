Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия ударила по домам и предприятию в Днепре – есть жертва, город без света

Руслана Заклинская
8 ноября 2026, 13:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
После удара по жилому району вспыхнул пожар, а позже россияне атаковали автотранспортное предприятие в городе.
Россия ударила по домам и предприятию в Днепре – есть жертва, город без света
Разрушенный дом и пожар в местах попадания снарядов в Днепре / Коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОВА

Кратко:

  • Удар дрона РФ разрушил дом в пригороде Днепра
  • Один человек погиб, ещё трое получили помощь на месте
  • Позже под удар попало автотранспортное предприятие

8 ноября российская оккупационная армия нанесла удар беспилотником по частному сектору в пригороде Днепра. В результате атаки погиб один человек, а число пострадавших возросло до трёх. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Сначала глава области предупредил, что под завалами разрушенного дома могут находиться люди.

видео дня

"Враг нанес удар беспилотником по пригороду Днепра. Возник пожар. Разрушен как минимум один частный дом. Предварительно, под завалами могут находиться люди", - написал Ганжа.

Что известно о пострадавших в результате атаки на Днепр

Впоследствии глава ОВА уточнил информацию о последствиях удара по жилой застройке.

"Один человек погиб, ещё один получил ранения в результате атаки россиян на частный сектор Днепра", - сообщил он.

По состоянию на 12:35 число пострадавших возросло до трёх. Две женщины и мужчина получили медицинскую помощь на месте и отказались от госпитализации. На месте удара продолжается ликвидация последствий.

Какова ситуация с электричеством в Днепре

Мэр Борис Филатов рассказал, что в Днепре снова произошел блэкаут. Это уже второе масштабное отключение электричества за последние две недели.

"Стационарные пункты устойчивости работают. При необходимости будем разворачивать и передвижные. Все тяговые подстанции обесточены, а значит, ни один вид электротранспорта в городе не курсирует. На маршруты линий уже выходят дополнительные автобусы. Метрополитен открыт в качестве укрытия", - рассказал он.

Левый берег Днепра обеспечивают водой с помощью генераторов. На правом берегу над восстановлением водоснабжения работают энергетики. Светофоры на самых загруженных перекрестках питаются от аккумуляторов.

Городские больницы имеют автономное энергоснабжение и необходимые запасы, поэтому лечебный процесс не прерывается. Город постоянно координирует действия с энергетиками и областной военной администрацией.

  • Последствия удара по Днепру
    Последствия удара по Днепру Фото: Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по Днепру
    Последствия удара по Днепру Фото: Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по Днепру
    Последствия удара по Днепру Фото: Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по Днепру
    Последствия удара по Днепру Фото: Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по Днепру
    Последствия удара по Днепру Фото: Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по Днепру
    Последствия удара по Днепру Фото: Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по Днепру
    Последствия удара по Днепру Фото: Днепропетровская ОВА

Отдельно Филатов сообщил, что коммунальщики пытаются восстановить подачу тепла. По его словам, стабильная работа систем отопления зависит от электро- и водоснабжения.

Мэр объяснил, что из-за перебоев с электричеством сложное оборудование станций и котельных может повреждаться. Резкие перепады напряжения приводят к необходимости перезапускать насосы, устранять гидроудары и ремонтировать поврежденные сети.

Именно поэтому коммунальщики вынуждены вскрывать участки улиц и заменять поврежденные трубы. Филатов призвал горожан с пониманием отнестись к ситуации и набраться терпения.

"Все работают", - подчеркнул городской голова. Он пообещал информировать о дальнейших изменениях.

Что ещё атаковали россияне в Днепре 8 ноября

В тот же день оккупанты нанесли ещё один удар по городу. По данным Днепропетровской ОВА в Telegram, на автотранспортном предприятии загорелись склады и грузовики.

"По предварительным данным, люди не пострадали", - отметили в ОВА.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Можно ли полностью защитить города от атак дронов

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что главным инструментом российского давления на украинские города остаются массированные удары дронов.

"Ведь арсенал средств, которые Россия может применять против западных областей, - это прежде всего массированные атаки дронов, которые осуществляются практически непрерывно. Конечно, мы видим, что поражения имеют место. Это касается и Киева, и других городов", - пояснил специалист.

В то же время, по его словам, единственный ответ на такую тактику - системная защита, хотя и она не дает полной гарантии безопасности.

"Но что мы должны делать? Защищаться. Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями", - подчеркнул Гончар.

Атаки на Днепр - новости по теме

Как сообщал Главред, 19 сентября российский реактивный дрон врезался в торговый центр в Днепре. В результате атаки на ТЦ "Новый континент" вспыхнул пожар, а в прилегающих домах выбило окна. По данным Александра Ганжи, число раненых тогда возросло до трёх.

Весной оккупанты атаковали Днепр и область ракетами, дронами и авиабомбами. В ночь на 5 мая удар по Днепру повредил три частных дома и автомобили. Ранение получил 62-летний мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Еще раньше под удар попала многоэтажная застройка города. Утром 24 марта российский дрон попал в 14-этажный дом в Днепре. Тогда ранения получили девять человек, среди них полуторагодовалый мальчик.

Читайте также:

О личности: Александр Ганжа

Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Днепра обстрелы Днепропетровская область атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ нанесли удар по дроновому центру "Рубикон" и еще трем целям РФ - Генштаб

ВСУ нанесли удар по дроновому центру "Рубикон" и еще трем целям РФ - Генштаб

15:14Война
РФ выбрала тактику давления на Украину зимой: Буданов раскрыл замысел Москвы

РФ выбрала тактику давления на Украину зимой: Буданов раскрыл замысел Москвы

15:13Война
Россия ударила по домам и предприятию в Днепре – есть жертва, город без света

Россия ударила по домам и предприятию в Днепре – есть жертва, город без света

13:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растение

Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растение

Участница "Холостяка" представит Украину на самом престижном конкурсе красоты

Участница "Холостяка" представит Украину на самом престижном конкурсе красоты

Чтобы летом собирать ягоды ведрами: чем подкормить малину в ноябре

Чтобы летом собирать ягоды ведрами: чем подкормить малину в ноябре

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Последние новости

15:14

ВСУ нанесли удар по дроновому центру "Рубикон" и еще трем целям РФ - Генштаб

15:13

РФ выбрала тактику давления на Украину зимой: Буданов раскрыл замысел Москвы

14:48

Старая губка для посуды ещё пригодится — семь интересных способов использования

14:20

После 9 ноября у 4 знаков китайского зодиака наконец-то всё наладится

14:00

Селин Дион устроила рок-н-ролльное шоу на концерте Metallica

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
13:56

Россия ударила по домам и предприятию в Днепре – есть жертва, город без светаФото

13:36

Трамп может усилить давление на Украину: The Guardian предупредила об опасном сценарии

13:27

Китайский гороскоп на завтра, 9 ноября: Тиграм - зов сердца, Петухам - прогресс

13:14

Гороскоп Таро на завтра 9 ноября: Овнам - начать заново, Львам - слушать интуицию

Реклама
13:04

Тест на IQ: нужно найти три звезды среди снежинок за 40 секунд

12:32

Звезда сериала "Во все тяжкие" покончил с собой: что он сделал

11:52

Свет выключают без очередей: в части Украины ввели аварийные отключения

11:44

Почему японцы не сливают воду из ванны сразу: объяснение необычной традиции

11:41

Как почистить москитную сетку, не снимая ее с окна: даже выходить не нужноВидео

11:34

Украину накроют дожди, мокрый снег и заморозки: когда погода резко изменится

11:24

Как запечь картофель с хрустящей корочкой: секреты шеф-поваров

11:11

Путин отправляет на переговоры с Украиной делегацию высшего уровня – Bloomberg

11:08

Вселенная будет благосклонна к четырём знакам зодиака — ноябрь принесёт возможности

10:54

Плесень появляется из-за влажности: какое растение стоит поставить в ванной

10:50

Ванная будет пахнуть как дорогой спа-салон: как сделать дешевый ароматизатор

Реклама
10:47

"Больше не смогу иметь детей": Федишин рассказала о своей трагедии

10:15

Украина могла бы изменить ход войны благодаря оружию, которое есть у Запада - ISW

10:07

Путин изменил стратегию войны: CNN раскрыло новую цель массированных ударов РФ

09:27

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

08:54

Все изменится после 8 ноября: четыре знака китайского зодиака начнут новую жизнь

08:38

"Верните мои деньги!": банкоматы ПриватБанка начали "чудить" во время отключений

08:19

В Украине произошел масштабный блэкаут: без света - более 600 тысяч потребителей

08:10

Онлайн-выборов не будет: Денисенко объяснил, зачем Зеленский о них заговорилмнение

07:56

Гороскоп на завтра, 9 ноября: Близнецам — успех, Водолеям — обида

07:29

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

05:30

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

04:28

Как подготовить спальню к зиме: какие места нужно обязательно убрать

03:50

Вето Трампа и аудит помощи: эскперт объяснил, почему демократы не помогут Киеву

03:03

Не под ковриком и не у окна: где категорически не рекомендуется хранить ключи

01:10

Тайна жизни после смерти: ученые ошеломили мир неожиданной гипотезой

07 ноября, суббота
23:25

Угроза новых отключений: в ДТЭК предупредили, какие регионы в зоне риска

22:30

Трамп дорого заплатил за авантюры: эксперт о громком провале республиканцев

22:21

РФ может прибегнуть к новой тактике под Херсоном: есть ли угроза штурма города

21:39

Пыль исчезнет с пола надолго: хитрый трюк, о котором знают не все

21:35

Ситуация остается сложной: какими будут отключения света 8 ноября

Реклама
20:46

Похолодание охватит всю Украину: когда температура опустится до -4 градусов

20:42

В США готовят для Украины новый пакет военной помощи: в FT узнали детали

20:15

Хитрый способ выманить тараканов из укрытий: понадобится всего один продуктВидео

20:08

От маринада до заправки: необычные способы использования огуречного рассола

19:33

Кровавая стрельба в центре Кракова: есть погибшие и раненые, что известно

19:30

Свой фруктовый сад в квартире: какие деревья дадут урожай на подоконникеВидео

19:27

Лунный календарь на 9–15 ноября: когда нельзя рисковать и ссориться

19:16

Не только кутья: какие 12 постных блюд должны быть на столе в Сочельник

19:10

Путин подкидывает Трампу "конфетку": Тышкевич о большой сделке за счет Европымнение

18:44

РФ может получить повод для ядерного удара по Украине: названо опасное условие

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять