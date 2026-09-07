"Холодный душ": Король нарушил молчание в отношении Гарри и Меган

Король Чарльз сделал заявление, которое вряд ли понравится его детям.

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Чарльз III / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Кратко:

Что сказал Король Чарльз

Почему его слова назвали "холодным душем"

Король Карл III впервые публично прокомментировал возвращение принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию - и его заявление стало холодным душем для пары.

Как следует из официального письма, направленного от имени монарха, несмотря на переезд в страну, статус супругов не изменился: они по-прежнему остаются частными лицами и не будут выполнять королевские обязанности. Об этом пишет Page Six.

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Двор тем самым подтвердил прежние договоренности 2020 года, когда Гарри и Меган отказались от роли "работающих членов" королевской семьи. Возможность вернуться к формату "наполовину внутри, наполовину вне" окончательно исключена.

Король Чарльз III высказал свое мнение / фото: instagram.com, theroyalfamily

Хотя герцоги Сассекские вместе с детьми действительно перебрались в Великобританию и, по сообщениям, стремятся наладить семейные связи, официальной роли при дворе им не предусмотрено. Их деятельность - включая благотворительные проекты - рассматривается как личная инициатива, а не часть работы монархии.

При этом источники отмечают, что сам король рад быть ближе к сыну и внукам, однако его приоритетом остается действующая линия наследования и работа с принцем Уильямом.

Меган и Гарри со своими детьми вернулись в Англию/ Фото Instagram/meghan

Таким образом, даже после возвращения в страну Гарри и Меган не получат ни официальных полномочий, ни статуса действующих представителей королевской семьи - их жизнь в Великобритании будет строиться как у независимой частной пары.

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