Необычный салат "Бунито": рецепт очень вкусного блюда за 20 минут

Помимо классических "Оливье" и "Шубы" на праздничный стол, или вместо ужина можно приготовить очень вкусный салат из куриного филе и моркови по-корейски "Бунито".
Главред узнал, что этим рецептом в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Кристина.
Салат "Бунито" - рецепт
Ингредиенты:
- Вареное куриное филе 300 г
- Морковь по-корейски 200 г
- Вареные яйца 3–4 шт.
- Сыр 130 г
- Майонез
- Соль
- Перец
- Зелень
Куриное филе рвем на волокна и выкладываем первым слоем в форму. Смазываем его майонезом и выкладываем вторым слоем морковь по-корейски. Снова добавляем майонез и выкладываем слой из тертого сыра.
Далее идёт майонез и слой из натертых яичных белков. После смазывания майонезом натираем жёлтки яиц и украшаем салат зеленью. Ставим блюдо в холодильник на 2-3 часа, после чего можно пробовать.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@foodblog_kristi Салат "Бунито" ? Ингредиенты: • куриное филе - 300 г • морковь по-корейски - 200 г • яйца - 3-4 шт. • твёрдый сыр - 130 г • майонез "Провансаль" Щедро - по вкусу • соль, чёрный перец - для филе • зелень для украшения (у меня зелёный лук) Приготовление: 1. Куриное филе отварить или запечь в подсоленной воде с добавлением черного перца и разделить на волокна. 2. Яйца отварить (я использовала 4 небольших), отделить белки от желтков и отдельно натереть на терке. 3. Сыр натереть на терке. 4. Морковь по-корейски, если она очень длинная, немного нарезать. 5. Выложить салат слоями: курица → майонез → морковь по-корейски → майонез → сыр → майонез → белки → майонез → желтки. 6. По желанию украсить зеленым луком или другой зеленью. 7. Поставить в холодильник хотя бы на 2–3 часа. Приятного аппетита ? #салат#вкусно#рецепт♬ Если бы я знала - InskarFolk
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О персоне: foodblog_kristi
foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.
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