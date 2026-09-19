Почему молоко быстро киснет: ошибка, из-за которой продукт портится за дни

О чём вы узнаете:
- Где лучше всего хранить молоко в холодильнике
- Какая температура подходит для молочных продуктов
- Как проверить свежесть молока
Большинство людей хранят молоко в дверце холодильника из-за удобства, однако это не лучшее место для такого продукта. Перепады температуры при открывании двери могут ускорять порчу молока, что в конечном итоге приводит к его ненужному выбрасыванию. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает британское издание Express, хранение молока в дверце холодильника может сократить срок его годности. Эксперты из организации Love Food Hate Waste и молочная компания Arla отмечают, что дверца и верхние полки являются самыми тёплыми зонами, где температура постоянно колеблется.
Где на самом деле нужно хранить молоко
Самое холодное место
Молоко следует ставить на нижнюю полку, желательно ближе к задней стенке. Там поддерживается более стабильная низкая температура, что помогает защитить продукт от воздействия тёплого воздуха при открывании двери.
Оптимальная температура
Для безопасного хранения молочных продуктов температура в холодильнике должна составлять примерно от 1 до 4 °C. Важно не перегружать полки, чтобы холодный воздух мог свободно циркулировать между продуктами.
Герметичность
Бутылка или пакет обязательно должны быть плотно закрыты, ведь контакт с воздухом может ускорять размножение бактерий и приводить к появлению посторонних запахов.
Видео о том, как хранить молочные продукты в холодильнике, можно посмотреть здесь:
Как проверить свежесть и избежать растраты
По данным Arla, каждый год люди зря выбрасывают сотни миллионов пинт молока, ориентируясь только на дату на упаковке. Специалисты советуют дополнительно проверять продукт по запаху и внешнему виду, если он хранился правильно и срок годности еще не истек.
Если молоко имеет кислый или необычный запах, изменило консистенцию или вкус, его лучше не употреблять. Особенно важно соблюдать условия хранения после вскрытия упаковки.
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Об источнике: Express.co.uk
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