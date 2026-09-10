Кремль может открыть новый фронт: как РФ тестирует красные линии НАТО

Страна-агрессор Россия проверяет Североатлантический Альянс на прочность.

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Россия усиливает гибридные угрозы против НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Читайте в материале:

Российские подлодки отрабатывали диверсии против кабелей НАТО

Самолет Зеленского задержали из-за угрозы беспилотника в Молдове

Запад опасается расширения российской диверсионной активности

Есть ли угроза прямого противостояния России и НАТО

Россия усиливает гибридные угрозы в отношении Европы. По данным западных источников, страна-агрессор одновременно проявляет активность в разных направлениях - от подводной инфраструктуры НАТО до воздушного пространства стран Европы.

Американские и европейские чиновники все больше обеспокоены возможными попытками Москвы проверить готовность НАТО ответить на российскую агрессию. Под угрозой могут оказаться не только военные объекты, но и критическая инфраструктура - кабели, энергетика и коммуникации.

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Главред собрал, что известно об угрозе дронов самолету Зеленского и подготовке России к диверсиям против инфраструктуры НАТО.

Зачем России понадобились подводные лодки ГУГИ возле Шпицбергена

Весной 2026 года года союзники по НАТО зафиксировали необычную активность в арктических водах вблизи отдаленного архипелага Шпицберген. По информации Reuters, полученной от двух западных чиновников на условиях анонимности, там действовали российские подводные аппараты управления подводной войны Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ (ГУГИ), которые имитировали применение сложной технологии для вывода из строя критически важных кабелей без оставления следов.

В рамках совместной операции Великобритании, Норвегии и США суда РФ отследили в море, после чего они не смогли завершить учения и покинули район.

Великобритания и Норвегия сообщали об обнаружении тайной российской активности еще в апреле, однако детали о новом оружии и участии США до сих пор не раскрываются.

"Президенту Путину я говорю: „Мы видим вас. Мы видим вашу деятельность над нашими кабелями и трубопроводами, и вы должны знать, что любая попытка повредить их недопустима и повлечет за собой серьезные последствия"", - сказал на пресс-конференции министр обороны Великобритании Джон Хили.

Два подводных оптоволоконных кабеля длиной 1400 км, соединяющие Шпицберген с материковой Норвегией, проложены на глубине до 2700 метров и обеспечивают передачу спутниковых данных на крупнейшую в мире наземную станцию SvalSat, которая входит в сеть NASA.

В свою очередь, Министерство обороны России не ответило на запрос об этом инциденте, а Кремль последовательно отрицает проведение диверсий в странах НАТО. При этом отдельные западные чиновники считают, что Москва в последние месяцы наращивает атаки на европейские государства, поскольку линия фронта в Украине остается практически неизменной, а некоторые аналитики разведки США опасаются, что РФ попробует проверить действие статьи 5 Североатлантического договора.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Задержка рейса Зеленского из-за дронов в Молдове

Арктическая история разворачивалась на фоне параллельных событий вокруг личной безопасности президента Украины. Самолет с Зеленским и его женой на борту задержали при вылете из Кишинева в Осло из-за угрозы беспилотника в воздушном пространстве Молдовы, пишет AP.

Визит украинского лидера был приурочен к похоронам кроля Харальда V, и сразу после приземления во вторник вечером он отправился из аэропорта в отель Plaza на встречу с членами норвежского правительства.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в в эфире телеканала NRK охарактеризовал инцидент как часть реальности, с которой постоянно сталкивается президент Украины во время полномасштабной войны.

"Такова реальность, в которой ему приходится жить", - сказал Стёре.

Министр финансов страны Йенс Столтенберг подтвердил телеканалу NRK факт задержки рейса из-за угроз в адрес самолета.

"Его рейс задержали, и в адрес самолета поступали угрозы", - сказал Столтенберг.

Что нашла молдавская полиция на месте падения дрона типа "Герань"

Тем временем сам инцидент, из-за которого задержали рейс Зеленского, получил отдельное расследование на месте. По данным AP и молдавской полиции, во вторник беспилотник упал и взорвался в подсолнечном поле вблизи села в Рышканском районе, вызвав четыре пожара. Это произошло в 160 километрах от международного аэропорта Кишинева.

Пресс-секретарь правительства Молдовы Думитру Чиоричи подтвердил, что страна закрыла воздушное пространство во вторник днем для защиты самолетов, находившихся на тот момент в зоне полета, что и вызвало задержку трех рейсов, включая рейс Зеленского.

Специалисты по взрывчатым веществам обнаружили обломки с двигательной установкой и характеристиками, схожими с дронами типа "Герань", которые Москва массово применяет в войне против Украины. Полиция сообщила о ходе осмотра места удара.

"В ходе расследования была установлена точка удара, где произошел взрыв и образовался кратер значительных размеров", - заявили в полиции, добавив, что специалисты продолжают работу, чтобы установить тип и массу взрывчатого вещества.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Румыния поднимала истребители из-за нарушения воздушного пространства

Расследование на земле сопровождалось активными действиями в воздухе соседних стран НАТО, ведь беспилотник, зафиксированный в Молдове, не остался в пределах одного государства. Тот же дрон пересек границу с Румынией, где его отслеживали в нескольких северо-восточных уездах, прежде чем он вернулся обратно в молдавское воздушное пространство. В министерстве обороны Румынии уточнили, что для сопровождения траектории полета аппарата поднимали два истребителя F-18 испанских военно-воздушных и космических сил, находившихся на тот момент на ротационном дежурстве в регионе.

Стоит отметить, что Украина граничит с Румынией и Молдовой, и с момента полномасштабного вторжения РФ в 2022 году обе страны фиксировали десятки подобных инцидентов с беспилотниками вблизи собственных границ.

Угрозы для стран НАТО: что говорят в ГУР

Россия уже долго не способна достичь своих целей в войне против Украины. Поэтому Москва рассматривает возможность эскалации противостояния со странами восточного фланга НАТО. Такое мнение в интервью Укринформу озвучил начальник Главного управления разведки Олег Иващенко.

По его словам, в ГУР отмечают активизацию военных провокаций вблизи границ со странами НАТО, диверсии на объектах критической инфраструктуры европейских стран, операции под "чужим флагом", кибератаки и дезинформационные кампании. Цель Москвы - заставить Европу снизить помощь Украине.

"В дальнейшем мы прогнозируем наращивание силового давления Кремля на страны восточного фланга НАТО для проверки реакции союзников, демонстрации их неготовности к открытому противостоянию с Россией и усилению информационно-психологического влияния на европейские страны с целью сокращения военной помощи Украине", – заявил Иващенко.

РФ готовит волну диверсий и убийств в странах НАТО

Как пишет Express соссылкой на экспертов по безопасности, странам НАТО грозит резкое обострение "теневой войны" РФ. Сейчас Кремль испытывает пределы допустимого в противостоянии с Альянсом.

Главной целью диверсий стала Германия, где зафиксированы многочисленные атаки на энергетику, аэропорты, оборонные предприятия и правительственные ИТ-системы.

Возле аэропорта Лейпциг/Галле обнаружили дроны с взрывчаткой. Одно из устройств атаковало грузовой самолет, заставив его изменить курс, а другое нашли прикрепленным к дереву с детонатором. Официальный Берлин обвинил в этих действиях Москву.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее предупреждал, что его страна находится "в особом поле зрения" Путина.

В свою очередь, высокопоставленный немецкий депутат Родерих Кисеветтер сделал мрачный прогноз.

"Вероятно, мы также увидим сообщения об убийствах высокопоставленных представителей нашей оружейной промышленности. Мы станем свидетелями роста государственного терроризма на немецкой земле, и Россия не скажет, что сделала это, но мы увидим, что следы ведут в Москву", - сказал он.

Сложная ситуация наблюдается и в Великобритании: бывший министр обороны страны Тобиас Эллвуд предупредил, что новые химические атаки или покушения на Западе - это лишь вопрос времени.

"Мне ужасно это говорить, но я думаю, что это лишь вопрос времени, когда высокопоставленный чиновник, известная личность или кто-то еще станет мишенью в очередной ситуации, подобной той, что произошла с "Новичком" (отравление Скрипалей в Солсбери в 2018 году, - ред.), - сказал Эллвуд.

По данным разведки, ГРУ активно вербует одноразовых исполнителей ("мулов") через Telegram и рассчитывается с ними криптовалютой.

Такие агенты совершают поджоги, железнодорожные диверсии и сбор данных о военных базах, что позволяет РФ формально избегать прямой ответственности и уклоняться от применения Статьи 5 Устава НАТО.

"Это прекрасная серая зона, в которой Путин стал специалистом", - добавил Эллвуд.

Есть ли риск прямого противостояния России и НАТО

Российские диверсионные операции в Европе стали чаще и масштабнее, а их последствия способны выйти из-под контроля и спровоцировать прямое противостояние России с НАТО, пишет The New York Times.

Одним из самых серьезных эпизодов стала неудачная атака российских дронов на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии, за которой, по данным немецких чиновников, стояло российское государство. Оба задействованных в операции дрона чудом не сдетонировали. Если бы атака удалась, среди людей были бы погибшие или раненые, а дальнейшее развитие событий стало бы непредсказуемым.

Этот эпизод не был исключением. После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году в Европе фиксировали попытки установить зажигательные устройства на самолеты курьерской компании DHL, подорвать железнодорожные пути в Польше, а также поджоги складов и торговых центров в разных странах. Представители западных служб безопасности утверждают, что в последнее время такие атаки заметно активизировались и стали интенсивнее.

На этой неделе немецкие правоохранители начали расследование о вероятных диверсиях против оборонного предприятия в Мюнхене и двух электрических подстанций. В Польше загорелся завод по производству дронов - чиновники склоняются к версии диверсии, а датская разведка сообщила о вербовке Россией граждан Дании для атак на оборонные компании.

Причины волны атак эксперты связывают с разочарованием Кремля ходом войны. Российские войска продвигаются крайне медленно и несут значительные потери, тогда как украинские дальнобойные удары вредят нефтеперерабатывающим предприятиям, военной логистике и складской инфраструктуре. Поддержку Украины со стороны Европы в Москве трактуют как часть более широкой конфронтации с так называемым "коллективным Западом".

До сих пор ни одна из диверсий не привела к гибели или тяжким ранениям. Проблема в том, что Альянс десятилетиями готовился к масштабному военному вторжению, а не к медленной эскалации через саботаж.

"В какой-то момент всё выйдет из-под контроля, кто-то пострадает, и это создаст для Альянса совершенно иную дилемму", - предупредила бывшая посол США при НАТО Джулианна Смит.

Среди ключевых рисков остается возможная попытка Кремля проверить на практике действенность статьи 5 договора НАТО, по которой нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех. При этом западные спецслужбы не считают вероятным в ближайшее время прямое наступление России на страну НАТО с привлечением сухопутных войск.

Главным сдерживающим фактором для Москвы эксперты называют готовность Запада действовать сообща. Глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин убежден, что сейчас Владимир Путин осознает вес статьи 5, однако этот расчет не является вечным.

"Наше главное беспокойство, однако, касается будущего. Мы должны обеспечить, чтобы через шесть месяцев, год или пять лет Россия по-прежнему так же понимала, что сдерживание НАТО работает", - подчеркнул он.

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Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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