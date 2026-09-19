Почему молоко быстро киснет: ошибка, из-за которой продукт портится за дни

Как правильно хранить молоко в холодильнике, чтобы оно дольше оставалось свежим. Узнайте, куда ставить упаковку и какую температуру следует соблюдать.

https://glavred.info/life/cherez-shcho-moloko-shvidko-kisne-pomilka-yaka-psuye-produkt-za-dni-10797920.html Ссылка скопирована

Где в холодильнике лучше всего хранить молоко / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Где лучше всего хранить молоко в холодильнике

Какая температура подходит для молочных продуктов

Как проверить свежесть молока

Большинство людей хранят молоко в дверце холодильника из-за удобства, однако это не лучшее место для такого продукта. Перепады температуры при открывании двери могут ускорять порчу молока, что в конечном итоге приводит к его ненужному выбрасыванию. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает британское издание Express, хранение молока в дверце холодильника может сократить срок его годности. Эксперты из организации Love Food Hate Waste и молочная компания Arla отмечают, что дверца и верхние полки являются самыми тёплыми зонами, где температура постоянно колеблется.

видео дня

Где на самом деле нужно хранить молоко

Самое холодное место

Молоко следует ставить на нижнюю полку, желательно ближе к задней стенке. Там поддерживается более стабильная низкая температура, что помогает защитить продукт от воздействия тёплого воздуха при открывании двери.

Оптимальная температура

Для безопасного хранения молочных продуктов температура в холодильнике должна составлять примерно от 1 до 4 °C. Важно не перегружать полки, чтобы холодный воздух мог свободно циркулировать между продуктами.

Герметичность

Бутылка или пакет обязательно должны быть плотно закрыты, ведь контакт с воздухом может ускорять размножение бактерий и приводить к появлению посторонних запахов.

Видео о том, как хранить молочные продукты в холодильнике, можно посмотреть здесь:

Как проверить свежесть и избежать растраты

По данным Arla, каждый год люди зря выбрасывают сотни миллионов пинт молока, ориентируясь только на дату на упаковке. Специалисты советуют дополнительно проверять продукт по запаху и внешнему виду, если он хранился правильно и срок годности еще не истек.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика / Главред

Если молоко имеет кислый или необычный запах, изменило консистенцию или вкус, его лучше не употреблять. Особенно важно соблюдать условия хранения после вскрытия упаковки.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред