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Как подготовить дом к зиме и отключениям: 5 вещей, которые сохранят тепло

Марина Иваненко
19 сентября 2026, 19:34
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Подготовка дома к зиме: что приобрести на случай отключений электричества, как утеплить окна и сохранить тепло в доме во время холодов.
Как сохранить тепло в доме зимой
Как сохранить тепло в доме зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Как подготовить дом к зимним отключениям
  • Что поможет сохранить тепло без электричества
  • Какое освещение стоит иметь дома

Ожидание суровой зимы и возможных отключений света заставляет заранее позаботиться о тепле и освещении в доме. Соблюдение простых рекомендаций от специалистов поможет сохранить комфорт, уберечь имущество и безопасно пережить зимние холода. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание molbuk.ua, на основе рекомендаций ГСЧС Украины и Детского фонда ООН UNICEF Украина был составлен перечень практических советов по подготовке жилья к отопительному сезону.

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Запас аккумуляторного освещения

Приобретите аккумуляторные лампочки или светодиодные USB-ленты. Они могут работать 3–5 часов и удобны в использовании. Важно: не накрывайте ленты, следите, чтобы пластиковые части лампочек не плавились, и не оставляйте приборы без присмотра.

Электроодеяла и термоодеяла

Выбирайте электропледы с возможностью подключения к зарядным станциям. Для дополнительного сохранения тепла можно расстелить термоодеяло с фольгированным покрытием под простыней. В целях безопасности не засыпайте с включенным в розетку пледом.

Теплоизоляция окон и стен

Установите силиконовые уплотнители на окна и двери для защиты от сквозняков. Теплоотражающая пленка, наклеенная за батареей или под окнами, помогает направлять тепло обратно в комнату.

Использование влагопоглотителя

Сухой воздух прогревается быстрее, поэтому контроль влажности может сделать пребывание в доме более комфортным. В то же время чрезмерная влажность способствует появлению конденсата и плесени, поэтому важно регулярно проветривать помещение.

Грелки и термопосуда

Заранее приобретите грелку и подготовьте качественную термочашку. Помните, что в грелку нельзя наливать кипяток - температура воды не должна превышать 70 °C. Перед использованием обязательно проверяйте, нет ли на грелке повреждений и плотно ли она закрыта.

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Об источнике: "Молодой буковинец" (molbuk.ua)

"Молодой буковинец" (molbuk.ua) - одно из старейших и наиболее влиятельных общественно-политических изданий Черновицкой области и Западной Украины. Основанное в 1967 году, сегодня оно работает как мощный независимый информационный портал, освещающий региональные и общенациональные новости, публикующий аналитику и предоставляющий важные социально-бытовые инструкции. Благодаря высокому уровню доверия аудитории издание регулярно сотрудничает с государственными структурами и международными организациями, в частности с ГСЧС и UNICEF, распространяя официальные рекомендации для населения.

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