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Тест на IQ: нужно найти клубнику без плодоножки за 15 секунд

Руслана Заклинская
18 сентября 2026, 22:06
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Оптические головоломки могут стать интересным способом проверить свою внимательность и наблюдательность.
Тест на IQ: нужно найти клубнику без плодоножки за 15 секунд
Нужно найти клубнику без плодоножки / Фото: VSO

Оптические головоломки помогают проверить внимательность, наблюдательность и скорость восприятия информации. На первый взгляд все предметы на изображении могут казаться одинаковыми, однако одна маленькая деталь делает одну из клубник особенной.

Как пишет The Sun, в этой головоломке нужно найти клубнику без зеленого плодоножки. На выполнение задания дается всего 15 секунд.

На изображении показано много сочных красных клубник, расположенных в разных направлениях, а на заднем плане можно увидеть ярко-зеленые теннисные мячи. Именно большое количество деталей может затруднить поиск.

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Тест на IQ: нужно найти клубнику без плодоножки за 15 секунд
Нужно найти клубнику без плодоножки за 15 секунд / Фото: VSO

Внимательно посмотрите на изображение и попробуйте как можно быстрее найти ягоду, которая отличается от всех остальных. Чтобы проверить свои навыки, можно установить таймер на 15 секунд.

Обращайте внимание на каждую клубнику, ведь заостренные зеленые листья могут отвлекать внимание. Искомый плод расположен ближе к центру изображения, рядом с теннисным мячом.

Оптические головоломки не являются научными тестами на уровень IQ или остроту зрения. Это развлекательные задания, которые позволяют проверить наблюдательность и способность быстро замечать мелкие детали.

Тест на IQ: нужно найти клубнику без плодоножки за 15 секунд
Ответ на головоломку / Фото: VSO

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках. В одной из них нужно было найти пиццу среди овощей за 13 секунд.

Также можно проверить свою внимательность в тесте, где нужно найти бриллиант среди жемчужин за 18 секунд.

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Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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