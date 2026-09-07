Им не нужна обрезка: какие растения ни в коем случае нельзя трогать осенью

В начале сентября секатор понадобится лишь для трёх культур, тогда как плодовые деревья лучше не трогать до весны.

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Какие растения нельзя обрезать осенью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Какие три растения обрезают в начале сентября

Когда можно приступать к обрезке смородины и крыжовника

Почему плодовые деревья осенью лучше не обрезать

Осенняя обрезка допустима только для трех культур в начале сентября - винограда, малины и глицинии, тогда как с плодовыми кустарниками придется подождать до конца месяца, а деревья вообще лучше не трогать до весны. Ошибка со сроками обходится садоводу частью урожая следующего сезона, сообщает УНИАН.

Летнюю малину обрабатывают тогда, когда после сбора ягод на кусте остались старые побеги. Все двухлетние ветки, которые уже не плодоносят, срезают под корень - пеньки оставлять нельзя, а молодые зеленые побеги сохраняют, потому что именно они дадут ягоды в следующем году. Прореживание в сентябре улучшает циркуляцию воздуха внутри куста и снижает риск грибковых заболеваний.

У винограда удаляют слабые недозрелые побеги и лишнюю "зелень", которая не участвует в плодоношении. Так растение не тратит ресурсы на "пустые" побеги и направляет их на развитие гроздей, а заодно легче переносит морозы. Удалять можно и пасынки, и тонкие ветки, загущающие куст, однако основная формирующая обрезка приходится только на листопад - в сентябре речь идет исключительно о санитарной обрезке.

Глицинию обрезают с другой целью - ради цветения. Длинные побеги укорачивают до 5–6 почек от главного стебля, после чего растение активнее закладывает цветочные почки и буйно цветет весной и летом.

Смородина и крыжовник: почему сентябрь может быть слишком рано

Привычка обрезать плодовые кустарники осенью сама по себе правильная, но критически зависит от даты. Слишком ранняя обрезка вредна: куст либо не переживет зиму, либо перезимует хуже, чем мог бы, и садовод потеряет большую часть урожая.

Смородину и крыжовник можно обрезать только после опадения листьев - то есть в конце сентября или в октябре. В это время удаляют старые ветки возрастом более 4–5 лет, которые уже отплодоносили, а также поврежденные, больные и растущие слишком низко к земле. Молодые зеленые побеги оставляют.

Плодовые деревья лучше не трогать

Яблони, груши, вишни, черешни, сливы и абрикосы осенью не обрезают - работу переносят на март–апрель, до начала активного сокодвижения. Даже полностью опавшая листва не является сигналом к обрезке.

Исключение - санитарная обрезка: сухие, больные или сломанные ветки убирают и в сентябре. Крупные срезы, особенно на взрослых деревьях, оставляют на раннюю весну.

Специалисты по садоводству связывают это со стадией покоя, в которую деревья переходят осенью: растение запасается веществами для зимовки, и большинство из них поступает внутрь через листья ещё летом. Преждевременная обрезка забирает эти компоненты, а зачастую ещё и провоцирует рост новых побегов - зимние холода уничтожают почки, и это серьёзно подрывает здоровье дерева.

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