Крысы больше не вернутся: 5 шагов, которые защитят от грызунов без яда

Крысы портят корма, изоляцию и провода. Эксперты Agroprofil рассказали, как избавиться от грызунов и почему одной кошки для этого недостаточно.

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Как избавиться от крыс - 5 шагов для защиты хозяйства без яда / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Как избавиться от крыс в сарае

Почему крысы появляются в коровнике

Ловит ли кот крыс

Появление крыс в хозяйственных постройках - это не только испорченные корма, поврежденные кабели и уничтоженная изоляция, но и серьезная угроза для санитарно-гигиенического состояния всего хозяйства. Эксперты издания Agroprofil отмечают , что борьба с этими умными грызунами требует строго системного подхода, поскольку разовые меры не устраняют причин их массового размножения.

Крыс привлекает прежде всего постоянный доступ к пище, воде и безопасным укрытиям. Поэтому защита хозяйства должна начинаться не с уничтожения отдельных особей, а с изменения условий, позволяющих им селиться и размножаться.

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Как понять, что в хозяйственных постройках появились крысы

Увидеть крысу собственными глазами не всегда удается сразу, ведь эти грызуны ведут преимущественно ночной образ жизни. В то же время их присутствие легко выдают косвенные признаки на складах, в животноводческих помещениях и вдоль стен.

"К ним относятся экскременты в кормовых складах, у стен, в коровниках и свинарниках, следы от грызений на мешках и рассыпанное зерно", - отметили эксперты издания Agroprofil.

Стоит обращать внимание и на постоянные тропы, по которым передвигаются животные:

"На присутствие грызунов указывают отверстия, ведущие к норам, вытоптанные тропинки вдоль стен и тёмные, жирные полосы от шерсти. Крысы обычно передвигаются по одним и тем же маршрутам, поэтому именно в таких местах легче всего заметить признаки их присутствия", - подчеркнули специалисты.

Особую опасность представляют повреждения электрических коммуникаций. Перегрызенные провода и изоляция могут привести к короткому замыканию или даже пожару.

"Грызуны стачивают свои постоянно растущие резцы, поэтому способны перегрызть пластик, дерево, провода и элементы изоляции. В крайних случаях это может привести даже к пожару", - предупреждают специалисты.

Почему крысы выбирают для жизни именно фермы и сараи

Сельскохозяйственные помещения создают для вредителей идеальную среду: здесь в изобилии пища, источники влаги и множество уютных уголков для гнездования.

"В силосах, складах, коровниках и свинарниках есть легкодоступный корм, а рядом с животными - вода. Дополнительным преимуществом являются многочисленные щели, каналы, полости под полами и кучи материалов, которые позволяют безопасно спрятаться", - объясняют специалисты Agroprofil.

Медлить после появления первых следов не стоит: при наличии стабильного источника пищи популяция вредителей растет в геометрической прогрессии.

Как избавиться от крыс: почему первым шагом является ограничение доступа к корму и воде

Первый шаг в защите хозяйства - полный пересмотр условий хранения запасов. Если зерно рассыпано под ногами, любые яды или ловушки будут малоэффективны.

"Дератизация будет значительно менее эффективной, если грызуны по-прежнему будут иметь свободный доступ к зерну. Первым шагом должна стать тщательная уборка мест, где регулярно рассыпаются кукуруза, пшеница, ячмень или готовые кормовые смеси", - советуют эксперты.

Также важно убрать запасы с пола. Мешки с кормом следует хранить на деревянных поддонах или в закрытых контейнерах из прочного пластика и металла.

Не менее важно проверить состояние поек и водопровода. Негерметичные поилки, протекающие трубы и лужи стоячей воды обеспечивают грызунов необходимой влагой. Устранение этих источников делает помещения непривлекательными для проживания.

Чем и как правильно закрывать щели от крыс

После приведения в порядок кормов необходимо герметизировать сами здания, ведь через открытые щели на место уничтоженных крыс быстро придут новые.

"Сама по себе борьба с существующей популяцией не решает проблему, если новые крысы могут свободно проникать внутрь. Поэтому стоит тщательно осмотреть фундаменты, двери, ворота, стены и места прохода коммуникаций", - советуют специалисты.

Использовать обычную монтажную пену нецелесообразно - крысы легко её прогрызают. Для заделки нор и щелей лучше применять цементный раствор, металлические пластины или специальные защитные стальные сетки.

Где правильно размещать ловушки для крыс

Механические ловушки являются эффективным средством при небольшом количестве грызунов. Однако их расположение должно учитывать привычки вредителей.

"Лучше всего размещать их у стен, за оборудованием и на путях, по которым передвигаются крысы. Они обычно избегают открытого пространства", - советуют эксперты Agroprofil.

Если ловушка не срабатывает в течение нескольких дней, её стоит переставить. Крысы очень осторожны по отношению к новым предметам, поэтому им нужно время, чтобы привыкнуть. В помещениях с домашним скотом или домашними животными ловушки следует устанавливать в специальных защитных коробках, чтобы избежать травмирования других животных.

Поможет ли кот полностью очистить сарай от крыс

Присутствие кота способно сдерживать мелких мышей, но полагаться только на хищника в борьбе с крысами - опасная ошибка.

"Присутствие кота может ограничивать активность мелких грызунов, но это не основной метод дератизации. Взрослая бродячая крыса - это крупное, сильное и агрессивное животное, которое может представлять угрозу даже для кота", - предупреждают специалисты.

Только сочетание чистоты, герметизации помещений и контролируемого уничтожения дает гарантированный результат.

Смотрите видео о том, как избавиться от крыс:

Когда нужно вызвать специалистов

Если крысы начинают появляться в светлое время суток или замечаются сразу в нескольких зданиях, это свидетельствует о том, что популяция достигла критических размеров и самостоятельно с ней уже не справиться.

"Стоит рассмотреть возможность обращения к специалистам, если крысы появляются одновременно в нескольких зданиях, их регулярно видят днем или доступные методы не дают результатов", - отмечают эксперты издания Agroprofil.

Для крупных ферм и зернохранилищ лучшим решением является постоянный мониторинг. А после успешного сокращения количества грызунов важно оставлять контрольные точки, чтобы вовремя обнаружить новые следы вредителей.

Какие растения отпугивают крыс / Инфографика: Главред

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Об источнике: Agro Profil Agro Profil - польское специализированное аграрное СМИ, объединяющее онлайн-портал agroprofil.pl и одноименный сельскохозяйственный журнал. Издание ориентировано прежде всего на польских фермеров и специалистов аграрного сектора и специализируется на практической информации о ведении сельского хозяйства. Редакция подчеркивает, что значительная часть её команды сама ведёт семейные фермерские хозяйства в разных регионах Польши, поэтому материалы основываются не только на журналистском, но и на практическом опыте.

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