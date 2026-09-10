Пересоленный суп можно спасти без добавления воды или картофеля: секретный трюк

Чтобы суп вновь стал сбалансированным, достаточно правильно подобрать ингредиент в зависимости от его основы и рецепта.

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Пересоленный суп / Коллаж: Главред, фото: Pexels

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Как спасти пересоленный суп без разбавления водой

Действительно ли сырой картофель помогает убрать лишнюю соль из супа

Какие ингредиенты способны смягчить соленый вкус

Пересолить суп очень легко - иногда достаточно всего одной лишней ложки соли, чтобы вкус стал резким и неприятным. При этом разбавлять блюдо водой жалко, ведь вместе с солью исчезнет и насыщенность бульона.

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Главред расскажет о проверенных способах, которые помогут уменьшить соленость и вернуть супу сбалансированный вкус.

Как спасти пересоленный суп

Самый распространённый совет - положить в кастрюлю сырой картофель. Он действительно впитывает часть жидкости, но не способен избирательно извлечь именно натрий, пишет УНИАН. Поэтому суп не становится значительно менее соленым. Если и использовать картофель, то лучше в отварном виде - как дополнительный несоленый ингредиент, который разнообразит состав блюда.

Кислота

Эффективным методом является добавление кислоты. Несколько капель лимонного сока или небольшое количество уксуса смягчат резкую соленость и сделают вкус более гармоничным. Рекомендуем добавлять постепенно, пробуя после каждого раза, чтобы не превратить суп в кислый. Для легких овощных вариантов подойдет рисовый или белый винный уксус, для мясных - лимон или лайм.

Сладкий баланс

В томатный, овощной или мясной суп рекомендуем добавить щепотку сахара или сладкие овощи, например морковь. Небольшое количество сладкого ингредиента сбалансирует вкус и сделает соленость менее ощутимой.

Молочная основа

Если рецепт позволяет, попробуйте добавить сливки, сметану или натуральный йогурт. Жир и молочная текстура обволакивают вкусовые рецепторы, уменьшая ощущение солености. Такой прием особенно хорошо работает в крем-супах и овощных вариациях.

Увеличение объема

Еще один способ - добавить больше нейтральных ингредиентов: овощей, риса, фасоли или круп. Соль при этом не исчезнет, но распределится на большее количество продуктов, и вкус станет более сбалансированным. Это уместно, если суп изначально был жидким и требовал загущения.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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