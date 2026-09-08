Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластиком

Вы узнаете:
- Зачем тереть ластиком батарейки AA и AAA
- Действительно ли это продлевает срок службы
Иногда батарейки неожиданно перестают работать, но это не значит, что их нужно выбрасывать. Обычно в них еще остается заряд, который можно восстановить необычным способом.
Главред решил разобраться, как продлить срок службы батареек.
Чем натереть батарейки, чтобы они лучше работали
Батарейки типа AA и AAA еще можно "оживить", если натереть их обычным ластиком для карандаша, пишет El Cronista.
Главная функция этого приема - удалить невидимый слой пыли, жира с рук и микроокисления, который скапливается на металлических клеммах элемента питания.
В частности, вся грязь действует как изолирующий барьер: она повышает электрическое сопротивление и не дает току нормально поступать в батарейный отсек устройства.
Почему нужно использовать именно ластик
По словам техников и инженеров по обслуживанию оборудования, ключевое преимущество этого инструмента - в его бережности. Ластики удаляют поверхностную ржавчину, но не царапают и не стирают тонкое никелевое или медное покрытие клемм - в отличие от наждачной бумаги, напильника или стальной ваты. Агрессивная механическая обработка, напротив, открывает путь к преждевременной коррозии.
Как правильно протирать батарейки
Последовательность действий эксперты описывают в три шага. Сначала чистым ластиком нужно крепко, но осторожно потереть металлические наконечники - положительный и отрицательный полюса - пока они не заблестят. Далее следует очистить пружины и витки в отсеке самого прибора.
Самый важный этап - заключительный: все остатки ластика и стружку необходимо тщательно удалить сухой тканью, смоченной в изопропиловом спирте. В противном случае абразивные частицы попадут внутрь устройства.
Как работают разные батарейки – видео:
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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