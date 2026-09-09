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Германия и Польша помогут Украине с ПВО: детали пакета поддержки

Виталий Кирсанов
9 сентября 2026, 01:44
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По словам немецкого министра, украинская сторона должна получить ракеты для Patriot до начала зимнего сезона.
Германия и Польша помогут Украине с ПВО
Германия и Польша помогут Украине с ПВО / коллаж: Главред, фото: t.me/ministry_of_defense_ua, wikipedia

Кратко:

  • Берлин продолжит передавать Украине системы ПВО IRIS-T
  • Общая стоимость польской помощи составит 50 млн евро

Германия и Польша помогут Украине с ПВО. В частности, Германия решила срочно передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для систем противовоздушной обороны Patriot. Боеприпасы будут выделены из запасов Бундесвера. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", сообщает "Суспільне".

По словам немецкого министра, украинская сторона должна получить ракеты для Patriot до начала зимнего сезона. Одновременно Писториус призвал остальных участников "Рамштайна" проверить собственные арсеналы и рассмотреть возможность дополнительных поставок Украине.

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"Я решил параллельно с саммитом НАТО предоставить Украине срочно необходимые ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов Бундесвера", - заявил Писториус.

Точное количество ракет, которые Германия передаст Украине, министр не назвал. Он подчеркнул, что перед зимним периодом необходимо максимально усилить украинскую противовоздушную оборону, и призвал партнеров в случае сомнений делать выбор в пользу поддержки Украины.

Инфографика patriot, патриот
Главред

Германия увеличит поставки ракет

Помимо PAC-2, Германия намерена нарастить поставки Украине ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 из запасов Бундесвера.

Кроме того, Берлин продолжит передавать Украине системы ПВО IRIS-T и управляемые ракеты к ним. В свою очередь, Украина планирует заказать еще несколько тысяч таких ракет. Предполагается, что их закупка будет профинансирована за счет кредита Европейского союза для Украины.

Польша готовит новый пакет помощи

По итогам 36-го заседания "Рамштайна" о новом пакете военной помощи объявила и Польша. Его общая стоимость составит 50 млн евро. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Во время встречи партнеры обсудили дальнейшее укрепление Сил обороны Украины. Среди ключевых направлений поддержки - противовоздушная оборона, беспилотники и боеприпасы.

Украинская сторона также представила союзникам свой план войны, в соответствии с которым действуют Силы обороны.

По итогам заседания страны-партнеры объявили о новых финансовых и военных взносах в поддержку Украины. В частности, польский пакет частично будет направлен на усиление украинской системы противовоздушной обороны.

Евгений Хмара
Евгений Хмара / Инфографика: Главред

Производство ракет для Patriot в Украине: сроки и перспективы

После заявления Дональда Трампа о возможном запуске в Украине производства ракет-перехватчиков для американских систем Patriot эксперты попытались оценить, сколько времени потребуется для реализации такого масштабного проекта.

Организовать полноценное производство в короткие сроки практически невозможно. Украине предстоит решить сразу несколько важных задач: получить необходимые технологии, подготовить производственные мощности, приобрести и установить специализированное оборудование, найти квалифицированных работников и наладить стабильные поставки всех необходимых комплектующих.

По оценкам специалистов, если ключевые решения будут приняты без задержек и работы начнутся оперативно, первые ракеты украинского производства могут появиться примерно через один-два года.

Актуальность такого проекта возрастает на фоне продолжающегося увеличения Россией выпуска баллистических ракет, в том числе предназначенных для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".

Производство Patriot - главное

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Украина заключила контракты примерно на 1000 ракет для зенитных комплексов Patriot. Однако основная часть этих боеприпасов поступит не сразу, поэтому Киеву необходима дополнительная помощь союзников. Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

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ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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