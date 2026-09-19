Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Реактивный дрон влетел в ТЦ в Днепре: все подробности российской атаки

Руслана Заклинская
19 сентября 2026, 18:26обновлено 19 сентября, 19:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Россияне нанесли удар по ТЦ "Новый континент" в Днепре.
Реактивный дрон влетел в ТЦ в Днепре: все подробности российской атаки
Последствия удара по Днепру / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • Россия атаковала ТЦ "Новый континент" в Днепре
  • В результате удара ранены два человека
  • В соседних домах выбило окна

В субботу, 19 сентября, российские войска атаковали Днепр. На месте удара возник пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"В городе возник пожар. Информация о пострадавших выясняется", - заявил он.

видео дня

Перед атакой Воздушные силы предупреждали о движении реактивного беспилотника над Днепром и призывали жителей находиться в укрытиях.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Местные Telegram-каналы сообщают, что удар пришелся по торговому центру "Новый континент". На месте, по их данным, горит фасад здания.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил, что российские оккупанты атаковали торговый центр в городе.

"Россия действует по своей привычной тактике - наносит удары по бизнесу и предприятиям. Еще раз напоминаю: будьте максимально внимательны к оповещениям Воздушных Сил, реагируйте на тревоги и берегите себя", - подчеркнул Лукашук.

Впоследствии Ганжа уточнил, что в результате атаки россиян на Днепр два человека получили ранения. По его словам, ранения получили 59-летний мужчина и 50-летняя женщина. Оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

  • Последствия удара по Днепру 19 сентября
    Последствия удара по Днепру 19 сентября Фото: местные Telegram-каналы
  • Последствия удара по Днепру 19 сентября
    Последствия удара по Днепру 19 сентября Фото: Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по Днепру 19 сентября
    Последствия удара по Днепру 19 сентября Фото: t.me/borys_filatovv
  • Последствия удара по Днепру 19 сентября
    Последствия удара по Днепру 19 сентября Фото: t.me/borys_filatovv
  • Последствия удара по Днепру 19 сентября
    Последствия удара по Днепру 19 сентября Фото: местные Telegram-каналы
  • Последствия удара по Днепру 19 сентября
    Последствия удара по Днепру 19 сентября Фото: местные Telegram-каналы
  • Последствия удара по Днепру 19 сентября
    Последствия удара по Днепру 19 сентября Фото: Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по Днепру 19 сентября
    Последствия удара по Днепру 19 сентября Фото: Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по Днепру 19 сентября
    Последствия удара по Днепру 19 сентября Фото: Днепропетровская ОВА

Глава облсовета отметил, что враг целенаправленно нанес удар по торговому центру в субботу, когда люди приходят за покупками. Такой же удар в выходные дни россияне нанесли в августе по "Солнечной галерее" в Кривом Роге.

Мэр Днепра Борис Филатов добавил, что в результате атаки в нескольких соседних домах выбило стекла. Остальные повреждения уточняются.

Подготовилась ли Украина к ударам РФ - мнение эксперта

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап рассказал Главреду, что с технической точки зрения Украина могла подготовиться к зиме лучше, чем в 2022 году. В то же время многое будет зависеть от возможностей России наносить удары и способности Украины противостоять им.

"Если не будет никакого давления на Китай, то все те российские возможности, о которых я говорил, сохранятся. И всё это будет лететь на нас. Есть очень много факторов, которые будут определять, чем и где мы сможем ответить", - сказал Криволап.

Эксперт добавил, что пока не видит причин ожидать скорого прекращения войны или перемирия, в частности в энергетической сфере. По его словам, Россия может рассчитывать не только на физические последствия ударов, но и на психологическое давление на украинцев, чтобы усилить усталость и раздражение населения.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко заявил об атаке баллистическими ракетами на столицу. Он подчеркнул, что силы ПВО работают, а жителей призвал находиться в укрытиях.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил об ударах управляемыми авиабомбами по Сумам. По его словам, по городу и окрестностям нанесли 6–7 ударов, повреждено как минимум четыре многоэтажки.

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко рассказал об атаке ударными дронами на Киевскую область, которая длилась почти сутки. Он сообщил, что в результате ударов повреждены 9 гражданских объектов в четырёх районах области.

Читайте также:

О личности: Александр Ганжа

Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Днепра война в Украине новости Днепропетровска Днепропетровщина Днепропетровская область новости Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реактивный дрон влетел в ТЦ в Днепре: все подробности российской атаки

Реактивный дрон влетел в ТЦ в Днепре: все подробности российской атаки

18:26Украина
Путин не называет преемника, но есть 7 претендентов на "трон" России: кто они

Путин не называет преемника, но есть 7 претендентов на "трон" России: кто они

17:31Мир
Взорваны пункты управления БПЛА и полигон РФ: детали мощных ударов ВСУ

Взорваны пункты управления БПЛА и полигон РФ: детали мощных ударов ВСУ

16:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с голубем за 38 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с голубем за 38 с

В жизни начнется белая полоса: трех знаков зодиака ждут большие перемены

В жизни начнется белая полоса: трех знаков зодиака ждут большие перемены

Зачем люди нажимают кнопку "9" в банкоматах: секрет снятия денег

Зачем люди нажимают кнопку "9" в банкоматах: секрет снятия денег

Всего одна процедура в сентябре: что делать со смородиной, чтобы было много ягод

Всего одна процедура в сентябре: что делать со смородиной, чтобы было много ягод

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Овнам — финал, Тельцам — спокойствие

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Овнам — финал, Тельцам — спокойствие

Последние новости

19:34

Как подготовить дом к зиме и отключениям: 5 вещей, которые сохранят тепло

19:26

Строители раскрыли главный секрет: зачем моющее средство добавляют в растворВидео

19:11

Как правильно сажать малину осенью: садовод раскрыл секреты посадки и обрезкиВидео

18:50

Ошибка, из-за которой гниет капуста: как правильно хранить кочаны зимой

18:37

Гороскоп Таро на завтра 20 сентября: Тельцам - ждать, Ракам - выбирать

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — КриволапРоссия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап
18:31

В РФ "закрутят гайки": Коваленко раскрыл, что ждет россиян после выборов

18:26

Реактивный дрон влетел в ТЦ в Днепре: все подробности российской атакиФото

18:12

Царя Николая II не убивали: историк раскрыл, как и почему переписали историю РоссииВидео

17:57

Тест на внимательность: нужно найти сердце среди слонов за 7 секунд

Реклама
17:43

Зачем кладут лавровый лист в стакан с водой: значение и правила ритуала

17:43

Бывшая жена футболиста Пятова с детьми пережили ужасный прилет

17:31

Путин не называет преемника, но есть 7 претендентов на "трон" России: кто они

17:29

РФ может запускать тысячи реактивных "Шахедов": Криволап предупредил о новой угрозе

17:25

Главная ошибка садоводов: мульча может навредить, в чем опасностьВидео

17:04

Не замерзнут и не сгниют: 5 лучших сортов чеснока для осенней посадки

16:32

Пластиковая бутылка осветит комнату без электричества: как работает гениальный трюкВидео

16:26

Взорваны пункты управления БПЛА и полигон РФ: детали мощных ударов ВСУ

16:26

Гороскоп Таро на 21–27 сентября: Девам — триумф, Тельцам — выносливость

16:07

Окна будут оставаться чистыми месяцами: что добавить в воду для мытья в сентябреВидео

16:02

Головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже самых внимательныхВидео

Реклама
15:59

Лишают покоя и денег: 5 вещей, которые категорически запрещено держать дома

15:58

"Готовим расширение": Зеленский сообщил о новых дальнобойных операциях

15:32

Эксперты советуют посыпать свечи корицей — как работает трюк и для чего

15:30

Обувь можно испортить за одну стирку: как правильно стирать кроссовки в машине

15:24

Несколько минут - и налет исчезнет: рабочее домашнее средство для чистки унитазаВидео

15:09

Плесень и налет исчезнут с плитки за 15 минут: мощный раствор за копейкиВидео

15:01

Зеленский продемонстрировал новый перехватчик реактивных "Шахедов" — что известно

14:45

ВСУ продвинулись на Донетчине: в Третьем корпусе раскрыли новые детали операции

14:25

Дроны стали более точно поражать цели: как Россия наводит их на города Украины

14:20

Когда на самом деле сажать клубнику осенью: садовод раскрыла секрет урожайностиВидео

13:44

Китайский гороскоп на завтра, 20 сентября: Змеям - новости, Лошадям - доход

13:44

Никогда не был таким свободным: "Тамбовский волк" Жидков дал интервью россиянам

13:35

РФ готовит новую технологию для "Шахедов": "Флеш" предупредил о серьезной угрозе

13:32

Зимняя поддержка 19 400 гривен: кому выплатят деньги, а кому - откажут

13:28

Сколько военных теряет Украина ежемесячно — Туск назвал цифру

12:59

Покупать или продавать: взлетит ли доллар до 50 грн и что будет с курсом в октябре

12:46

Чтобы не вернуться с пустой корзиной: когда стоит собирать грибы в сентябреВидео

12:35

Алкаш на мусорке: новое фото Киркорова взорвало социальные сети

12:20

Всего одна процедура в сентябре: что делать со смородиной, чтобы было много ягодВидео

12:00

Аномальные температуры и снегопады: какая погода будет в Украине зимой

Реклама
11:47

Уильям публично осадил Кейт: неловкий момент попал на видео

11:16

Опасается массового бегства россиян: в ISW раскрыли план Путина по мобилизации

10:57

Зеленский и Трамп могут не встретиться в Нью-Йорке: что известно

10:36

Какие растения не стоит выращивать дома: названы самые капризные цветы

10:22

Почему в ванной появляются чешуйницы: простой способ избавиться от насекомых

09:34

Киевщину почти сутки атаковали дроны: повреждены дома и склады, деталиФото

09:32

РФ атаковала Одессу: повреждены дома, авто и админздание, без света 178 тысяч семей

08:48

"Давайте жить дружно": Путин сделал новое заявление о НАТО и мирных переговорах

08:31

Дагестан атаковали дроны: взрывы прогремели в Каспийске

07:49

Удар КАБом по девятиэтажке в Сумах: из-под завалов достали 7-летнего мальчикаФото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости Запорожья
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять