Путин не называет преемника, но есть 7 претендентов на "трон" России: кто они

Преемник Путина официально не определен, но Washington Post назвала 7 кандидатов. Среди них чиновники, силовики и представители элиты.

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Преемник Путина - кто может прийти к власти после него / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Названы семь возможных преемников Путина

Среди кандидатов - Мишустин, Дюмин и Патрушев

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин за 25 лет у власти ни разу не обозначил, кто может возглавить Россию после него, и накануне воскресных парламентских выборов этот вопрос остается главной неизвестной российской политики. Названы семь чиновников, у которых больше всего шансов унаследовать власть, когда 73-летний бывший руководитель КГБ уйдет с поста или умрет. Об этом сообщает Washington Post.

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Партия "Единая Россия" вновь получит большинство в Думе, а позиции самого Путина не пошатнулись даже после четырёх с половиной лет полномасштабной войны против Украины и сотен тысяч жертв.

"Созданная им властная структура, в которой только он сам принимает важные решения, гарантирует, что никто не накопит достаточно власти, чтобы бросить ему прямой вызов. Но это также оставляет страну без очевидного преемника. Вместо этого Россией управляют кланы, представляющие спецслужбы, вооруженные силы и конкурирующие бизнес-элиты. И хотя некоторые, по крайней мере среди сторонников оппозиции, с нетерпением ждут эпохи после Путина, преемник Путина, если он уйдет в отставку или умрет на посту, скорее всего, будет сформирован по его образу, а не по образу тех, кто ему противостоит", - говорится в материале.

Премьер, охранник и "восходящие князья"

Формально первым в очереди стоит премьер-министр Михаил Мишустин, которому Конституция гарантирует автоматический переход к исполнению президентских обязанностей - именно так Путин возглавил страну после отставки Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года. Бывшего главу налоговой службы назначили в 2020 году как технократа без политического веса, партийности и связей с разведкой, и именно это делало его кандидатуру минимально рискованной. С тех пор 60-летний Мишустин расширил полномочия в экономике и возглавил совет по военным закупкам, однако для лагеря "силовиков" он до сих пор остается чужим, что сужает его шансы.

Гораздо ближе к узкому кругу Путина находится 54-летний Алексей Дюмин, который в 1999 году попал в президентскую охрану, а впоследствии стал заместителем руководителя ГРУ и командующим Силами специальных операций, руководив незаконной аннексией Крыма в 2014 году. После работы в качестве заместителя министра обороны он возглавил Тульскую область, а в 2024 году стал секретарём Госсовета. Во время майских перестановок 2024 года министерство обороны отдали экономисту Андрею Белоусову, а Дюмину досталась должность кремлевского советника по оборонной промышленности, которую аналитики трактуют как теневую министерскую роль.

Отдельную группу составляют потомки ветеранов путинского режима - то, что российские исследователи называют кланом "восходящих князей". 48-летний вице-премьер Дмитрий Патрушев - сын Николая Патрушева, экс-директора ФСБ и секретаря Совета безопасности, знакомого с Путиным ещё с 1970-х годов. Младший Патрушев по настоянию отца окончил академию ФСБ, но карьеру строил в банковском секторе; в 2024 году отец безуспешно продвигал его на пост премьера.

Похожая история у 48-летнего Бориса Ковальчука, председателя Счетной палаты и сына Юрия Ковальчука - олигарха, которого называют личным банкиром и ближайшим другом Путина. Семейная империя опирается на СМИ, банки и научные учреждения, а не на классический истеблишмент спецслужб. Отец лоббировал для сына руководство "Роснефтью" или "Газпромом", однако Кремль ограничился Счетной палатой - это восприняли как поражение клана.

Оборонка, столица и кадровый резерв Кремля

Позиции 57-летнего первого вице-премьера Дениса Мантурова держатся на военно-промышленном комплексе. Сын советского дипломата и протеже главы "Ростеха" Сергея Чемезова более десяти лет возглавлял Министерство промышленности и торговли, в 2022 году получил надзор за оборонкой, а ещё через два года - задачу синхронизировать работу правительства с войной против Украины. Эти же связи являются и его уязвимостью: влияние Мантурова привязано к состоянию военной экономики и будет зависеть от исхода войны.

Самый длительный управленческий стаж в государственной политике имеет 68-летний мэр Москвы Сергей Собянин, который прошел путь от сибирского губернатора до главы администрации президента в 2005 году, возглавлял кампанию Медведева в 2008 году и с 2010 года руководит столицей. Ему приписывают превращение города в высокотехнологичный мегаполис, однако он ориентируется скорее на бизнес-элиту, чем на спецслужбы.

Самую тонкую работу с кадрами контролирует 64-летний Сергей Кириенко, куратор внутренней политики Кремля. В 1998 году он стал самым молодым премьером в истории России, продержался четыре месяца до дефолта и вошел в историю одним решением - именно он назначил Путина главой ФСБ. Позже Кириенко возглавлял "Росатом", а сейчас отвечает за организацию конституционного референдума 2020 года, который позволяет Путину оставаться у власти до 2036 года, за избирательные циклы и управление оккупированными украинскими территориями.

Его главный козырь - контроль над тем, кто приходит к власти. Кириенко запустил серию программ подготовки лояльных управленцев, последняя из которых, "Время героев", готовит ветеранов войны к государственной службе в рамках того, что Кремль называет формированием новой элиты. Пока что большинство выпускников получили консультативные или символические должности вместо реальных полномочий, но в случае развертывания проекта он предоставит Кириенко сеть преданных протеже по всей бюрократической системе.

Могут ли выборы в Госдуму стать последними для Путина - комментарий эксперта

Выборы в Госдуму РФ, которые стартовали 18 сентября, могут стать последними за время пребывания Владимира Путина у власти, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он оценивает вероятность такого сценария как 50 на 50. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Гларед.

По словам Коваленко, нынешнюю ситуацию вокруг российского руководства не стоит сравнивать с предыдущими парламентскими выборами. Пять лет назад он практически не видел предпосылок для скорой смены власти.

"Но нет, конец так быстро не наступает. Сейчас же - 50 на 50, потому что уже есть признаки того, что нынешние выборы в Госдуму РФ станут последними в карьере диктатора Путина", - подчеркнул Коваленко.

Обозреватель также напомнил об оценках, которые звучали после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В 2022 году многие говорили о возможном завершении политической эпохи Путина, однако этого не произошло.

Теперь, по оценке Коваленко, основания для предположений о возможных изменениях уже отличаются от ситуации пятилетней давности. В то же время он не утверждает, что уход Путина является предрешённым сценарием, считая оба варианта развития событий равновероятными.

Выборы в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, социолог Игорь Эйдман проанализировал основные аргументы сторонников участия в выборах в Госдуму и объяснил, почему эти аргументы неубедительны. Он подчеркнул, что участие в этих выборах не изменит ситуацию из-за контроля власти над парламентскими процессами. В материале отмечается, что из Думы уже исключена партия "Яблоко" и в прежнем составе не осталось реальных оппозиционных фигур, которые могли бы остаться в стране после репрессий и эмиграции.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко описал планы Кремля по мобилизации и возможные юридические формулировки, позволяющие избежать признания войны. Он отметил, что мобилизацию объявят под другим названием и что от формулировки будет зависеть международная реакция. По его прогнозу, если призыв начнётся в октябре, новобранцы могут оказаться на поле боя уже в ноябре, и длительной подготовки для них не предусмотрено.

Представитель европейских служб безопасности сообщил об оценках масштабов возможной мобилизации после выборов и общественной реакции в России. Источник отметил, что опасения населения растут из-за рисков призыва. В материале приводится оценка Bloomberg и источников, согласно которым Кремль может планировать призвать около 300 000 человек до конца года, а военкоматы уже перестраивают работу с учетом увеличившегося потока призывников.

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Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, издающаяся в Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединённых Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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