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Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластиком

Мария Николишин
8 сентября 2026, 10:35
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Этот метод позволяет удалить изоляционный слой на клеммах, из-за которого устройство не включается.
Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластиком
Как быстро очистить контакты батареек / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Зачем тереть ластиком батарейки AA и AAA
  • Действительно ли это продлевает срок службы

Иногда батарейки неожиданно перестают работать, но это не значит, что их нужно выбрасывать. Обычно в них еще остается заряд, который можно восстановить необычным способом.

Главред решил разобраться, как продлить срок службы батареек.

видео дня

Чем натереть батарейки, чтобы они лучше работали

Батарейки типа AA и AAA еще можно "оживить", если натереть их обычным ластиком для карандаша, пишет El Cronista.

Главная функция этого приема - удалить невидимый слой пыли, жира с рук и микроокисления, который скапливается на металлических клеммах элемента питания.

В частности, вся грязь действует как изолирующий барьер: она повышает электрическое сопротивление и не дает току нормально поступать в батарейный отсек устройства.

Почему нужно использовать именно ластик

По словам техников и инженеров по обслуживанию оборудования, ключевое преимущество этого инструмента - в его бережности. Ластики удаляют поверхностную ржавчину, но не царапают и не стирают тонкое никелевое или медное покрытие клемм - в отличие от наждачной бумаги, напильника или стальной ваты. Агрессивная механическая обработка, напротив, открывает путь к преждевременной коррозии.

Как правильно протирать батарейки

Последовательность действий эксперты описывают в три шага. Сначала чистым ластиком нужно крепко, но осторожно потереть металлические наконечники - положительный и отрицательный полюса - пока они не заблестят. Далее следует очистить пружины и витки в отсеке самого прибора.

Самый важный этап - заключительный: все остатки ластика и стружку необходимо тщательно удалить сухой тканью, смоченной в изопропиловом спирте. В противном случае абразивные частицы попадут внутрь устройства.

Как работают разные батарейки – видео:

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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