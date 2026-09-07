Яблочные блины, которые захочется готовить каждый день: быстрый рецепт на сковороде

Яблоки можно использовать не только для пирогов и шарлотки - из них получаются нежные и ароматные блины для домашнего завтрака.

https://glavred.info/recipes/yablochnye-bliny-kotorye-zahochetsya-gotovit-kazhdyy-den-bystryy-recept-na-skovorode-10794662.html Ссылка скопирована

Рецепт блинов с яблоками / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Яблочные блины - это идеальный вариант быстрого домашнего завтрака, для которого не нужны сложные ингредиенты. Они получаются нежными, ароматными и в то же время сытными. Подавать их можно как в классическом варианте с йогуртом или сметаной, так и с творогом, чтобы сделать блюдо более сытным.

Рецептом поделилась врач-диетолог и нутрициолог Виктория Радисна в своём Instagram.

Ингредиенты

2 больших яблока;

1 яйцо;

3 ст. л. натурального йогурта или сметаны;

2 ст. л. цельнозерновой муки;

корица - по вкусу;

ванильный сахар - по вкусу;

стевия или другой сахарозаменитель - по вкусу.

Приготовление

Сначала яблоки следует натереть на крупной терке и тщательно отжать лишнюю жидкость - это важный этап, ведь слишком влажное тесто затруднит приготовление. Затем к яблокам добавьте яйцо, йогурт или сметану, муку и специи, после чего массу хорошо перемешайте.

видео дня

Сковороду нужно разогреть и выкладывать тесто ложкой небольшими порциями. Блины рекомендуем готовить на среднем огне под крышкой, чтобы яблоки внутри стали мягкими. Когда одна сторона подрумянится, их нужно осторожно перевернуть и довести до готовности.

Важный нюанс

Яблочные блины готовятся чуть дольше, чем классические тонкие, ведь кусочки яблок должны хорошо пропечься. Поэтому не стоит спешить снимать их сразу после появления золотистой корочки. Лучше дать им несколько минут на медленное дожаривание под крышкой - так они останутся нежными внутри и румяными снаружи.

Подача

Лучше всего подавать блины теплыми. Несколько ложек йогурта или сметаны сбалансируют сладость яблок и корицы, а творог сделает блюдо более питательным. Дополнительно можно украсить блины свежими кусочками яблока или посыпать щепоткой корицы.

Смотрите видео с рецептом блинов с яблоками:

Читайте также:

О персоне: Виктория Радостная viktoria_radostnaya - Instagram-блог врача-диетолога и эндокринолога Виктории Радостной, которая более семи лет практикует в сфере нутрициологии. На странице она делится советами по здоровому питанию, проводит марафоны похудения, предлагает индивидуальные программы, представляет собственные книги и сотрудничает с брендами. Профиль насчитывает около 200 тысяч подписчиков и является частью её просветительской деятельности, направленной на популяризацию сбалансированного образа жизни и осознанного отношения к еде.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред