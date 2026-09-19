Ким Кардашьян попала в больницу: диагноз напомнил ей о смерти отца

Кратко:
- Что случилось с Ким Кардашьян
- О какой болезни идет речь
Ким Кардашьян оказалась в центре тревожных новостей после того, как у неё выявили серьёзную проблему со здоровьем. Звезда призналась, что ей диагностировали воспаление пищевода - состояние, известное как эзофагит.
Этот диагноз вызвал у неё сильную эмоциональную реакцию, поскольку напрямую напомнил о трагедии в семье: её отец, Роберт Кардашьян, умер от рака пищевода в 2003 году.
По сообщениям, состояние звезды потребовало медицинского вмешательства, и она оказалась под наблюдением врачей. В одном из эпизодов нового сезона реалити-шоу видно, что Ким тяжело переживает происходящее и буквально не сдерживает эмоций, обсуждая возможную связь болезни с семейной историей.
Врачи при этом подчёркивают, что эзофагит - это не онкологическое заболевание, хотя в редких случаях хронические формы могут повышать риски осложнений.
Ситуация вновь заставила звезду и её близких вспомнить о болезненной утрате и подчеркнула, насколько сильное влияние на восприятие здоровья оказывает семейный опыт.
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О персоне: Ким Кардашьян
Ким Кардашьян - американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.
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