Как правильно варить макароны: повар рассказал о распространённой ошибке

Из-за одного действия во время приготовления макароны могут потерять форму и склеиться.

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Простые правила приготовления макарон / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

Почему не стоит добавлять масло в воду

Сколько времени варить макароны и как проверить их готовность

Приготовить макароны - на первый взгляд, самый простой кулинарный навык. Однако на самом деле даже у опытных хозяек макароны часто слипаются и теряют форму.

Главред узнал, что украинский повар Александр Огородник в TikTok рассказал о распространенных ошибках при приготовлении макарон и объяснил, как правильно их варить.

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Как правильно варить макароны

Для начала нужно вскипятить воду и посолить её. Повар отмечает, что итальянцы привыкли готовить пасту в довольно соленой воде, поэтому соль является важной частью процесса.

После этого в кипящую воду можно добавлять макароны. При этом масло, как многие любят, непосредственно в воду добавлять не нужно.

"Никакого масла. Просто берём ложку. И минутку так постойте возле неё и помешайте", - отметил повар.

Сколько времени нужно варить макароны

Чтобы макароны не переварились, повар рекомендует не ориентироваться исключительно на время, указанное производителем на упаковке. Пасту стоит снимать с огня чуть раньше.

"Варите пасту на 2–3 минуты меньше, чем указано на упаковке", - советует повар.

Как проверить готовность макарон

Один из простых способов проверить макароны - вынуть из кастрюли одну макаронину и разрезать или откусить ее. Повар обращает внимание на белую часть внутри. Именно она означает, что макароны пора вынимать.

Нужно ли промывать макароны после варки

После того как паста достигла нужного состояния, Огородник советует промыть её холодной водой. По его словам, это заключительный этап в приготовлении макарон.

Но есть важный нюанс: если макароны приготовили заранее, их нужно перемешать с небольшим количеством масла.

Смотрите видео о том, как правильно варить макароны:

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О персоне: Александр Огородник Александр Огородник - украинский повар, имеющий 10-летний опыт работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного клуба, который делится рецептами различных блюд на своём YouTube-канале, в Instagram и TikTok.

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