Россия ударила по домам и предприятию в Днепре – есть жертва, город без света

После удара по жилому району вспыхнул пожар, а позже россияне атаковали автотранспортное предприятие в городе.

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Разрушенный дом и пожар в местах попадания снарядов в Днепре / Коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОВА

Кратко:

Удар дрона РФ разрушил дом в пригороде Днепра

Один человек погиб, ещё трое получили помощь на месте

Позже под удар попало автотранспортное предприятие

8 ноября российская оккупационная армия нанесла удар беспилотником по частному сектору в пригороде Днепра. В результате атаки погиб один человек, а число пострадавших возросло до трёх. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Сначала глава области предупредил, что под завалами разрушенного дома могут находиться люди.

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"Враг нанес удар беспилотником по пригороду Днепра. Возник пожар. Разрушен как минимум один частный дом. Предварительно, под завалами могут находиться люди", - написал Ганжа.

Что известно о пострадавших в результате атаки на Днепр

Впоследствии глава ОВА уточнил информацию о последствиях удара по жилой застройке.

"Один человек погиб, ещё один получил ранения в результате атаки россиян на частный сектор Днепра", - сообщил он.

По состоянию на 12:35 число пострадавших возросло до трёх. Две женщины и мужчина получили медицинскую помощь на месте и отказались от госпитализации. На месте удара продолжается ликвидация последствий.

Какова ситуация с электричеством в Днепре

Мэр Борис Филатов рассказал, что в Днепре снова произошел блэкаут. Это уже второе масштабное отключение электричества за последние две недели.

"Стационарные пункты устойчивости работают. При необходимости будем разворачивать и передвижные. Все тяговые подстанции обесточены, а значит, ни один вид электротранспорта в городе не курсирует. На маршруты линий уже выходят дополнительные автобусы. Метрополитен открыт в качестве укрытия", - рассказал он.

Левый берег Днепра обеспечивают водой с помощью генераторов. На правом берегу над восстановлением водоснабжения работают энергетики. Светофоры на самых загруженных перекрестках питаются от аккумуляторов.

Городские больницы имеют автономное энергоснабжение и необходимые запасы, поэтому лечебный процесс не прерывается. Город постоянно координирует действия с энергетиками и областной военной администрацией.

Отдельно Филатов сообщил, что коммунальщики пытаются восстановить подачу тепла. По его словам, стабильная работа систем отопления зависит от электро- и водоснабжения.

Мэр объяснил, что из-за перебоев с электричеством сложное оборудование станций и котельных может повреждаться. Резкие перепады напряжения приводят к необходимости перезапускать насосы, устранять гидроудары и ремонтировать поврежденные сети.

Именно поэтому коммунальщики вынуждены вскрывать участки улиц и заменять поврежденные трубы. Филатов призвал горожан с пониманием отнестись к ситуации и набраться терпения.

"Все работают", - подчеркнул городской голова. Он пообещал информировать о дальнейших изменениях.

Что ещё атаковали россияне в Днепре 8 ноября

В тот же день оккупанты нанесли ещё один удар по городу. По данным Днепропетровской ОВА в Telegram, на автотранспортном предприятии загорелись склады и грузовики.

"По предварительным данным, люди не пострадали", - отметили в ОВА.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Можно ли полностью защитить города от атак дронов

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что главным инструментом российского давления на украинские города остаются массированные удары дронов.

"Ведь арсенал средств, которые Россия может применять против западных областей, - это прежде всего массированные атаки дронов, которые осуществляются практически непрерывно. Конечно, мы видим, что поражения имеют место. Это касается и Киева, и других городов", - пояснил специалист.

В то же время, по его словам, единственный ответ на такую тактику - системная защита, хотя и она не дает полной гарантии безопасности.

"Но что мы должны делать? Защищаться. Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями", - подчеркнул Гончар.

Атаки на Днепр - новости по теме

Как сообщал Главред, 19 сентября российский реактивный дрон врезался в торговый центр в Днепре. В результате атаки на ТЦ "Новый континент" вспыхнул пожар, а в прилегающих домах выбило окна. По данным Александра Ганжи, число раненых тогда возросло до трёх.

Весной оккупанты атаковали Днепр и область ракетами, дронами и авиабомбами. В ночь на 5 мая удар по Днепру повредил три частных дома и автомобили. Ранение получил 62-летний мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Еще раньше под удар попала многоэтажная застройка города. Утром 24 марта российский дрон попал в 14-этажный дом в Днепре. Тогда ранения получили девять человек, среди них полуторагодовалый мальчик.

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О личности: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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