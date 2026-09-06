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Белые грибы будут расти прямо в саду: простой трюк поможет вырастить их под деревом

Дарья Пшеничник
6 сентября 2026, 14:11
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Грибницу высаживают в ямки возле хвойных или лиственных деревьев, а гриб-зонтик можно размножить прямо на газоне с помощью спор.
белый гриб
Как вырастить белые грибы у себя в саду / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Под какими деревьями приживается белый гриб
  • Как подготовить субстрат для грибницы
  • Сколько лет плодоносит одно место

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Вырастить белый гриб можно непосредственно на приусадебном участке, без поездок в лес: живую микоризную грибницу вносят в почву под деревом-симбионтом в период с апреля по октябрь, а первые полноценные плодовые тела появляются через год-два, сообщает Wieści Rolnicze.

Причина, по которой грибы держатся вблизи деревьев, - микориза. Дерево получает лучшую защиту от патогенов, засухи и сложных почвенных условий, эффективнее усваивает воду и минеральные соли, а взамен отдает грибу органические соединения, образованные в процессе фотосинтеза.

Белый гриб вступает в такой союз прежде всего с елью, сосной, березой, дубом, буком, пихтой и лиственницей. Именно поэтому грибницу этого вида следует применять исключительно в непосредственной близости от перечисленных пород.

Перед внесением готовят субстрат: садовую землю смешивают с торфом или опилками хвойных пород в пропорции 1:5. Сама грибница продается преимущественно в форме геля - как однокомпонентные препараты, так и смеси лесных грибов.

Четыре ямки на расстоянии до двух метров от ствола

Технология прививки предусматривает выкапывание трёх-четырёх углублений на расстоянии от 0,5 до 2 метров от ствола. Диаметр каждого должен составлять 30–40 см, глубина - около 15 см.

Ямку частично заполняют подготовленной смесью, добавляют грибницу, засыпают оставшимся субстратом, плотно утрамбовывают и обильно поливают - до 10 литров воды на одно углубление. Это обеспечивает грибнице оптимальные условия для роста.

Места прививки рекомендуется прикрыть слоем листьев, хвои, веточек и мха, воссоздав структуру естественной лесной подстилки. Такой покров удерживает влагу и формирует микроклимат, необходимый для развития. Материал для мульчи можно собрать прямо в лесу.

Зонтику деревья не нужны

Другая логика действует для гриба-зонтика, который высоко ценится в кулинарии. Микоризу этот вид не образует, поскольку питается разлагающейся органикой, поэтому деревьями можно пренебрегать.

Гриб хорошо приживается на садовых газонах или на пустых грядках после сбора овощей, например огурцов. В природе его чаще всего находят на опушках, лугах и полях.

Помимо покупки готовой грибницы, отлично работает полностью естественный метод - размножение спорами из созревшего экземпляра. Из леса или с поляны приносят крупный гриб с широкой шляпкой, срезая его осторожно и избегая резких встряхиваний, чтобы не потерять споры.

Шляпку кладут на выбранном участке газона пластинками вниз, желательно в сухой бездождливый день - так споры легче осыпаются и попадают в почву. Через два-три дня её снимают. Одно такое место способно плодоносить ещё четыре-пять лет подряд.

Химические удобрения и лопата - под запретом

Успех домашней плантации зависит от постоянного контроля влажности. Умеренно влажный субстрат необходим и микоризе, и плодовым телам, поэтому в засушливые периоды, особенно перед ожидаемым плодоношением, полив должен быть регулярным. В то же время переувлажнение создает бескислородные условия и убивает грибницу.

Рост можно стимулировать легкоусвояемыми углеводами: 10 граммов сахара растворяют в 10 литрах воды и поливают этим раствором заселенное место.

Почва вокруг дерева после внесения грибницы должна оставаться нетронутой. Перекопка разрушает деликатную микоризную структуру и корни, а химические удобрения излишни - белый гриб берет все необходимые соединения непосредственно от растения-хозяина. Из-за высоких требований этого вида к среде первые урожаи могут быть умеренными.

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Об источнике: Wieści Rolnicze

Wiescirolnicze.pl (в переводе - "Сельскохозяйственные новости") - это один из ведущих специализированных польских информационных порталов, полностью посвященный сельскому хозяйству, агробизнесу и жизни польской деревни.

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