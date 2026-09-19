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Ким Кардашьян попала в больницу: диагноз напомнил ей о смерти отца

Алена Кюпели
19 сентября 2026, 20:06
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Ким Кардашьян переживает за свое здоровье на фоне трагедии ее отца.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян опасается за свое состояние/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Кратко:

  • Что случилось с Ким Кардашьян
  • О какой болезни идет речь

Ким Кардашьян оказалась в центре тревожных новостей после того, как у неё выявили серьёзную проблему со здоровьем. Звезда призналась, что ей диагностировали воспаление пищевода - состояние, известное как эзофагит.

Этот диагноз вызвал у неё сильную эмоциональную реакцию, поскольку напрямую напомнил о трагедии в семье: её отец, Роберт Кардашьян, умер от рака пищевода в 2003 году.

видео дня
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян оказалась в больнице / Instagram/kimkardashian

По сообщениям, состояние звезды потребовало медицинского вмешательства, и она оказалась под наблюдением врачей. В одном из эпизодов нового сезона реалити-шоу видно, что Ким тяжело переживает происходящее и буквально не сдерживает эмоций, обсуждая возможную связь болезни с семейной историей.

Врачи при этом подчёркивают, что эзофагит - это не онкологическое заболевание, хотя в редких случаях хронические формы могут повышать риски осложнений.

Ситуация вновь заставила звезду и её близких вспомнить о болезненной утрате и подчеркнула, насколько сильное влияние на восприятие здоровья оказывает семейный опыт.

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О персоне: Ким Кардашьян

Ким Кардашьян - американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

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