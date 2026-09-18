Неузнаваемый Басков в церкви вымаливает чудо

Путинист Басков обратился к скрепам на фоне личного кризиса.

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Путинист Басков жалуется на свою жизнь / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Что просит Басков

Почему он так выглядит

Путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков сообщил, что вымаливал в церкви чудо.

Об этом пишут российские пропагандисты.

видео дня

Так, путинист вышел на связь с подписчиками, при этом решив воспользоваться "молодильными" фильтрами. Из-за манипуляций с видео лицо Баскова стало неузнаваемым. Похоже певец сейчас находится не в лучшей форме, вот и ретуширует свое уставшее и старое лицо.

Путинист Басков давит на жалость / Скриншот

Кроме того, Басков сообщил, что буквально не находит сил ответить на поток сообщений от поклонников и чувствует внутреннюю тяжесть, с которой пытается справиться.

Артист рассказал, что отправился в храм Христа Спасителя, где выстоял длинную очередь, чтобы приложиться к святыням. Там он провёл время в молитве, прося не только за близких и поклонников, но и, по сути, ища для себя прощения и внутреннего облегчения.

Певец подчеркнул, что даже попросил для своих российский поклонников "чудес".

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Ранее Главред сообщал, что российский актер-путинист Михаил Ефремов, который отсидел в тюрьме за пьяное ДТП, может в скором времени потерять своего сына.

Ранее также путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков, стал резко сдавать и заговорил о личных проблемах.

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О персоне: Николай Басков Николай Басков - российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году, из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия. Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.

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