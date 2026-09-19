Реактивный дрон влетел в ТЦ в Днепре: все подробности российской атаки

Россияне нанесли удар по ТЦ "Новый континент" в Днепре.

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Последствия удара по Днепру / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Россия атаковала ТЦ "Новый континент" в Днепре

В результате удара ранены два человека

В соседних домах выбило окна

В субботу, 19 сентября, российские войска атаковали Днепр. На месте удара возник пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"В городе возник пожар. Информация о пострадавших выясняется", - заявил он.

видео дня

Перед атакой Воздушные силы предупреждали о движении реактивного беспилотника над Днепром и призывали жителей находиться в укрытиях.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Местные Telegram-каналы сообщают, что удар пришелся по торговому центру "Новый континент". На месте, по их данным, горит фасад здания.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил, что российские оккупанты атаковали торговый центр в городе.

"Россия действует по своей привычной тактике - наносит удары по бизнесу и предприятиям. Еще раз напоминаю: будьте максимально внимательны к оповещениям Воздушных Сил, реагируйте на тревоги и берегите себя", - подчеркнул Лукашук.

Впоследствии Ганжа уточнил, что в результате атаки россиян на Днепр два человека получили ранения. По его словам, ранения получили 59-летний мужчина и 50-летняя женщина. Оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Глава облсовета отметил, что враг целенаправленно нанес удар по торговому центру в субботу, когда люди приходят за покупками. Такой же удар в выходные дни россияне нанесли в августе по "Солнечной галерее" в Кривом Роге.

Мэр Днепра Борис Филатов добавил, что в результате атаки в нескольких соседних домах выбило стекла. Остальные повреждения уточняются.

Подготовилась ли Украина к ударам РФ - мнение эксперта

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап рассказал Главреду, что с технической точки зрения Украина могла подготовиться к зиме лучше, чем в 2022 году. В то же время многое будет зависеть от возможностей России наносить удары и способности Украины противостоять им.

"Если не будет никакого давления на Китай, то все те российские возможности, о которых я говорил, сохранятся. И всё это будет лететь на нас. Есть очень много факторов, которые будут определять, чем и где мы сможем ответить", - сказал Криволап.

Эксперт добавил, что пока не видит причин ожидать скорого прекращения войны или перемирия, в частности в энергетической сфере. По его словам, Россия может рассчитывать не только на физические последствия ударов, но и на психологическое давление на украинцев, чтобы усилить усталость и раздражение населения.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко заявил об атаке баллистическими ракетами на столицу. Он подчеркнул, что силы ПВО работают, а жителей призвал находиться в укрытиях.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил об ударах управляемыми авиабомбами по Сумам. По его словам, по городу и окрестностям нанесли 6–7 ударов, повреждено как минимум четыре многоэтажки.

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко рассказал об атаке ударными дронами на Киевскую область, которая длилась почти сутки. Он сообщил, что в результате ударов повреждены 9 гражданских объектов в четырёх районах области.

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О личности: Александр Ганжа Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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