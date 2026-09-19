Гороскоп Таро на завтра 20 сентября: Тельцам - ждать, Ракам - выбирать

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 20 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Четверка жезлов

Четверка жезлов символизирует умение владеть собой. Вам нравится эта идея, но на деле это гораздо сложнее, чем на словах.

Овен, правда в том, что, научившись управлять собой, вы облегчите жизнь и во многих других сферах. Нелегко сосредоточиться на себе, когда вокруг царит атмосфера взаимных упреков, но именно с этого могут начаться перемены.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Императрица (перевернутая)

Перевернутая карта "Императрица" указывает на трудности с пониманием собственных внутренних мыслей. 20 сентября вам может быть сложно прислушаться к интуиции из-за противоречивых сигналов, поступающих со всех сторон.

Жизнь порой сбивает с толку, но вы, Тельцы, знаете, как с этим справиться. Бывают моменты, когда стоит опереться на логику или здравый смысл надежного друга. Или просто подождать.

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: Тройка пентаклей

Тройка символизирует творчество, а пентакли - деньги. Это означает, что в воскресенье вы найдете новые способы проявить изобретательность. Вы уже усвоили необходимые навыки и теперь применяете их на благо других.

Ваше трудолюбие приведет вас к успеху, Близнецы. Не бойтесь требовать достойной оплаты за свое время и энергию. Вы заслужили право верить в свои силы, и окружающие тоже это оценят.

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: Маг

Карта "Маг" олицетворяет все ваши навыки и многообразие жизненных путей. Выберите сферу деятельности или мастерства, которую хотите освоить 20 сентября.

У вас множество прекрасных качеств и черт характера. Зачастую вам даже не приходится прилагать для этого особых усилий. Всё необходимое уже есть внутри вас.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Звезда (перевернутая)

Вы делитесь советами, предложениями и мудростью с тем, кто вас не слышит. Лев, не тратьте больше ни минуты своего дня впустую, чтобы в итоге не остаться разочарованным.

Выпавшая на воскресенье перевернутая карта "Звезда" указывает на неисполненные желания или необходимость поберечь силы. Пока что приберегите энергию для себя и дождитесь момента, когда ее по достоинству оценят или прислушаются к вашим словам.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Справедливость

"Справедливость" - это карта, символизирующая честность и беспристрастность. С одной стороны, вы умеете быть справедливыми, Дева. С другой - вы понимаете, когда формальное следование принципам справедливости на самом деле таковым не является.

20 сентября вы окажетесь в сильной позиции. Используйте свою силу. Не бойтесь применять свое влияние, когда это необходимо.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Умеренность

Будьте терпеливы, Весы. "Умеренность" - это карта, олицетворяющая сдержанность и баланс. Проявите к себе такое же терпение, какое вы обычно дарите другим.

Позвольте высшим силам взять на себя решение ваших проблем. Не позволяйте мыслям ходить по кругу: Вселенная способна избавить вас от страхов и подарить столь необходимую душевную свободу.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: Туз Пентаклей

20 сентября вы находитесь в очень выгодном положении. Ваши идеи вот-вот принесут отличные результаты. Поскольку Туз Пентаклей символизирует возможности для получения дохода, вполне вероятно, что они даже принесут вам прибыль!

Все идет по плану, Скорпион. Главное - помнить, что все сложится удачно, даже если вы опасаетесь обратного. Прошлый опыт доказывает: жизнь умеет все расставлять по своим местам. Так что доверьтесь будущему.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Рыцарь Пентаклей (перевернутый)

Рыцарь в Таро символизирует действие, а масть Пентаклей - финансовые ресурсы. Поскольку 20 сентября вам выпала перевернутая карта, вы можете оказаться в уязвимом положении. Раньше вы бы, вероятно, отреагировали бурно.

Но теперь, когда вы стали мудрее, вы знаете, как проявить сдержанность и не позволить эмоциям взять над вами верх. Осознание того, что придется приложить чуть больше усилий, помогает задействовать внутреннюю силу. И когда это происходит, вы открываете в себе суперспособность.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Девятка Пентаклей

Девятка в Таро символизирует успех, а масть Пентаклей сулит жизнь, полную удовольствий. 20 сентября вы сможете насладиться плодами своего упорного труда.

Вы по праву гордитесь своими достижениями. Наслаждайтесь этим, Козерог. Более того, окружающие восхищаются тем, что вы сделали. У вас нет причин чувствовать вину за свой успех!

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: Туз Жезлов (перевернутый)

Иногда приходится мириться с потерями. Но это не значит, что так будет всегда. Судя по выпавшей вам карте - перевернутому Тузу Жезлов, - вы пока не получаете того, чего хотите. По крайней мере, не сейчас.

Легко злиться на себя за то, что не заметили раньше: события развивались не в том направлении. Но такова жизнь, Водолей. Будьте к себе снисходительны. Всё, что остается - это попробовать снова.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: Двойка Жезлов

Вы смотрите в будущее, Рыбы. Двойка Жезлов, связанная с новыми идеями, указывает на то, что перед вами открывается несколько возможностей. 20 сентября вам предстоит решить, какой путь выбрать дальше.

Время действовать уже близко. Для вас наступает отличный период: ведь именно этого вы ждали и к этому готовились. Вы сосредоточены и морально готовы к упорной работе ради достижения важной цели.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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