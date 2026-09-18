"С кем мы хотим воевать?": Фицо отказался защищаться в случае нападения РФ на НАТО

Фицо заявил, что сделает всё, чтобы Словакия не вступила в войну "из-за какой-то 5-й статьи".

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Фицо отказался воевать из-за 5-й статьи НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Фицо не хочет, чтобы Словакия была втянута в войну из-за статьи 5 НАТО

Он опасается отправки словацких солдат на войну

18 сентября Фицо приедет в Украину на встречу с Зеленским и Корецким

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что уважает членство страны в НАТО, но не хочет, чтобы в случае войны Словакия была втянута в нее "из-за какой-то пятой статьи" Альянса. Об этом Роберт Фицо заявил 17 сентября во время выступления в Прешове.

В ходе выступления он заявил, что его беспокоят "громкие воинственные речи", которые звучат в Европе. По его словам, ситуация с возможностью общеевропейского военного конфликта еще никогда не была "настолько серьезной и напряженной, как сейчас".

видео дня

"Можете ли вы представить, дамы и господа, что была бы применена 5-я статья договора НАТО? Кто-нибудь может себе это представить? Кто-нибудь может представить, что нам скажут: готовьте 5 тысяч солдат, 10 тысяч солдат, и они пойдут куда-то воевать? А мы даже не будем знать, с кем, почему и за что", - заявил премьер Словакии.

В то же время Фицо отметил, что Словакия является членом НАТО, уважает это, сотрудничает с Альянсом и выполняет свои обязательства

"Я не хочу, чтобы Словакия стала частью какого-то военного конфликта из-за какой-то 5-й статьи. Да, мы являемся членами НАТО, мы уважаем это, заботимся о сотрудничестве и выполнении своих обязательств, но как премьер-министр я сделаю все, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт", - добавил Фицо.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Фицо приедет в Украину

Также словацкий премьер сообщил, что 18 сентября приедет в Украину. Он планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и новым премьер-министром Сергеем Корецким. Кроме того, в Украину приедут другие европейские премьеры.

Фицо добавил, что хочет серьёзно поговорить о войне, поскольку опасается её дальнейшего развития.

Существует ли риск прямого противостояния между Россией и НАТО

Российские диверсионные операции в Европе становятся все более частыми и масштабными, что повышает риск прямого противостояния Москвы с НАТО, пишет The New York Times.

Среди последних случаев - неудачная атака российских дронов на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии, попытки диверсий на железной дороге Польши, поджоги и вероятные атаки на оборонные и энергетические объекты в других странах Европы. Западные спецслужбы связывают активизацию таких операций с разочарованием Кремля ходом войны против Украины.

"В какой-то момент всё выйдет из-под контроля, кто-то пострадает, и это создаст для Альянса совершенно иную дилемму", - предупредила бывшее посол США при НАТО Джулианна Смит.

В то же время западные спецслужбы не считают вероятным в ближайшее время прямое нападение России на страну НАТО с привлечением сухопутных войск. Главным сдерживающим фактором остается статья 5 договора Альянса.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Нападение на страны НАТО - последние новости

Напомним, американская разведка допускает вероятность военного нападения страны-агрессора России на страну НАТО в период с осени 2026 года по 2029-й. Об этом пишет издание The Atlantic.

"Главред" ранее писал, что Россия усиливает гибридные угрозы в отношении Европы. По данным западных источников, РФ одновременно проявляет активность в различных направлениях - от подводной инфраструктуры НАТО до воздушного пространства стран Европы.

Ранее сообщалось, что европейские страны могут оказаться не готовыми к длительному вооруженному противостоянию с Россией. К такому выводу пришли представители оборонной сферы, обсуждавшие перспективы военного сотрудничества Европы.

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О персоне: Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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