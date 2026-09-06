Почему 7 сентября нельзя хвастаться крепким здоровьем: какой церковный праздник

Наши предки верили, что 7 сентября не стоит хвастаться крепким здоровьем, ведь таким образом можно навлечь неудачу.

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Какой церковный праздник 7 сентября / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 7 сентября

Что можно делать 7 сентября

Что нельзя делать 7 сентября

В понедельник, 7 сентября, православные верующие вспоминают святого мученика Созонта, который жил в III веке в Малой Азии. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 7 сентября

Согласно церковному преданию, в юности Созонт был пастухом. Его описывают как доброго, милосердного человека, который искренне верил в Бога и стремился жить по христианским заповедям.

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После принятия христианства Созонт не скрывал своей веры. Он открыто говорил об Иисусе Христе и стремился знакомить с христианским учением других людей. Для него было важно не только самому следовать вере, но и помогать окружающим понять ее основы.

Однажды Созонт оказался в языческом городе, где местные жители поклонялись статуе своего божества. Согласно преданию, святой отломил от идола золотую руку, а полученное золото отдал нуждающимся.

Этот поступок имел символическое значение. Созонт хотел показать, что золото и другие материальные ценности не способны сделать рукотворную статую настоящим божеством. Истинная вера, по его убеждению, не должна строиться на поклонении материальным предметам.

Когда жители обнаружили пропажу золотой части статуи, они начали искать виновного. Созонт не стал отрицать свой поступок. Его задержали и доставили на суд.

Святого пытались заставить отказаться от христианской веры, однако он остался непреклонным. За свои убеждения Созонт подвергся жестоким пыткам, но даже перед лицом смерти не согласился отречься от Христа.

В итоге мученик погиб за свою веру. В церковной традиции его подвиг стал примером стойкости и преданности христианскому учению.

После смерти Созонта христиане похоронили его тело с почестями. Позднее, согласно преданию, на месте его мученической смерти возвели храм.

Приметы 7 сентября

Утром роса и туман - в теплую и ясную погоду.

Сильный западный ветер - к дождю или изменению погоды.

Северный ветер - до ближайшего похолодания.

Что нельзя делать 7 сентября

Наши предки верили, что не стоит демонстрировать свое материальное благополучие или хвастаться крепким здоровьем, ведь таким образом можно навлечь неудачу. Также советовали избегать финансовых ссуд и не занимать другим деньги.

Что можно делать 7 сентября

Этот день считается благоприятным для уборки лука. Издавна ее использовали не только в кулинарии, но и в народной медицине: считалось, что лук помогает при простуде, различных кожных недугах и проблемах с волосами.

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