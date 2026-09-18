Скрип пола исчезнет через несколько минут: как решить проблему без снятия досок

Избавиться от надоедливого скрипа можно без демонтажа пола.

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Как устранить скрип пола / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему деревянный пол начинает скрипеть

Как обычное мыло помогает устранить скрип

Скрипучий пол может испортить уют в доме, но не всегда это признак серьёзной проблемы. Чаще всего источником шума становится трение между деревянными досками, которое возникает из-за перепадов влажности. Древесина то набухает, то сжимается, и на стыках образуются участки повышенного трения. При ходьбе доска немного смещается, касаясь соседней, черновой основы или крепежных элементов, и именно это движение создает характерный звук.

Главред расскажет, как быстро избавиться от надоедливого скрипа.

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Что сделать, чтобы избавиться от скрипа

Если причина скрипа - именно трение краев досок, можно использовать простое и доступное средство - обычное мыло. Как объясняет Oboz.ua, оно действует как легкая смазка, уменьшая контакт между поверхностями. Для этого достаточно слегка смочить кусочек мыла и втереть его в щель между досками. Чтобы средство проникло глубже, можно воспользоваться мягкой тканью. Другой вариант - приготовить слабый раствор: чайная ложка тертого мыла на стакан теплой воды. Нанесенный на проблемный участок, он образует тонкий слой, снижающий трение.

Как правильно применить этот метод

Прежде чем применять этот метод, важно определить точное место, откуда доносится звук. После нанесения мыла несколько раз нажмите на доску, чтобы средство проникло в щель, а затем тщательно вытрите поверхность насухо. Если причина заключалась только в трении, скрип исчезнет. Однако это временное решение: со временем обработку придется повторить. Если же шум возвращается сразу или доска заметно прогибается, проблема может быть в черновом полу или креплениях.

Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Что делать, если скрипит ламинат

Ламинат требует особой осторожности. Его края и сердцевина чувствительны к влаге, поэтому заливать водный раствор в швы не стоит. Если на покрытии уже есть царапины или повреждения, лучше выбрать сухой способ - например, аккуратно втереть мыло без дополнительной жидкости.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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