Бывшая жена футболиста Пятова с детьми пережили ужасный прилет

Юлия Пятова рассказала о том, как они сильно испугались с детьми.

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Юлия Пятова рассказала о жуткой ночи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/piatova

Кратко:

Куда попала российская ракета

Что пережила Юлия Пятова с детьми

Бывшая супруга украинского футболиста Андрея Пятова Юлия поделилась подробностями страшной ночи, которую она пережила вместе со своими детьми.

Как написала она на своей странице в Instagram, прямо рядом с их домом прилетела и взорвалась российская ракета.

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"Вчера был обычный вечер с вкусным ужином, но потом начался кошмар…", - написала Пятова.

Юлия Пятова о страшном прилете / Фото Instagram/piatova

"Была тревога, я копалась на террасе у кухни и услышала такой страшный звук, будто что-то падало. Судя по звуку, это летело прямо на нас. Такого чувства безнадежности я ещё не испытывала", - говорит она.

Юлия Пятова рассказала о страшной ночи / Скриншот Instagram/piatova

По словам молодой женщины, вражеский снаряд прилетел рядом, в соседний дом. К счастью, в этом доме никого не было. "Кто-то уберег нас, людей. К счастью, никто не пострадал. Сгорел дом, в котором никто не жил. А в 10 метрах от воронки, в соседнем доме, находились трое маленьких детей и беременная женщина", - рассказала она.

Юлия также добавила, что пожар после прилета был выше сосен.

Юлия Пятова рассказала о страшной ночи / Скриншот Instagram/piatova

"Пожар поднимался выше сосен - это просто ужас. И снова повезло, что не было ветра. Я до сих пор в шоке, дети пережили такой ужас. Мне больно за них, за всех детей в Украине", - отметила она.

"И после всего этого хочется жить полной жизнью! Нам даровано самое ценное - жизнь! И нужно брать от неё всё. Не просить, не ждать, а идти дальше, не останавливаясь", - говорит Пятова.

Юлия Пятова рассказала о страшной ночи / Скриншот Instagram/piatova

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О персоне: Андрей Пятов Андрей Пятов - украинский футболист, именитый вратарь. Бывший капитан национальной сборной Украины. Участник трех чемпионатов Европы и чемпионата мира 2006. Заслуженный мастер спорта Украины. Отец четверых детей, сообщает Википедия.

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